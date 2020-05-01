Новые сезоны 19 крутейших сериалов, которые наконец-таки выходят этой весной

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В этом году сразу несколько многосерийных фильмов порадуют зрителей новыми сезонами, а некоторые из них наконец подойдут к логическому завершению. И тут непонятно, радоваться или грустить. Ведь герои этих историй, что начались еще в далеких 2000-х, уже успели стать настоящими членами семьи для большинства сериаломанов. Кто дальше после братьев Винчестеров будет сражаться со злом или раскрывать преступления вместо Кэрри из «Родины»? Хотя мир не стоит на месте, а претенденты на замену уже наступают на пятки.

Мы в AdMe.ru изучили график выхода новых сезонов и сохранили 20 сериалов, которые этой весной вновь появятся на экранах. Досматривать заключительные серии любимых кинолент или переключиться на что-то совершенно новое — выбор за вами, а наша подборка подскажет варианты.

1. Миллиарды

5-й сезон, дата выхода — 3 мая 2020 года

В центре сюжета — миллиардер Бобби Аксельрод и принципиальный прокурор Чак Роадс, целью которого является арест Бобби. Двух титанов объединяет одна «милая деталь» — женщина (что, конечно, все усложняет). Сериал с первого эпизода погружает зрителя в войну добра и зла. Только что тут добро, а что зло — неясно. В предыдущем сезоне прокурор и миллиардер устали воевать друг с другом и им пришлось объединиться, чтобы избавиться от других врагов. Теперь, когда горизонт чист, готовы ли герои вновь вцепиться друг в друга?

2. Убивая Еву

3-й сезон, дата выхода — 12 апреля 2020 года

Ева — агент службы безопасности с незаурядным умом. Вилланель — талантливая убийца, которая благодаря своим грандиозным перевоплощениям умудряется быть невидимой для всех, кроме самой Евы. Одержимость женщин друг другом захватывает с первой серии и не отпускает вот уже 3-й сезон. Создатели завершили предыдущую часть картины весьма интригующей сценой, так что поклонники и не догадываются, как сложатся дальнейшие отношения главных героинь. Кто кого?

3. Мир Дикого Запада

3-й сезон, дата выхода — 15 марта 2020 года

Люди приходят в парк развлечений «Мир Дикого Запада», чтобы ощутить себя теми, кем не являются в реальной жизни. Там они могут реализовать самые ужасные желания и остаться безнаказанными, ведь все люди, населяющие этот мир, — андроиды, которые на следующий день проснутся и забудут о произошедшем. Но, оказывается, далеко не все роботы теряют воспоминания. Действия нового сезона переместятся в реальный мир и разворачиваются сразу после того, как Долорес сбежала из «Мира Дикого Запада» вместе с мозговыми ядрами нескольких роботов.

4. Как избежать наказания за убийство

2-я часть 6-го сезона, дата выхода — 2 апреля 2020 года

Профессор Аннализ Китинг — блестящий адвокат, она преподает у студентов дисциплину под названием «как избежать наказания за убийство». Она профессионально пользуется своим юридическим талантом и искусством убеждения, собирает вокруг себя группу «приспешников» из числа студентов, которые впоследствии становятся одной из главных ее проблем. Ну а классические муки героя «Преступления и наказания» являются вишенкой на торте. В 6-м сезоне фанаты узнают еще больше тайн профессора и студентов.

5. Черный понедельник

2-й сезон, дата выхода — 15 марта 2020 года

События сериала происходят после «черного понедельника» — 19 октября 1987 года, когда произошел крупнейший в истории Уолл-стрит обвал фондового рынка. В центре сюжета группа ушлых финансистов-любителей, которая умудряется найти способ заработать на произошедшем, что моментально превращает их жизнь в праздник. Герои постоянно попадают в абсурдные ситуации в стиле «как кинуть всех так, чтобы при этом не кинули тебя». В новом сезоне зрители узнают о прошлом Мо, как он превратился из рядового трейдера в амбициозного хозяина бизнеса, и его сложных отношениях с Дарси.

