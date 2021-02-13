19 сюжетных дыр в известных фильмах, которые много лет оставались незамеченными

Сюжетная дыра — это то, что противоречит ранее установленному в художественном произведении правилу, нелогичность без объяснения. Иногда сюжетная дыра может быть настолько огромна, что устранить ее можно только вместе с фильмом целиком, потому что на ней построено все повествование. Как бы то ни было, это не мешает нам любить подобные киноленты.

Мы в AdMe.ru пересмотрели всем известные картины, в которых пользователи интернета находили сюжетные несостыковки и разные нелогичности. Многие из них вы наверняка видели. Давайте проверим, как у вас обстоят дела с логикой и наблюдательностью. А в бонус мы поместили известный фильм с сюжетной дырой, которой нашлось объяснение.

19. Терминатор-2: Судный день (1991)

В 1-й части Кайл Риз и Т-800 прибывают в прошлое без одежды. Кайл Риз потом объясняет, что путешествовать во времени может только живая плоть. Получается, вместо Терминатора мы должны были бы увидеть только его оболочку, ведь Т-800 — это железный механизм, имеющий «плоть» лишь сверху. Хорошо, допустим, именно из-за этого машина времени его пропустила. Но ведь во 2-й части Т-1000 — «жидкий Терминатор» — полностью состоит из металла. Как же он попал в прошлое? Этот же вопрос можно задать относительно Т-Х из «Восстания машин» и Джона Коннора, который стал киборгом в «Генезисе».

18. Рокки-5 (1990)

В фильме «Рокки-4» герой Сталлоне летит в Россию, чтобы драться с Иваном Драго. Его сыну на тот момент около 9 лет. Он возвращается через год, а сыну уже 14. Как же так? Пользователь Reddit пошутил, что 1 год в России считается за несколько лет. Похоже, это единственное объяснение.

17. Бэтмен: Начало (2005)

Джонатан Крейн и его подручные отравили систему водоснабжения Готэма токсичными химикатами, которые опасны только в виде пара. Выходит, что в течение нескольких недель абсолютно никто из жителей Готэма не превращал водопроводную воду в пар, то есть не варил кофе, не пользовался отпаривателем, не принимал горячий душ. Невероятно!

16. Пункт назначения — 3 (2006)

Откровение о предстоящей катастрофе приходит к главной героине в парке развлечений. Она видит, что на аттракционе что-то происходит с гидравлическими креплениями, один из парней выпускает камеру, она падает, ремешок камеры цепляется и обматывается вокруг рельса. Из-за этого вагонетка сходит с рельсов, и все заканчивается крушением аттракциона. После видения девушка устраивает истерику, и несколько человек, в том числе парень с камерой, уходят с американских горок, но катастрофа все равно случается. Вагонетка сходит с рельсов, хотя парня с камерой там не было и ремешок не обматывался вокруг рельса.

15. Каратэ-пацан (2010)

Участников соревнования предупреждают, что наносить удары в лицо запрещено и нарушители будут наказаны. Однако Дрей нарушает это правило и выходит победителем. Никто его почему-то не дисквалифицировал.

14. Мумия (1999)

Чтобы ожить, Имхотепу нужны новые органы. Он крадет глаза у человека, который ходил в очках. Значит, и у Имхотепа тоже должно было быть плохое зрение, а мы что-то не заметили, чтобы он щурился.

13. Лжец, лжец (1997)

Из-за того, что Флетчер (Джим Керри) больше не может врать, на суде по бракоразводному процессу становится известно, что его клиентка Саманта Кол указала неправильный возраст. Брачный контракт оказывается недействительным, следовательно, Саманта может рассчитывать на гораздо меньшую часть нажитого в браке имущества. Однако из-за неверно указанного возраста суд должен был вообще аннулировать брак, а Саманта — остаться ни с чем.

12. Мадагаскар (2005)

Пользователь Reddit заметил, что в мультфильме есть забавная несостыковка: звери стыдят льва Алекса за поедание животных, убеждают его стать вегетарианцем и в конце предлагают ему сашими в качестве замены животной пищи. То есть рыба, по их мнению, животным не является.

11. Одиннадцать друзей Оушена (2001)

Многие из нас смотрели этот фильм в нулевых, восхищаясь, как ловко главные герои обвели всех вокруг пальца. Тем не менее в его сюжете есть одна большая дыра. Нам рассказывают, что фальшивые спецназовцы подменили деньги в хранилище на сумки, полные бумажных флаеров. Но как эти сумки туда попали? Ведь ни у кого из команды их не было.

10. Назад в будущее (1985–1990)

В интернете уже не раз обсуждали огромное количество разнообразных несостыковок, связанных с путешествиями во времени. Например, пожилой Бифф Таннен смотался в прошлое, отдал себе молодому спортивный альманах и как ни в чем не бывало вернулся в будущее, где он бедный и несчастный. Почему будущее не изменилось? Ведь когда Марти возвращается в 1985-й, Бифф оказывается женат на его матери. Но нас интересует другое: мы видим, как в прошлом Марти сталкивается со своими родителями и помогает им устроить отношения, однако родители не узнают его в настоящем. Неужели, когда Марти взрослеет, им ни разу не приходит в голову мысль, что уж очень подозрительно он напоминает того паренька, Кельвина Кляйна? Сценарист «Назад в будущее» Боб Гейл объяснил это давностью и краткосрочностью их знакомства, но нам что-то не очень верится в такое оправдание.

