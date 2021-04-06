19 фильмов, от которых люди не ждали многого, а в итоге получили море удовольствия
Часто мнение о фильме складывается у нас еще до просмотра, ведь на наши ожидания оказывает влияние множество факторов. После того, как мы наслушались рассказов друзей, насмотрелись трейлеров и начитались отзывов, у нас уже вырисовываются определенная картинка и представление о кино. Но нередко они лишь вводят нас в заблуждение, лишний раз напоминая о том, что о вкусах не спорят и никогда не стоит судить о конфете по обертке.
Мы в AdMe.ru с интересом прошерстили тред, в котором пользователи вспомнили, от каких кинокартин они не ждали многого, а в итоге получили море удовольствия. Вопрос о том, что посмотреть вечером, у нас отпал сам собой.
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«Поиск». Сама концепция фильма — события разворачиваются на экранах гаджетов и компьютеров — поначалу казалась мне дешевой уловкой. Тем более что до этого я посмотрела ленту «Убрать из друзей» в таком же формате, а она оставляет желать лучшего. Но у создателей получился захватывающий триллер с запутанным сюжетом, который держал меня в напряжении до самого конца. К тому же картина напичкана пасхалками и подсказками на заднем плане, ради которых стоит посмотреть ее еще раз. © liloyoulolo / Reddit
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«Малавита». Я ожидал, что сюжет будет избитым до ужаса, а на деле фильм оказался достаточно глубоким и цепляющим. © Tima_chan / Reddit
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«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Мои дети недавно выбрали этот фильм для семейного просмотра. Я ожидал увидеть типичную и ненапряжную диснеевскую комедию, из тех, что мелких смешат до слез, а взрослых заставляют съеживаться от неловкости. Но она оказалась реально смешной от начала до конца. С удовольствием пересмотрю ее в будущем. © crlarkin / Reddit
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«Джокер». Почему-то мне казалось, что он будет слишком вычурным: очередной блокбастер с раздутым бюджетом, посвященный психическому расстройству. Меня затащили в кинотеатр чуть ли не силой, и я неожиданно для себя осталась под впечатлением. © Teisha_r / Reddit
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«Апгрейд». Шел на фильм, абсолютно ничего от него не ожидая, и был приятно удивлен простой, но захватывающей историей, прекрасной актерской игрой и бесподобно снятыми экшен-сценами. © nospaceallowedd / Reddit
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«Зависнуть в Палм-Спрингс». Посмотрел его 2 дня назад. Ожидал миленькую, но проходную романтическую комедию. А фильм оказался, к моей радости, остроумной фантастикой с хорошей игрой актеров. © geefadadeedoo / Reddit
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«Гордость и предубеждение и зомби». Думала, что буду плеваться, а в итоге фильм мне очень понравился. Лили Джеймс была хороша в роли Элизабет. А сценаристам каким-то образом удалось гармонично вписать зомби в классическую сюжетную линию «Гордости и предубеждения», не разрушив ее. © ForeverWillow / Reddit
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«Джон Уик». Киану Ривз в роли наемника на пенсии мстит людям за свою собаку? Включил этот боевик фоном, чтобы подремать под него. А сна в итоге не было ни в одном глазу. © wilyquixote / Reddit
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«Счастливого дня смерти». Ожидания по поводу этого фильма у меня были ниже некуда. Но мне кажется, что тема временной петли обыграна в нем даже лучше, чем в «Дне сурка». В общем, всем советую. © RodneyFilms / Reddit
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«Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga». До чего же нелепым был трейлер, но в итоге во время просмотра я смеялась в голос! © MalinSansMerci / Reddit
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«Тихоокеанский рубеж». Когда я впервые увидел трейлер, мы с друзьями подумали, что это будет среднячок в духе «Трансформеров», где гигантские роботы противостоят гигантским монстрам. Что ж, в плане сюжета так и оказалось. Но фильм настолько круто снят, что довольно глупая завязка совсем не кажется проблемой. Серьезно, где вы еще видели, чтобы от огромного монстра отбивались кораблем, как бейсбольной битой? © Tob***oIsRadioactive / Reddit
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«Бойфренд из будущего». На первый взгляд это типичная слезовыжимательная романтическая комедия для женщин среднего возраста, с обаятельными актерами в главных ролях. Но на деле фильм оказался очень тонким и глубоким произведением, способным тронуть сердце любого. © marcuschookt / Reddit
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«Вечное сияние чистого разума». Пытался посмотреть картину, когда она только вышла, но выключил через 30 минут. Серьезный Джим Керри? Да в этом нет никакого смысла. Много лет спустя мне выпала возможность попробовать снова, и я был потрясен. Теперь это один из моих любимейших фильмов за все время. © WackyMister / Reddit
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«Охота на дикарей». Такого я уж точно не ожидал. Хотя мне понравился трейлер, не могу сказать, что я сильно заинтересовался, но все же решил сходить. Из кинотеатра я вышел в полном восторге. Насмеялся от души. © friendlyBear331 / Reddit
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«Школа рока». Впервые увидел его по кабельному спустя лет 5 после того, как он вышел на экраны. Вспомнил, как закатывал глаза от трейлера и был цинично настроен к фильму. Но просмотр обернулся волшебным музыкальным путешествием, полным смеха и ценных жизненных уроков. © IronCreeksRico / Reddit
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«Тело Дженнифер». Я думал, что лента будет полным отстоем, но на деле она оказалась очень крутой. Если расценивать ее как незамысловатый ужастик для мальчиков-подростков, то да, она может показаться вам паршивой. Но если разглядеть здесь социальный подтекст и критику токсичной женской дружбы, вы поймете, что фильм очень даже хорош. © MilkPudding / Reddit
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«Простая просьба». Девушка убедила меня посмотреть его вместе с ней после долгого рабочего дня. Я поначалу отнекивался, но в итоге получил массу удовольствия. Фильм гораздо лучше, чем может показаться. И каждый новый поворот сюжета перечеркивает догадки, которые у вас были до этого. К тому же Блейк Лайвли и Анна Кендрик просто бесподобны на протяжении всей картины. © aleyva7 / Reddit
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«Мег: Монстр глубины». Я абсолютно ничего не ждала от этого фильма, но в итоге плакала, радовалась вместе с персонажами и смеялась над шутками. Меня он реально очаровал, хотя и был дурацким. © Status-Broccoli / Reddit
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«Стажер». Очаровательнейшая комедия со множеством маленьких жизненных уроков. Я смотрел ее десятки раз и даже купил на YouTube, чтобы посмотреть на телефоне. А ведь трейлеры в свое время навели на меня тоску. © dj-riff / Reddit
А от каких фильмов вы остались в восторге, хотя изначально не возлагали на них больших надежд?