19 пар знаменитостей, которые, оказывается, родились в один год

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Как правило, мы с первого взгляда можем навскидку определить, сколько человеку лет. Однако бывают случаи, когда внешность обманчива и возраст угадать по ней очень сложно. Доказательство тому — знаменитости, которые на самом деле оказались ровесниками, хотя большинство из них выглядят младше своих лет.