19 хитовых российских сериалов, которые получили от наших зрителей самые высокие оценки

Российский кинематограф с каждым годом набирает все большую высоту, а критики и обычные зрители все чаще дают картинам высокие оценки. При этом многие посвящают свои вечера не только новым сериалам и фильмам, но и возвращаются в начало эпохи, чтобы посмотреть то, что уже стало классикой.

Мы в AdMe.ru считаем, что российские сериалы достойны внимания не меньше западных, поэтому рассказываем об отечественных картинах, которые получили более 50 000 оценок зрителей с момента выхода и поднялись в топ.

19. Дальнобойщики (2001–2012)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1 На первый взгляд, «Дальнобойщики» — это простой сериал о двух водителях, которые не без приключений пытаются выполнить свою работу. Но не менее интересные вещи происходили и на съемочной площадке. Владимир Гостюхин, сыгравший одну из главных ролей, не любил сериалы и не соглашался в них сниматься, однако команда проекта решила написать сценарий специально под него и на свой страх и риск отправила 5 серий актеру. Ему так понравилась схожесть персонажа с ним, что он согласился. При этом на момент начала съемок у него даже не было водительских прав.

Несмотря на то что Владислав Галкин уже имел водительский стаж и освоил вождение фуры, в кабине всегда находился водитель-испытатель КамАЗов. Чтобы зрители его не заметили, он сидел в дальнем углу в черной маске с узкими отверстиями для глаз.

Однажды Гостюхина забыли в лесу во время съемок. На площадке был перерыв, и актер пошел собирать ягоды в лес. Пока его не было, съемки отменились. Все уехали, думая, что Владимир сидит в другой машине. И только доехав до пансионата, Галкин понял, что произошло, и поехал назад за коллегой.

18. Последний министр (2020—...)

Рейтинг "КиноПоиска«— 7,3 Сериал рассказывает о Евгении Тихомирове, который, будучи не самым смышленым человеком, стал мэром Малой Пышмы. В этом статусе он пробыл всего неделю, потому что городок утонул. Теперь ему только и остается, что грустить возле своего бассейна с книгой Достоевского «Идиот» в руках. Критики отметили, что у сериала хорошая заставка, которая по своей концепции напоминает заставку сериала «Молодой папа».

17. Водоворот (2020—...)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 Мини-сериал «Водоворот» сняли специально для «КиноПоиск HD», и по духу он напоминает «Настоящий детектив». История рассказывает о полицейских, которые пытаются раскрыть серию преступлений. Жертвами становятся те, кого не ждут дома. Владимир Вдовиченков, исполнивший одну из главных ролей, говорит, что сериал поможет родителям понять, кто их дети и что их волнует.

Для сериала один из недостроенных торговых центров Москвы был превращен в «Пентагон» — место, где собирались подростки.

16. Ивановы-Ивановы (2017—...)

Рейтинг "КиноПоиска«— 7,4 Сериал про богатую и бедную семью с одинаковыми фамилиями. И все бы ничего, но их детей перепутали в роддоме, и они об этом узнали. Как теперь родителям найти общий язык с родным сыном? Михаил Трухин, который играет одного из отцов, во втором сезоне говорит фразу «Поторопись. У нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой». На языке киноманов это можно назвать пасхалкой, потому что Трухин снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей», где был задействован в эпизоде с этой же фразой.

Герб Ивановых в сериале очень напоминает герб футбольного клуба «Манчестер юнайтед».

15. Интерны (2010–2016)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 «Интерны» — юмористический сериал, который был на экранах 6 лет и продолжает периодически появляться. Вряд ли мы сможем забыть остроумного доктора Быкова и его хорошего друга Купитмана. После прочтения сценария Иван Охлобыстин был настолько впечатлен, что задумался, а правильно ли он выбрал профессию.

Однажды рядом со съемочным павильоном актеры нашли маленьких котят. Охлобыстин за ними ухаживал, а после даже дал объявление в своем твиттере. В итоге котят разобрали за пару дней.

Над сценарием сериала работали врачи.

14. Проект «Анна Николаевна» (2020—...)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6 Анна Николаевна — робот, который, благодаря активному общению с людьми, с каждой серией приобретает все больше человеческих качеств. Одним из самых сложных моментов съемок считается эпизод с котом. Казалось бы, ну что такого, однако по сценарию кот должен кататься на роботе-пылесосе. И посадить кота на работающий пылесос оказалось нелегким испытанием для команды.

Для одной из сцен было необходимо много полицейских машин. И когда съемочный день закончился, актерам вызвали такси, чтобы те смогли добраться домой. Но стоило таксистам приблизиться к месту съемки, как они сразу разворачивались и на скорости уезжали обратно. А все из-за полиции, которая их пугала.

13. Участок (2003)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7 После окончания истории Белого и его команды многие были рады увидеть Сергея Безрукова в новом проекте. «Участок» — сериал, который стал энциклопедией глубинной российской жизни. Создатели отмечают, что после премьеры «Участок» стал самым звездным и рейтинговым сериалом 2003 года, который посмотрело более 50 % зрителей. В эпизодах появилось более 30 артистов отечественного кино.