6. Родина

Финальный 8-й сезон, дата выхода — 9 февраля 2020 года

В центре сюжета сержант морской пехоты Николас Броуди, 8 лет считавшийся пропавшим без вести, и один из лучших оперативников ЦРУ Кэрри Мэтисон, которая подозревает его в причастности к подготовке террористической атаки на Америку. Сериал затрагивает непростые темы: неизвестный мир шпионов, тайных агентов и проблем Ближнего Востока. А в новом сезоне главная героиня страдает от провалов в памяти после многомесячного заключения и пыток в тюрьме, но должна помочь нацбезопасности США в переговорах с «Талибаном». Коллеги ей не доверяют, и зачастую Кэрри приходится надеяться только на себя.

7. Лучше звоните Солу

5-й сезон, дата выхода — 23 февраля 2020 года

Сериал рассказывает об одном из героев криминального триллера «Во все тяжкие» — гениальном мошеннике и адвокате Соле Гудмане. Первые сезоны киноленты повествовали о начале пути героя в качестве адвоката по уголовным делам и его попытках открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке. В новой части картины он окончательно превращается в того, кем мы его видим в оригинальном сериале, — преступником в руках других преступников.

8. Хорошая борьба

4-й сезон, дата выхода — 9 апреля 2020 года

В результате раскрытия ряда незаконных сделок адвокат экстракласса Диана Локхарт теряет работу и сбережения, а молодой адвокат Майя — репутацию. Данная картина — это спин-офф завершившегося в 2016 году сериала «Хорошая жена». В основе лежат истории прежних второстепенных или уже новых персонажей. Как и оригинальный сериал, эта картина рассказывает о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию и заново восстающих из пепла. Но всем ли это удастся? Создатели сериала пообещали, что в новом сезоне будет уделяться меньше внимания действующему президенту США.

9. Фарго

4-й сезон, дата выхода — 19 апреля 2020 года

Сюжет этой черной комедии завязывается со случайной встречи торговца страховыми полисами Лестера и бродяги Лорна. Но дело в том, что никакой это не бродяга, а наемный убийца. Сюжет выворачивает наизнанку сокровенные страхи и малодушие героев, перетекающие в жестокость, любовь и ненависть в одном флаконе. Действия нового сезона проходят в Канзас-Сити в 1950 году. Два преступных синдиката, которые контролируют наркоторговлю и контрабанду, заключают мир. Для этого главы синдикатов обменялись своими старшими сыновьями. Но однажды, когда умирает один из преступных главарей, все идет наперекосяк.

10. Чужестранка

5-й сезон, дата выхода — 14 февраля 2020 года

Действие сериала начинается в 40-х годах XX века и рассказывает историю военной медсестры Клэр Рэндалл. Во время прогулки она перемещается в 1743 год, где сразу попадает в гущу событий, угрожающих ее жизни. Девушка должна найти возможность выжить и вернуться обратно в будущее, где остался ее муж. Чтобы спастись, она вынуждена выйти замуж за шотландского воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора. В 5-м сезоне Клэр предстанет перед зрителями уже 54-летней женщиной, недавно ставшей бабушкой. Она нашла себя в роли деревенского доктора, однако не все пациенты доверяют ее диагнозам, а иногда и вовсе считают колдуньей.

11. Брокмайр

4-й сезон, дата выхода — 18 марта 2020 года

Этот сериал — злая комедия про бейсбольного комментатора, встающего с колен на четвереньки после краха блестящей карьеры. Шоу, маскирующее напускным цинизмом свою трепетную суть, может быть сколь угодно развлекательным, но в перерывах между непристойными шутками оно закладывает истину: «Вот это правильно, а это — нет». Сюжет 4-го сезона расскажет о жизни главных героев через 10 лет после событий 3-го сезона. О будущем, где климатические изменения нанесли непоправимый урон планете и превратили жизнь в сущий ад.

12. Босх

6-й сезон, дата выхода — 17 апреля 2020 года

Сериал рассказывает историю Гарри Босха, детектива убойного отдела полиции Лос-Анджелеса. В ходе одной из операций в лесу случайно обнаруживают тело подростка, которого не только жестоко убили, но и сумели скрыть преступление на десятки лет. Кто убийца и, главное, чем 13-летний мальчишка ему помешал — вот что предстоит выяснить главному герою. В предыдущем сезоне Босх вплотную приблизился к раскрытию дела, но в последний момент наживка сорвалась с крючка. В итоге все оборачивается против главного героя, ведь главным подозреваемым в этом преступлении становится он.

