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19 актеров и актрис, которые настолько круты, что могут сыграть хоть Офелию, хоть Гамлета

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Наверняка многие артисты боятся стать заложниками одной роли. Но даже крутой сценарий и высококлассный грим бессильны, если у актера или актрисы не хватает таланта и шарма, чтобы искусно изображать на экране совершенно разных персонажей.

Мы в AdMe.ru считаем, что героев нашей статьи можно смело отнести к мастерам перевоплощений. Нам было крайне сложно выделить всего 3 роли у каждого. Если вы вспомнили другие крутые фильмы с участием этих талантливых кинозвезд, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Кейт Бланшетт

Ева Грин

Мэттью Макконахи

Керри-Энн Мосс

Рами Малек

Дженнифер Джейсон Ли

  • «Долорес Клейборн» (1995) — Селена Сент-Джордж, журналистка из Нью-Йорка, дочь служанки, обвиненной в тяжелом преступлении.
  • «Машинист» (2004) — единственная спутница главного героя, девушка с тяжелой судьбой Стиви.
  • «Омерзительная восьмерка» (2015) — приговоренная преступница Дейзи Домергу.

Мэтт Деймон

Шэрон Стоун

  • «Вспомнить все» (1990) — Лори Куэйд, подставная жена главного героя.
  • «Последний танец» (1996) — приговоренная к высшей мере наказания молодая женщина Синди Лиггетт.
  • «Рэтчед» (2020) — эксцентричная наследница богатого дома Ленор Осгуд.

Джеффри Раш

Энн Хэтэуэй

  • «Джейн Остин» (2007) — мечтающая стать писательницей дочь бедного деревенского священника Джейн Остин.
  • «Отверженные» (2012) — оказавшаяся на обочине жизни Фантина, героиня одноименного романа Виктора Гюго.
  • «Ведьмы» (2020) — верховная ведьма Ева Эрнст.

Кэти Бэйтс

Сара Джессика Паркер

Джулианна Мур

  • «Безопасность» (1995) — молодая женщина Кэрол Уайт, у которой диагностируют странное заболевание.
  • «Вдали от рая» (2002) — образцовая домохозяйка, жизнь которой идет под откос, после того как она узнает тайну своего мужа.
  • «Глории» (2020) — журналистка, лидер феминистского движения Глория Стайнем.

Милла Йовович

Рене Зеллвегер

Стэнли Туччи

Кэтрин О’Хара

  • «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992) — Кейт Маккалистер, мать изобретательного мальчишки Кевина, которого вечно оставляют одного.
  • «На ваш суд» (2006) — актриса Мэрилин Хэк, до которой доходят слухи, что ее собираются номинировать на «Оскар».
  • «Шиттс Крик» (2015–2020) — супруга миллиардера, чей бизнес терпит крах, и актриса мыльных опер Мойра Роуз.

Фрэнсис Макдорманд

Вивьен Ли

Кто ваш любимый актер и актриса? Какие фильмы с их участием вы готовы пересматривать снова и снова?

Фото на превью Home Alone 2: Lost in New York / 20th Century Studios, Schitt's Creek / CBC, The Matrix / Warner Bros., Silent Hill: Revelation / Davis-Films
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