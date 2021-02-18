19 отечественных актеров, которым уже за 70, но старость махнула на них рукой

«Большая перемена», «Любовь и голуби», «Служебный роман» — эти и многие другие отечественные картины покорили сердца нескольких поколений зрителей. Актеры, сыгравшие в обожаемых нами фильмах, уже перешагнули 70-летний рубеж. Но даже в столь почтенном возрасте выглядят они неунывающе бодро.

Мы в AdMe.ru мечтаем, чтобы наши любимые артисты были здоровы и оставались в такой же прекрасной форме как минимум до 100 лет.

Александр Панкратов-Черный

Александр Михайлов

Геннадий Хазанов

Борис Щербаков

Владимир Ильин

Никита Михалков

Александр Филиппенко

Вениамин Смехов

Леонид Куравлев

Олег Басилашвили

Юрий Соломин

Георгий Мартиросян

Михаил Боярский

Сергей Шакуров

Эммануил Виторган

Леонид Каневский

Владимир Меньшов

Александр Ширвиндт

Александр Збруев