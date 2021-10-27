19 фильмов о волшебниках, которые окунут в мир магии не хуже «Гарри Поттера»

Шел 2021 год, письма из Хогвартса все не было. Ощущение, что нас всех обманули, становилось все более явным. И тогда мы решили, что настала пора хотя бы на время переключиться с волшебного мира, созданного Джоан Роулинг, на другие, не менее поразительные пространства. Тем более что мировой кинематограф подарил нам много кинолент, под завязку напичканных колдовством.

Мы в AdMe.ru четко понимаем, что «Гарри Поттер» — это любовь навеки. Но одним им свой магический аппетит уже не утолишь. Поэтом мы навели справки о еще 19 фильмах, посвященных волшебникам и волшебницам.

Маленькая ведьма (2018)

Это история молодой (ей каких-то 127 лет) милой ведьмы, которой нужно выучить все заклинания из великой магической книги за год. Тогда остальные ведьмы постарше (и намного злее) примут ее в свои ряды. Рейтинг IMDb — 6,2

Колдовство (1996)

3 ведьмочки-старшеклассницы, не пользующиеся особой популярностью в школе, заводят дружбу с новенькой. Когда их становится четверо, как и сказано в заклинании, у них появляется возможность расквитаться со всеми своими обидчиками. Однако заигрывание с черной магией до добра никогда не доводит. Рейтинг IMDb — 6,4

Тайна дома с часами (2018)

Юный сирота по имени Льюис попадает в дом своего дяди Джонатана. Дядюшка и его соседка, миссис Циммерман, оказываются волшебниками, ищущими по всему дому часы, по вине которых происходят ужасные вещи. Рейтинг IMDb — 6,1

Маленькая колдунья (1989)

Старшеклассница-неудачница Луиза узнает, что является потомком знаменитых салемских ведьм и унаследовала от них сверхъестественные способности. Теперь жизнь девушки кардинально меняется. Рейтинг IMDb — 6,1

Ученик чародея (2010)

Мастер магии Бальтазар пытается найти преемника легендарного Мерлина и обучить его волшебству, чтобы защитить Нью-Йорк от темного колдуна с самими злобными намерениями. Рейтинг IMDb — 6,1

Волшебник Виплала (2014)

Одинокий 9-летний мальчик обнаруживает на кухне своего дома маленького человечка, который оказывается волшебником. Между ними завязывается дружба. Но потом одно из заклинаний чародея дает сбой, и вся семья мальчика уменьшается до смехотворных размеров. Рейтинг IMDb — 6

Виллоу (1988)

Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу обнаруживает младенца «больших людей», которого ему в дальнейшем предстоит защитить от злой королевы — колдуньи Бавморды. Рейтинг IMDb — 7,3

Практическая магия (1998)

Две сестры-ведьмы из маленького городка, воспитанные эксцентричными тетками, сталкиваются с предрассудками местных жителей и с проклятием, которое не дает им обрести любовь. Рейтинг IMDb — 6,3

Темный лес (2006)

Попав в затерянную среди лесов элитную школу-интернат для девочек, юная Хизер не прижилась в ней. И сверстницы, и педагоги невзлюбили эту мрачную и странную ученицу с первых секунд ее прибытия. Однако именно ей суждено разобраться, почему в школе происходят сверхъестественные вещи. Рейтинг IMDb — 5,7

Матильда (1996)

Одаренная девочка по имени Матильда может умножать в уме огромные числа, двигать взглядом предметы и делать еще много чего сверхъестественного. Но ее родители равнодушны к ней: их не только не поражают способности дочери — им даже неинтересно, как она живет. Рейтинг IMDb — 6,9

Самая плохая ведьма (1986)

Милдред Хаббл — одна из самых молодых учениц Академии Кэклс, где учеников обучают искусству волшебства. Из-за того, что она все делает не так, за ней закрепилось прозвище Самая плохая ведьма. Можно не сомневаться, что она забудет завязать шнурки на ботинках, сварит не тот настой и неправильно произнесет заклинание. Но она обязательно окажется в нужное время в нужном месте. Рейтинг IMDb — 7

Прекрасные создания (2013)

Итан Уэйт считает дни до бегства из своего маленького южного городка. Он знакомится с загадочной девушкой Леной Дюкейн. Вместе они раскрывают темные секреты своих семей и загадки города. Рейтинг IMDb — 6,2

Экскалибур (1981)

В центре сюжета фильма — легенда о короле Артуре, волшебнике Мерлине, злой колдунье Моргане, замке Камелот с круглым столом, доблестных рыцарях Ланселоте и Персивале. И, конечно, о магическом мече Экскалибуре, дающем не только силу и власть, но и мудрость. Рейтинг IMDb — 7,4

Иствикские ведьмы (1987)

3 ведьмы тоскуют по своему идеальному мужчине в маленьком городке Новой Англии, когда в их жизни появляется богатый и неотразимый незнакомец. Совпадение или сработало непреднамеренное женское колдовство? Рейтинг IMDb — 6,6

Чем дальше в лес... (2014)

Ведьма, мечтающая вернуть себе молодость и красоту, поручает пекарю и его жене помочь ей добыть необходимые составляющие для волшебного напитка. В обмен на это она обещает снять проклятие, из-за которого пара не может завести детей. Рейтинг IMDb — 5,9

Ведьмы-близняшки (2005)

2 молодые ведьмочки были разлучены при рождении и воспитывались в двух абсолютно разных семьях. Но в день, когда им исполняется 21 год, они встречаются. И теперь, используя свои магические силы, должны спасти свою настоящую маму и тот мир, в котором родились. Рейтинг IMDb — 5,8

Моя ужасная няня (2005)

Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пытается усмирить его семерых непослушных детей. Эти сорванцы уже избавились от 17 предыдущих нянь и поэтому не сомневаются, что и 18-ю ждет та же участь. Однако няня Макфи не из робкого десятка. Рейтинг IMDb — 6,6

Цвет волшебства (2008)

В этом 2-серийном телефильме рассказывается история самого трусливого и, вероятно, самого плохого волшебника. Он должен стать гидом первого (и постоянно рискующего стать последним) туриста, прибывшего в магический город Анк-Морпорк. Рейтинг IMDb — 7,1

Звездная пыль (2007)

В маленькой английской деревушке, отделенной древней стеной от мира, где царят магия и волшебство, молодой Тристан опрометчиво обещает своей возлюбленной, что принесет ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены. С этого и начинаются его захватывающие приключения. Рейтинг IMDb — 7,6