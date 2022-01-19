19 актеров и актрис, которые настолько круты, что могут сыграть хоть Офелию, хоть Гамлета

Наверняка многие артисты боятся стать заложниками одной роли. Но даже крутой сценарий и высококлассный грим бессильны, если у актера или актрисы не хватает таланта и шарма, чтобы искусно изображать на экране совершенно разных персонажей.

Мы в AdMe.ru считаем, что героев нашей статьи можно смело отнести к мастерам перевоплощений. Нам было крайне сложно выделить всего 3 роли у каждого. Если вы вспомнили другие крутые фильмы с участием этих талантливых кинозвезд, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Кейт Бланшетт

Ева Грин

«Царство небесное» (2005) — королева Иерусалима Сибилла Иерусалимская.

«Трещины» (2009) — загадочная преподавательница школы-интерната для девочек мисс Джи.

«Мрачные тени» (2012) — ревнивая ведьма Анжелика Бошар.

Мэттью Макконахи

«Далласский клуб покупателей» (2013) — неизлечимо больной техасский ковбой Рон Вудруф.

«Интерстеллар» (2014) — фермер, овдовевший инженер и бывший пилот Джозеф Купер.

«Пляжный бездельник» (2019) — чудной поэт по прозвищу Лунный Пес.

Керри-Энн Мосс

Рами Малек

Дженнифер Джейсон Ли

«Долорес Клейборн» (1995) — Селена Сент-Джордж, журналистка из Нью-Йорка, дочь служанки, обвиненной в тяжелом преступлении.

«Машинист» (2004) — единственная спутница главного героя, девушка с тяжелой судьбой Стиви.

«Омерзительная восьмерка» (2015) — приговоренная преступница Дейзи Домергу.

Мэтт Деймон

Шэрон Стоун

«Вспомнить все» (1990) — Лори Куэйд, подставная жена главного героя.

«Последний танец» (1996) — приговоренная к высшей мере наказания молодая женщина Синди Лиггетт.

«Рэтчед» (2020) — эксцентричная наследница богатого дома Ленор Осгуд.

Джеффри Раш

Энн Хэтэуэй

«Джейн Остин» (2007) — мечтающая стать писательницей дочь бедного деревенского священника Джейн Остин.

«Отверженные» (2012) — оказавшаяся на обочине жизни Фантина, героиня одноименного романа Виктора Гюго.

«Ведьмы» (2020) — верховная ведьма Ева Эрнст.

Кэти Бэйтс

«Мизери» (1990) — фанатичная поклонница известного писателя Энни Уилкс .

«Титаник» (1997) — светская дама Маргарет Браун, одна из пассажиров злополучного корабля.

«Американская история ужасов» (2011–2022) — неистовая надзирательница Мириам Мид.

Сара Джессика Паркер

Джулианна Мур

«Безопасность» (1995) — молодая женщина Кэрол Уайт, у которой диагностируют странное заболевание.

«Вдали от рая» (2002) — образцовая домохозяйка, жизнь которой идет под откос, после того как она узнает тайну своего мужа.

«Глории» (2020) — журналистка, лидер феминистского движения Глория Стайнем.

Милла Йовович

Рене Зеллвегер

«Джерри Магуайер» (1996) — 26-летняя вдова, мать-одиночка Дороти Бойд.

«Холодная гора» (2003) — бойкая и хозяйственная крестьянка Руби Тьюс.

«Джуди» (2019) — американская певица и актриса Джуди Гарленд.

Стэнли Туччи

Кэтрин О’Хара

Фрэнсис Макдорманд

«Фарго» (1996) — находящаяся на седьмом месяце беременности бесстрашная полицейская Мардж Гандерсон.

«После прочтения сжечь» (2008) — мечтающая о пластических операциях и рвущаяся к своей цели всеми способами администратор фитнес-клуба Линда Литцке.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) — отчаявшаяся мать, потерявшая свою дочь, Милдред Хейз.

Вивьен Ли