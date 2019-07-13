19 пар знаменитостей, которые, оказывается, родились в один год

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Как правило, мы с первого взгляда можем навскидку определить, сколько человеку лет. Однако бывают случаи, когда внешность обманчива и возраст угадать по ней очень сложно. Доказательство тому — знаменитости, которые на самом деле оказались ровесниками, хотя большинство из них выглядят младше своих лет.

AdMe.ru выбрал 19 пар звезд, которые, к нашему удивлению, родились в один год.

Хлоя Грейс Морец и Белла Торн — 22 года

Коул Спраус и Джош Хатчерсон — 26 лет

Эмили Ратаковски и Шейлин Вудли — 28 лет

Адель и Ванесса Хадженс — 31 год

Меган Фокс и Линдси Лохан — 33 года

Кира Найтли и Руни Мара — 34 года

Генри Кавилл и Джесси Айзенберг — 36 лет

Джессика Бил и Бритни Спирс — 37 лет

Кэти Холмс и Зои Салдана — 41 год

Джессика Честейн и Мэгги Джилленхол — 42 года

Брэдли Купер и Энрике Иглесиас — 44 года

Кейт Бекинсейл и Тори Спеллинг — 46 лет

Рэйчел Вайс и Лара Флинн Бойл — 49 лет

Кейт Бланшетт и Гвен Стефани — 50 лет

Сандра Буллок и Моника Беллуччи — 54 года

Джоди Фостер и Деми Мур — 56 лет

Дэвид Духовны и Колин Ферт — 58 лет

Мэрил Стрип и Сигурни Уивер — 69 лет

Чак Норрис и Майкл Гэмбон — 79 лет

Как вы думаете, кто из знаменитостей выглядит на свой возраст, а кто моложавее всех?

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  • 5.9k

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