9. Человек-муравей (2015)

В фильме не раз повторяется, что масса Человека-муравья не изменяется, когда он уменьшается. Пользователь Reddit справедливо заметил: как же тогда он может садиться и наступать на муравьев?

8. Реальные упыри (2014)

Очень смешная комедия в жанре мокьюментари представляет собой реалити-шоу о жизни 3 вампиров. В одной из сцен вампиры рисуют портреты друг друга, чтобы увидеть, как смотрится их одежда, ведь они не отражаются в зеркалах и не знают, как выглядят. Странно, что кофейная чашка и ложка в зеркале видны, а одежда нет, ведь брюки и рубашка — это тоже отдельные предметы. Впрочем, не будем придираться и считать это полноценной сюжетной дырой, так как весь этот фильм — веселая издевка над здравым смыслом.

7. Убить Билла (2003)

После нескольких лет комы мышцы атрофировались почему-то только в ногах Невесты. Ее руки сильны по-прежнему, как будто, находясь в коме, она упражнялась с гантелями: героиня легко перемещает свою тело по полу, закидывает себя на инвалидное кресло и нейтрализует несколько человек.

6. Евротур (2004)

Порой в небольшую сюжетную дырочку может засосать весь фильм, и это как раз такой случай. Мики заблокировала электронную почту Скотта, и он собирается в Европу, чтобы с ней объясниться, вместо того чтобы просто написать ей с нового почтового ящика. Неужели сценаристы не могли придумать другого повода отправить друзей в путешествие?

5. Исчезнувшая (2014)

Когда Эми возвращается домой, она объясняет свое исчезновение похищением: якобы она потеряла много крови после травмы головы. В больнице провели ее полное обследование. Если бы нападение действительно произошло, то даже спустя месяц оставались бы последствия происшествия. Отсутствие повреждений должно было вызвать подозрения, но это развалило бы всю историю.

4. Железный человек — 2 (2010)

Иван Ванко (Микки Рурк) появляется на гонках Гран-при Монако. Переодевшись членом технической бригады, он выходит прямо на гоночную трассу и нападает на Тони Старка, который случайно оказался в болиде после того, как прямо перед гонкой выгнал своего пилота. Как Ванко мог это предугадать?

3. Черная пантера (2018)

Главного героя, упавшего в воду, спасает рыбак из северного племени. Через какое-то время выясняется, что все люди того племени — вегетарианцы, живут они изолированно, торговых связей ни с кем не поддерживают. Откуда в племени рыбак, зачем он ловит рыбу?

2. Пятый элемент (1997)

Когда Лилу изучает историю Земли, она идет по алфавиту. Дойдя до буквы W и слова war (война), героиня не может сдержать эмоции, которые нахлынули на нее, когда она осознала, что люди уничтожали друг друга на протяжении всего своего существования. Пользователей Reddit удивляет, что это откровение пришло к ней практически в самом конце алфавита, хотя даже в самом начале было немало подобных слов. Также некоторых зрителей мучает другой вопрос: почему Дива Плавалагуна прячет камни внутри себя? Вряд ли она знала, что будет ранена. Так как же она предполагала их извлекать на борту круизного лайнера?

1. Интерстеллар (2014)

Астронавты прибывают на планету, полностью покрытую водой. Они знают, что время на ней течет медленнее, чем на Земле: 1 час приравнивается к 7 земным годам. Герои знают, что их миссия рискованная, но они должны найти пропавшую женщину-астронавта, которая в течение 12 лет посылала им сигналы с той планеты, а также понять, пригодна ли планета для жизни землян. Во-первых, почему-то никто из экспертов не подумал о том, что 12 лет на Земле — это около 1 часа 40 минут на той планете. То есть астронавтка была жива чуть больше 1,5 часов. Во-вторых, даже зная, что каждые полчаса на планете начинается прилив и огромные цунами смывают все на своем пути, персонаж Энн Хэтэуэй отказывается уходить, потому что ей нужно собрать данные. Зачем? Ведь и так ясно, что планета непригодна для жизни.

Бонус: Один дома (1990)

Многие зрители заметили в любимом новогоднем фильме забавную несостыковку: мама не может дозвониться Кевину, так как линия повреждена. Все мы помним ту аварию, из-за которой семейство едва не опоздало на самолет. Однако Кевин смог заказать пиццу по телефону. Выходит, он то работает, то нет? Пользователи Reddit нашли ответ на этот вопрос. Дело в том, что в те времена жители США часто использовали 2 отдельные линии от разных провайдеров: одну — для внутренних звонков, другую — для международных. Так было дешевле. Вполне возможно, что штормом повредило только одну из них.