19 пар знаменитостей, которые, оказывается, родились в один год
Как правило, мы с первого взгляда можем навскидку определить, сколько человеку лет. Однако бывают случаи, когда внешность обманчива и возраст угадать по ней очень сложно. Доказательство тому — знаменитости, которые на самом деле оказались ровесниками, хотя большинство из них выглядят младше своих лет.
AdMe.ru выбрал 19 пар звезд, которые, к нашему удивлению, родились в один год.
Хлоя Грейс Морец и Белла Торн — 22 года
Коул Спраус и Джош Хатчерсон — 26 лет
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Эмили Ратаковски и Шейлин Вудли — 28 лет
Адель и Ванесса Хадженс — 31 год
Меган Фокс и Линдси Лохан — 33 года
Кира Найтли и Руни Мара — 34 года
Генри Кавилл и Джесси Айзенберг — 36 лет
Джессика Бил и Бритни Спирс — 37 лет
Кэти Холмс и Зои Салдана — 41 год
Джессика Честейн и Мэгги Джилленхол — 42 года
Брэдли Купер и Энрике Иглесиас — 44 года
Кейт Бекинсейл и Тори Спеллинг — 46 лет
Рэйчел Вайс и Лара Флинн Бойл — 49 лет
Кейт Бланшетт и Гвен Стефани — 50 лет
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Сандра Буллок и Моника Беллуччи — 54 года
Джоди Фостер и Деми Мур — 56 лет
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Дэвид Духовны и Колин Ферт — 58 лет
Мэрил Стрип и Сигурни Уивер — 69 лет
Чак Норрис и Майкл Гэмбон — 79 лет
Как вы думаете, кто из знаменитостей выглядит на свой возраст, а кто моложавее всех?