До начала съемок актеры несколько месяцев знакомились с особенностью жизни в деревне. В сериале местечко называется Анисовка, на самом деле деревня называется Похвистнево, находится она в Калужской области.

12. Физрук (2014–2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7 «Физрук» — история бывшего «братка» из 90-х, который оказывается в современной школе и отправляется на работу в спортзал. Наверняка многим, когда они вспоминают этот сериал, на ум приходят черный «гелик» и песня «Moscow calling». У главного героя кличка Фома, потому что роль изначально писалась под актера Николая Фоменко. И кличка — производное от его фамилии. Но Николай отказался. В итоге роль получил Дмитрий Нагиев, под которого сценаристы переписали персонажа.

В первой серии второго сезона есть эпизод, где Фома разбивает лобовое стекло «жигулей». Реквизиторы подумали, что Дмитрий может с первого раза не справиться со стеклом, поэтому подготовили запасное. Однако проблема случилась не со стеклом, а с топором. Дмитрий в процессе сломал именно его, а не лобовое.

11. Мастер и Маргарита (2005)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8 К работе над экранизацией романа «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко подошел очень ответственно. Режиссеру не хотелось портить великое произведение, поэтому он постарался своей работой передать содержание книги максимально близко к тексту. Режиссер сравнивал сложность съемок «Мастера и Маргариты» со сложностью «Войны и мира». Он отметил, что, хотя в процессе не было задействовано 150 тыс. человек, команда все равно большая.

Локацией некоторых эпизодов стал Крым, точнее Судакская крепость и Ливадийский дворец. Создатели отмечают, что ворота крепости похожи на ворота древнего Иерусалима, а фонтаны дворца напоминают фонтаны дворца Ирода.

10. Чернобыль: Зона отчуждения (2014–2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8 Сериал рассказывает о двух мирах: один живет непосредственно в 1986-м, а второй — в 2013-м. Компания подростков случайным образом оказывается в 1986 году и пытается предотвратить катастрофу на АЭС. Премьерный показ сериала стал первым в России случаем, когда сериал полностью показали еще до того, как он вышел на телевидении.

Первый сезон шел на ТНТ, но после смены генерального директора канал отказался от второго сезона, потому что посчитал, что это сузит аудиторию и лучше сфокусироваться на съемке ситкомов, а не драм. Так права на показ перешли к каналу ТВ-3.

Билеты на закрытый показ сериала мог получить каждый. Но для этого нужно было пройти квест. Первый этап состоял из выполнения заданий на сайте. Во время второго этапа нужно было находить перевернутые «Волги» в Москве и следовать инструкциям охраняющих их людей. Квест заканчивался виртуальным путешествием по Припяти, в процессе которого была возможность найти подсказки.

9. Молодежка (2013–2017)

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9 «Молодежка» — пожалуй, одна из лучших спортивных драм, которые удалось снять. История молодых хоккеистов, которые, попав к тренеру Макееву, открывают для себя новый хоккей. Комментатор Виктор Гусев и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов отметили, что в сериале очень хорошо показан хоккей. Игровые моменты поставлены и исполнены профессионально. Все происходит очень живо и убедительно.

Яркие кадры тренировок и матчей получились такими благодаря тому, что один из операторов настолько увлекся работой, что просто встал на коньки вместе с камерой.

Создатели хотели сделать «Молодежку» родным сериалом для всей России. Поэтому зрители так и не узнали, в каком городе жили игроки «Бурых медведей». На планах можно было узнать Рязань, Тольятти, Самару, Ульяновск, Челябинск, Тверь, хотя все съемки проходили в Подольске.

8. Домашний арест (2018)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8 Сериал «Домашний арест» — это история чиновника, который хотел всех обмануть. Чтобы платить меньше налогов, он прописался в коммуналке. Но шалость не удалась — его поймали и отправили отбывать наказание в качестве домашнего ареста по месту прописки. Чтобы коммуналка выглядела максимально правдоподобно, Семен Слепаков в Пятигорске, в квартире бабушки, нашел старую газовую колонку, шкафчик, телефонный справочник и привез это все на съемочную площадку.

Есть мнение, что «Домашний арест» — первый телесериал, который смог показать представителей всех слоев российского общества.

7. Грозовые ворота (2006)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1 Сериал рассказывает о роте солдат, которая отправляется в Чечню, чтобы оборонять Грозовые ворота. Боевики знали о планах роты и подготовили нападение. Изначально фильм планировали назвать «6-я рота», но параллельно со съемками этого сериала Федор Бондарчук снимал фильм «9-я рота». В итоге пришлось сменить название на «Грозовые ворота».

Премьера сериала состоялась 13 февраля 2006 года, а 4 мая того же года вышел фильм «Прорыв», который рассказывает эту же историю.

Сериал «Грозовые ворота» снят по мотивам романа «Рота уходит в небо», который позже переиздавался под названием сериала.