13. Лжец

2-й сезон, дата выхода — 2 марта 2020 года

Успешный медик вдовец Эндрю приглашает на свидание довольно милую женщину, учительницу своего сына Лору. Вечер у парочки получился отличный: ужин в ресторане, продолжение дома за бокалом вина и жаркая ночь как финал. Наутро один из героев-любовников пишет заявление об изнасиловании. Преступление произошло, но было ли оно преступлением? В конце заключительной серии 1-го сезона зрители видят, что Эндрю мертв. Его убили. Но кто и зачем это сделал, узнаем из продолжения этой детективно-психологической драмы.

14. Все к лучшему

4-й сезон, дата выхода — 5 марта 2020 года

Жизнь многодетной матери-одиночки сложна и сурова. Но героиня сериала Сэм не унывает: несмотря на отсутствие успехов в актерской карьере, в личной жизни у нее все в порядке. В сериале много уморительного и циничного, но вместе с тем он романтичный, благородный и понятный каждой женщине. В новом сезоне Сэм докажет, что старение — это еще не конец жизни, а женщины могут находиться в хорошей форме, веселиться и искать счастье в любом возрасте.

15. Человек будущего

3-й сезон, дата выхода — 3 апреля 2020 года

Главный герой Джош Фаттермэн — эдакий гик и лузер, работающий на непрестижной работе и живущий с родителями. Все свободное время он играет в любимую компьютерную игру, в которой еще никто не побеждал. Но когда Джош проходит игру до конца, его жизнь внезапно меняется, он оказывается в водовороте событий, приключений и путешествий во времени. В финале 2-го сезона 3 главным героям удалось доказать свою преданность друг другу. Однако впереди их ждут не менее сложные и безумные испытания.

16. Хорошие девчонки

3-й сезон, дата выхода — 16 февраля 2020 года

В центре сюжета 3 женщины, попавшие в затруднительные обстоятельства. В какой-то момент подруги решают, что пришло время выбрать: либо идти побираться на улицу, либо иметь право на жизнь в нормальных условиях. И решаются на ограбление супермаркета с игрушечным пистолетом. Каждый человек боится попасть в тюрьму, но героини сериала этот страх временно преодолевают. В новом сезоне подруги попытаются основать собственную империю и взять криминальный мир под контроль. Но что из этого выйдет?

17. Черный список

2-я часть 7-го сезона, дата выхода — 20 марта 2020 года

Бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых ФБР беглецов. Неожиданно он решает сдаться и объявляет, что собрал сведения о самых неуловимых международных преступниках и готов помочь спецслужбам их поймать. Есть лишь 2 условия: защита от правосудия и работа в команде с начинающим психологом-аналитиком Элизабет Кин. Почему именно с ней и что за цели преследует Рэймонд, расскажет очередной сезон киноленты.

18. Династия

2-я часть 3-го сезона, дата выхода — 27 марта 2020 года

В центре сюжета — состоятельная семья Керрингтонов, владеющая нефтяной империей. Интриги, предательства и вечное противостояние наследницы семейного бизнеса, ее хитрой мачехи и откуда-то взявшегося брата добавляют перца в каждую серию. После череды неурядиц семья Керрингтонов вынуждена начать экономить. Дочь главы династии решает возобновить родительское дело. Есть ли у нее шанс и что из этого получится, покажет новый сезон сериала.

19. Сверхъестественное

2-я часть 15-го сезона, дата выхода — 16 марта 2020 года

Добро пожаловать в мир, который страшно себе представить. Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые расследуют паранормальные явления и сражаются со злом. История держит в постоянном напряжении. Не рассчитывайте на передышку — ее не будет. Новизна сериала не притупляется, юмор так же искрометен, леденящие кровь страхи не отступили, а семья — главная опора, что бы ни случилось. Создатели обещают, что в финальном сезоне снова появятся юные Сэм и Дин.

Сериалы давно и прочно заняли место в нашем распорядке дня, но гораздо важнее, какие из них остались в сердце. Поделитесь своими любимыми сериалами и расскажите, выхода серий каких из них вы ждете больше всего.