19 фильмов, от которых люди не ждали многого, а в итоге получили море удовольствия

«Тихоокеанский рубеж». Когда я впервые увидел трейлер, мы с друзьями подумали, что это будет среднячок в духе «Трансформеров», где гигантские роботы противостоят гигантским монстрам. Что ж, в плане сюжета так и оказалось. Но фильм настолько круто снят, что довольно глупая завязка совсем не кажется проблемой. Серьезно, где вы еще видели, чтобы от огромного монстра отбивались кораблем, как бейсбольной битой? © Tob***oIsRadioactive / Reddit

«Бойфренд из будущего». На первый взгляд это типичная слезовыжимательная романтическая комедия для женщин среднего возраста, с обаятельными актерами в главных ролях. Но на деле фильм оказался очень тонким и глубоким произведением, способным тронуть сердце любого. © marcuschookt / Reddit

«Вечное сияние чистого разума». Пытался посмотреть картину, когда она только вышла, но выключил через 30 минут. Серьезный Джим Керри? Да в этом нет никакого смысла. Много лет спустя мне выпала возможность попробовать снова, и я был потрясен. Теперь это один из моих любимейших фильмов за все время. © WackyMister / Reddit