6. Метод (2015—...)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1 Есеня выпускается с юридического факультета и становится стажером у следователя Родиона Меглина, который по собственному методу ловит преступников. Меглин разработал свою систему расследования, которой не учат в университете. И Есене нужно либо привыкать к этому, либо отказываться от своей цели. 3 года назад Александр Цекало продал права на показ сериала стриминговой платформе Netflix.

За основу сериала создатели взяли реальные истории, произошедшие в Советском Союзе. При этом они сознательно не делали их мягче — им хотелось показать всю жестокую реальность. И именно с этим было связано решение выпускать только по одной серии в неделю поздно вечером. А еще очень многих пугал сценарий, поэтому режиссера в проект искали полгода.

Для более достоверной передачи задуманного образа режиссер настоял, чтобы Константин Хабенский отрастил бороду. А потом Александр Цекало добавил Меглину плащ и кепку.

5. Полицейский с Рублевки (2016)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1 История Гриши Измайлова, вынужденного работать на Рублевке и раскрывать дела, в которых оказываются замешаны богатые жители этого района. Однажды во время съемок одного из эпизодов в кадр вошла бездомная собака. От режиссера не поступило никакой команды, и Александр Петров решил ее погладить, оставаясь в образе. Как оказалось, его никто не остановил, потому что есть примета: если в кадр попадает случайная собака, то фильм обречен на успех.

Изначально сериал должен был выходить под названием «Честь имею». Однако сценариста замучили вопросом, о чем сериал, и название в итоге сменили.

4. Кухня (2012–2016)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2 Максим Лавров мечтает покорить столицу и надеется получить место повара в ресторане Claude Monet, кухней которого руководит Виктор Баринов. И все бы ничего, если бы у кулинарного гения не был такой невыносимый характер. «Кухня» считается самым дорогим ситкомом на российском телевидении. Одна серия стоит порядка $ 200 тыс., а права на песню Бейонсе обошлись создателям в $ 13 220.

Блюда высокой кухни с красивыми названиями — индейка по‑дижонски, рулет из оленины с грецким орехом и соусом валуа, консоме с яйцом по‑парижски — готовили профессиональные шеф-повара.

Изначально ресторан в сериале назывался «Гюго», но пришлось его заменить, потому что в Москве появилось заведение с таким же названием. После этого случая второе название, Claude Monet, решили запатентовать.

В некоторых эпизодах в зале ресторана стоит рояль. Его купили за 65 тыс. рублей на барахолке и отреставрировали. Когда было необходимо снимать сцены без него, то рояль подвешивали к потолку и запрещали кому-либо находиться под ним.

3. Бригада (2002)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3 История 4 друзей с одного двора, которые однажды встали не на ту дорогу. Пути обратно не оказалось, и теперь им нужно выстраивать свою жизнь в заданных условиях. Владимир Вдовиченков в проект попал совершенно случайно. Актер приехал на пробы в сериал «Гражданин начальник», в момент перерыва его заметила одна из ассистенток режиссера «Бригады» и предложила попробовать. В итоге Владимир был утвержден в оба проекта.

Когда сценаристы только занимались первой «Бригадой», чтобы понять лексикон и манеру разговора, они ходили на встречу с людьми, которые не понаслышке знали о лихих 90-х.

Павел Майков рассказал, что никто из актеров не получал огромных гонораров. Это было всего лишь $ 400 в месяц. Артист признался, что в ту пору был нищим, у него не было совсем ничего.

2. Ликвидация (2007)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,4 В послевоенной Одессе бандиты грабят склады, чтобы добыть продовольствие. Остановить их пытается маршал Жуков, которого назначили главным по Одесскому округу. К созданию сериала и проработке всех деталей сценарист подошел очень серьезно. Он ездил в Одессу изучать фольклор и работал с историком, который помогал восстанавливать приметы времени.

Чтобы все было максимально правдоподобно, актеров учили одесскому говору. А еще, для большего погружения, водили в музей уголовного розыска.

Фразы, которые стали крылатыми, чаще всего были импровизацией актеров. Знаменитое «„Кудой?“ — „Тудой“» как раз из их числа.

Сериал завоевал множество кино- и телепризов и оказался настолько успешен, что до сих пор ни один проект не смог повторить его достижений.

1. Мажор (2014—...)

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,4 Игорь Соколовский своими выходками довел до белого каления богатого отца, и тот отправил его на работу в полицейский участок. Его все презирают, но именно там Игорь смог раскрыть семейную тайну, найти любовь и стать настоящим мужчиной. Герой Павла Прилучного в фильме ездил на очень дорогой машине. На съемках всегда присутствовал хозяин авто, и он абсолютно доверял актеру, который практически все трюки выполнял сам. Однажды по сценарию необходимо было на машине ехать по центральной дороге. Здесь Павел решил отдать руль, тогда хозяин машины вызвался проехать самостоятельно. Но пока все готовились праздновать окончание съемок, машину занесло, и она врезалась в забор. При этом водитель вообще не пострадал и очень спокойно отреагировал на произошедшее.