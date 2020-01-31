19 голливудских звезд, которые перестали быть заложниками образа благодаря всего одной роли

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Умение перевоплощаться — отличное качество для актера. Но, несмотря на это, ко многим киношным знаменитостям прикрепляются определенные образы, в которых они смотрятся гармоничнее всего. Хотя иногда достаточно одной яркой нетипичной роли, чтобы перестать быть заложником уже сложившегося имиджа.

Мы в AdMe.ru узнали, какие звезды Голливуда удачно примерили на себя не свойственные амплуа.

1. Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер прочно ассоциируется у зрителей с персонажами, которые сражаются со злом и всегда одерживают победу. Но в драматическом фильме ужасов «Зараженная» актера можно увидеть в совсем другом амплуа. Здесь он играет мужчину, который проводит со своей госпитализированной дочерью, инфицированной зомби-вирусом, ее последние дни. Новый образ актера был благосклонно принят кинокритиками.

2. Риз Уизерспун

Риз Уизерспун уже давно стала лицом романтических комедий. Но в новом сериале «Утреннее шоу» она сыграла феминистку, отчаянно борющуюся за правду и справедливость. Можно считать, что у актрисы начался новый виток в карьере.

3. Мэттью Макконахи

Мэттью закрепил за собой образ героя-любовника, но в недавней криминальной киноленте Гая Ричи «Джентльмены» успешно перевоплотился в процветающего наркобарона. Фильм получил высокие оценки отчасти благодаря колоритным персонажам.

4. Дженнифер Энистон

Дженнифер отлично удаются роли «хороших девочек», но в 2014 году актриса вырвалась из плена бесчисленных комедийных мелодрам. Она сыграла главную роль в психологической драме «Торт»: по сюжету ее героиня испытывает хронические боли и посещает курсы психологической поддержки. Смена амплуа прошла успешно: Энистон номинировали на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

5. Блейк Лайвли

Мы привыкли видеть Блейк Лайвли в образе шикарной блондинки, и этот типаж кочует из фильма в фильм. Но недавно актриса очень смело перевоплотилась для роли в новом детективном триллере «Ритм-секция». Она играет девушку, родные и близкие которой погибли в авиакатастрофе.

6. Джиллиан Андерсон

Привычнее всего Джиллиан выглядит в образе агента, о чем красноречиво говорит ее знаменитая роль в «Секретных материалах», а также роль главы МИ-7 в комедийном продолжении «Джонни Инглиша». Но в свежем сериале «Половое воспитание» актриса сыграла совсем другую героиню — женщину-психолога, которая пытается найти общий язык со своим сыном-подростком.

7. Сара Джессика Паркер

К актрисе, прославившейся благодаря роли Кэрри Брэдшоу, приклеился ярлык модницы и слегка испорченной богемной жизнью дамы. Но в драматической киноленте «Лучший день моей жизни» она сыграла непривычно глубокого персонажа. Героиня Паркер — джазовая певица, которая накануне мирового турне узнает о том, что неизлечимо больна.

8. Марго Робби

Марго очень талантливо играет хулиганок, а еще никогда не расстается с копной белокурых волос. Но в историческом фильме «Две королевы», посвященном взаимоотношениям Марии Стюарт и Елизаветы I, можно увидеть совсем другую Робби. Актриса не только прекрасно вжилась в непривычную роль, но и стоически перенесла физические трансформации в виде четырехчасового грима, включавшего в себя и обезображенное оспой лицо героини. Как оказалось, девушка совсем не боится чувствовать себя некрасивой на экране.

9. Хелена Бонем Картер

Хелене как никому идут роли волшебниц, ведьм и прочих сказочных героинь. Но в недавно вышедшем 3-м сезоне исторического сериала «Корона» актриса сыграла принцессу Маргарет, заменив Ванессу Кирби. Картер оказался к лицу и образ элегантной леди.

10. Винс Вон

Винс неподражаем в образе обаятельных неудачников, разгильдяев и весельчаков, и многие не верили, что прирожденный комик справится с главной ролью в известной криминальной драме «Настоящий детектив». Но актеру удалось украсить фильм своей игрой и открыть новую грань таланта. Он повторил успех, недавно снявшись в триллере «Закатать в асфальт».

11. Хелен Миррен

Благодаря своей аристократичной внешности Хелен очень убедительно смотрится в ролях различных монарших особ и светских дам. Но в 8-й части «Форсажа» талант актрисы заиграл новыми красками: она появилась в роли содержательницы борделя. Как призналась сама актриса, ей давно хотелось сняться в этом кассовом боевике. И когда ее утвердили, больше всего Миррен обрадовалась перспективе устроить в кадре гонки на автомобиле.

12. Кейт Бекинсейл

Бекинсейл, которую кинокритики окрестили «английской розой», по праву считается идеальной героиней для экранизаций романов Джейн Остин и сестер Бронте. Но в нынешнем году она резко сменила имидж, и причиной тому стала роль в боевике «Красотка на взводе». Персонаж Кейт — женщина-вышибала, испытывающая серьезные проблемы с контролем гнева.

13. Дуэйн Джонсон

Дуэйна уже давно все воспринимают не иначе как харизматичного спортсмена — гору мышц. Однако в криминальной комедии «Будь круче!» Джонсон предстал в несколько ином образе. Он сыграл бандита, который мечтает стать кинозвездой.

14. Ким Кэттролл

Казалось, что Ким навсегда станет заложницей образа покорительницы сердец — очаровательной Саманты. Но сериал «Нежная кожа» раскрыл ее актерский талант по-новому. Героиня Кэттролл — бывшая модель и актриса, переживающая кризис среднего возраста.

15. Эдди Мерфи

В комедийном таланте Эдди сомневаться не приходится. Но в 2006 актеру удалось доказать, что ему по плечу и драматические роли. В музыкальном фильме «Девушки мечты» он сыграл одаренного певца, который был убежден, что музыка не должна продаваться. За эту работу Мерфи был номинирован на «Оскар».

16. Бен Стиллер

Бен Стиллер органично смотрится в роли недотеп и может украсить любую комедию, но в драме «Гринберг» актер сыграл персонажа другого плана. Его герой теряет работу и выписывается из госпиталя после нервного срыва. Роль оказалась успешной, и фильм в целом получил положительные отзывы критиков.

17. Кристен Уиг

Кристен неоднократно проявляла себя как успешная комедийная актриса. Но у нее есть роль, которая стоит особняком от других работ. В драме «Близнецы» Уиг играет девушку, которая 10 лет не общалась со своим братом, но решила восстановить с ним отношения, когда оба оказались на волосок от смерти.

18. Райан Гослинг

Казалось, актерское кредо Райана — разбивать женские сердца на экране. Но он не стал ограничиваться ролями мачо и крутых парней. В комедийной драме «Ларс и настоящая девушка» Гослинг сыграл стеснительного молодого человека, который испытывает романтические чувства к... кукле.

19. Джуд Лоу

Привычный образ Джуда Лоу — дерзкий и обаятельный интеллектуал. И можно было спокойно остановиться на нем: все-таки фильмов с подобными персонажами бесконечное множество. Но в сериале Паоло Соррентино «Молодой папа» актер блестяще сыграл бывшего нью-йоркского архиепископа.