19 фото звезд и наших родителей, после которых мы поверили в реинкарнацию

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Вы когда-нибудь думали о том, что можете оказаться в дальних родственных связах с какой-нибудь звездой? А эти люди, возможно, задумывались об этом. AdMe.ru собрал фото родителей, дедушек и бабушек интернет-пользователей, которые как две капли воды похожи на современных селебрити.

1. «Мой прапрадед выглядел один в один как Мэттью Макконахи»

2. «Мой дядя Ник выглядел в точности как Райан Рейнольдс, когда работал шахтером в 70-х»

3. «Странно, но моя бабушка — белая еврейская женщина — в 1962 году была похожей на Барака Обаму»

4. «Мой прадедушка был ну очень похож на Джонни Деппа»

5. «Бабушка моего друга в молодости выглядела просто сестрой Джона Траволты»

6. «А это мой дядя — смахивает на Траволту»

7. «80-летний дедушка моей девушки был в молодости похож на Леонардо Ди Каприо»

8. «Моя прабабушка, оказывается, выглядела как комик Джимми Киммел»

9. «Отец моего друга во время службы на флоте походил на Джеймса Франко»

10. «Папа друга очень похож на Зака Галифианакиса»

11. «Отец в молодости выглядел как Кевин Бэйкон»

12. «Моя бабуля в молодости чем-то походила на Скарлетт Йоханссон»

13. «Дедушка имел много общего во внешности с писателем Хантером С. Томпсоном»

14. «Папу только что забрали в армию, 1956 год. Кажется, выглядит как Зак Эфрон»

15. «Мой кузен выглядел словно комик Крис Фарли в детстве»

16. «На фото 1936 года мою бабушку можно принять за Арью Старк»

17. «Прапрабабка моего друга выглядела как Стив Мартин, если бы он снимался в комедии викторианской эпохи»

18. «Свадьба моих родителей, 1961 год. Папа очень похож на Мэтта Деймона»

19. «40 лет назад мой тесть выглядел словно Энди Сэмберг»