19 актеров и актрис, которые настолько круты, что могут сыграть хоть Офелию, хоть Гамлета
Наверняка многие артисты боятся стать заложниками одной роли. Но даже крутой сценарий и высококлассный грим бессильны, если у актера или актрисы не хватает таланта и шарма, чтобы искусно изображать на экране совершенно разных персонажей.
Мы в AdMe.ru считаем, что героев нашей статьи можно смело отнести к мастерам перевоплощений. Нам было крайне сложно выделить всего 3 роли у каждого. Если вы вспомнили другие крутые фильмы с участием этих талантливых кинозвезд, напишите, пожалуйста, в комментариях.
Кейт Бланшетт
- «Золушка» (2015) — злая мачеха.
- «Тор: Рагнарёк» (2017) — хозяйка царства мертвых и настоящая злодейка Хела.
- «Не смотрите наверх» (2021) — гламурная телеведущая.
Ева Грин
- «Царство небесное» (2005) — королева Иерусалима Сибилла Иерусалимская.
- «Трещины» (2009) — загадочная преподавательница школы-интерната для девочек мисс Джи.
- «Мрачные тени» (2012) — ревнивая ведьма Анжелика Бошар.
Мэттью Макконахи
- «Далласский клуб покупателей» (2013) — неизлечимо больной техасский ковбой Рон Вудруф.
- «Интерстеллар» (2014) — фермер, овдовевший инженер и бывший пилот Джозеф Купер.
- «Пляжный бездельник» (2019) — чудной поэт по прозвищу Лунный Пес.
Керри-Энн Мосс
- «Матрица» (1999) — Тринити, женщина-хакер и офицер антигравитационного корабля «Навуходоносор».
- «Зомби по имени Фидо» (2006) — домохозяйка миссис Робинсон, столкнувшаяся с зомби.
- «Сайлент Хилл — 2» (2012) — верховная жрица Ордена Валтиэля Клаудия Вульф.
Рами Малек
- «Ночь в музее» (2006) — египетский фараон Акменра.
- «Плохое сердце Бастера» (2016) — ставший горцем консьерж отеля Джон Куэйатл.
- «Богемская рапсодия» (2018) — фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри.
Дженнифер Джейсон Ли
- «Долорес Клейборн» (1995) — Селена Сент-Джордж, журналистка из Нью-Йорка, дочь служанки, обвиненной в тяжелом преступлении.
- «Машинист» (2004) — единственная спутница главного героя, девушка с тяжелой судьбой Стиви.
- «Омерзительная восьмерка» (2015) — приговоренная преступница Дейзи Домергу.
Мэтт Деймон
- «Талантливый мистер Рипли» (1999) — искусный аферист Том Рипли.
- «Марсианин» (2015) — астронавт Марк Уотни.
- «Последняя дуэль» (2021) — нетитулованный дворянин, рыцарь Жан де Карруж.
Шэрон Стоун
- «Вспомнить все» (1990) — Лори Куэйд, подставная жена главного героя.
- «Последний танец» (1996) — приговоренная к высшей мере наказания молодая женщина Синди Лиггетт.
- «Рэтчед» (2020) — эксцентричная наследница богатого дома Ленор Осгуд.
Джеффри Раш
- «Золотой век» (2007) — сэр Фрэнсис Уолсингем, главный секретарь английской королевы Елизаветы I.
- «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) — главарь пиратов, капитан Гектор Барбосса.
- «Король говорит!» (2010) — вылечивший короля Георга VI австралийский логопед Лайонел Лог.
Энн Хэтэуэй
- «Джейн Остин» (2007) — мечтающая стать писательницей дочь бедного деревенского священника Джейн Остин.
- «Отверженные» (2012) — оказавшаяся на обочине жизни Фантина, героиня одноименного романа Виктора Гюго.
- «Ведьмы» (2020) — верховная ведьма Ева Эрнст.
Кэти Бэйтс
- «Мизери» (1990) — фанатичная поклонница известного писателя Энни Уилкс.
- «Титаник» (1997) — светская дама Маргарет Браун, одна из пассажиров злополучного корабля.
- «Американская история ужасов» (2011–2022) — неистовая надзирательница Мириам Мид.
Сара Джессика Паркер
- «Фокус-покус» (1993) — одна из сестер-ведьм Сара Сандерсон.
- «Эд Вуд» (1994) — американская актриса Долорес Фуллер.
- «Марс атакует!» (1996) — амбициозная тележурналистка Натали Лэйк.
Джулианна Мур
- «Безопасность» (1995) — молодая женщина Кэрол Уайт, у которой диагностируют странное заболевание.
- «Вдали от рая» (2002) — образцовая домохозяйка, жизнь которой идет под откос, после того как она узнает тайну своего мужа.
- «Глории» (2020) — журналистка, лидер феминистского движения Глория Стайнем.
Милла Йовович
- «Пятый элемент» (1997) — рыжеволосая красавица-инопланетянка Лилу.
- «Жанна д’Арк» (1999) — французская воительница Жанна д’Арк.
- «Райские холмы» (2019) — заведующая женским пансионом властная герцогиня.
Рене Зеллвегер
- «Джерри Магуайер» (1996) — 26-летняя вдова, мать-одиночка Дороти Бойд.
- «Холодная гора» (2003) — бойкая и хозяйственная крестьянка Руби Тьюс.
- «Джуди» (2019) — американская певица и актриса Джуди Гарленд.
Стэнли Туччи
- «Первый мститель» (2011) — доктор Абрахам Эрскин.
- «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013) — нестареющий ведущий «Голодных игр».
- «Красавица и чудовище» (2017) — придворный композитор маэстро Каденца.
Кэтрин О’Хара
- «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992) — Кейт Маккалистер, мать изобретательного мальчишки Кевина, которого вечно оставляют одного.
- «На ваш суд» (2006) — актриса Мэрилин Хэк, до которой доходят слухи, что ее собираются номинировать на «Оскар».
- «Шиттс Крик» (2015–2020) — супруга миллиардера, чей бизнес терпит крах, и актриса мыльных опер Мойра Роуз.
Фрэнсис Макдорманд
- «Фарго» (1996) — находящаяся на седьмом месяце беременности бесстрашная полицейская Мардж Гандерсон.
- «После прочтения сжечь» (2008) — мечтающая о пластических операциях и рвущаяся к своей цели всеми способами администратор фитнес-клуба Линда Литцке.
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) — отчаявшаяся мать, потерявшая свою дочь, Милдред Хейз.
Вивьен Ли
- «Унесенные ветром» (1939) — кокетка и наследница богатого семейства, столкнувшаяся с кошмаром войны, Скарлетт О’Хара.
- «Цезарь и Клеопатра» (1945) — египетская царица Клеопатра.
- «Корабль дураков» (1965) — несчастная богатая женщина средних лет.
Кто ваш любимый актер и актриса? Какие фильмы с их участием вы готовы пересматривать снова и снова?
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