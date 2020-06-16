19 фактов о съемках советского «Ну, погоди!» — самого любимого мультика, который возвращается на экраны в 2020-м

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Согласно проведенному опросу, «Ну, погоди!» — самый любимый мультфильм россиян. В 2019 году сериалу исполнилось 50 лет. В честь юбилея «Союзмультфильм» объявил о перезапуске легендарного анимационного фильма. Всего выйдет 52 новых эпизода о приключениях Волка и Зайца, первый из которых намечен на лето 2020-го.

A мы в AdMe.ru просто обожаем старые классические серии мультика и решили узнать, как создавался милый нашему сердцу мультсериал.

Создатели мультфильма Александр Курляндский, Аркадий Хайт и Феликс Камов сразу определились с идеей: быть фильму-погоне. Но кто за кем будет гоняться, долго не могли решить. Была версия лисы и петуха , лисы и зайца . Остановились на волке и зайце, как на наиболее привычных персонажах нашего фольклора.

, . Остановились на волке и зайце, как на наиболее привычных персонажах нашего фольклора. Первый выпуск снял Геннадий Сокольский для журнала «Карусель» — он состоял из трех коротеньких сюжетов.

Многим режиссерам предлагали поработать над «Ну, погоди!» Но почти все отказывались браться за съемки мультфильма, считая его глупостью. И только Вячеслав Котёночкин сказал: «В этом что-то есть!»

за съемки мультфильма, считая его глупостью. И только Вячеслав Котёночкин сказал: «В этом что-то есть!» Вячеслав Котёночкин рассказывал, что Заяц у него получился сразу: с голубыми глазками, розовыми щечками, весь такой положительный. А вот волк долго не удавался . Потом режиссер на улице увидел парня, прислонившегося к стене. У него были длинные черные волосы, к губам прилипла папироса, животик вывалился. И Котёночкин понял: таким и должен быть Волк.

. Потом режиссер на улице увидел парня, прислонившегося к стене. У него были длинные черные волосы, к губам прилипла папироса, животик вывалился. И Котёночкин понял: таким и должен быть Волк. Огромный вклад в популярность персонажей внесли актеры, озвучивавшие Волка и Зайца: Анатолий Папанов и Клара Румянова . После смерти Папанова его голос звучал еще в двух эпизодах: на студии каким-то чудом сохранились записи дублей и пробы актера.

и . После смерти Папанова его голос звучал еще в двух эпизодах: на студии каким-то чудом сохранились записи дублей и пробы актера. А сперва Котёночкин хотел видеть Владимира Высоцкого в роли Волка, делал его пробы с хрипотцой. Но в то время бард был в опале и руководство «Союзмультфильма» не могло утвердить его на эту роль.

Когда Папанов узнал, что в роли Волка есть всего два слова «Ну, погоди», он вздохнул: «Где же тут артисту развернуться?» Апофеозом стала волчья песня «Лучший мой подарочек — это ты». «Знай я о его вокальных способностях раньше, он бы у меня давно запел», — признавался потом Вячеслав Котёночкин.

В первой серии Волк тонет, захлебывается, пускает пузыри. Папанову принесли стакан воды — вполне достаточно, чтобы побулькать. Но актер сказал, что все нужно делать достоверно: здесь нужно ведро. Принесли. Он так увлекся, что и воды нахлебался, и промок насквозь.

Актуальные песни тех лет, прозвучав в «Ну, погоди!», обретали еще большую популярность — настолько известным был мультфильм. А композитор Давид Тухманов, узнав, что в одной из серий звучит его произведение, высказал режиссеру «свою безграничную благодарность».

Знаменитая мелодия во время титров — композиция «Водные лыжи» (венг. Vízisí) венгерского композитора Тамаша Деака .

(венг. Vízisí) венгерского композитора . Во втором эпизоде Волк под песню Муслима Магомаева «Чертово колесо» катается на колесе обозрения. Возможно, не в последнюю очередь из-за этого сюжета, отложившегося в нашем сознании, многие из нас до сих пор путают эти два разных аттракциона. Все же чертово колесо — это аттракцион в виде быстро вращающегося горизонтального диска.

Сцена с цистерной в 3-м выпуске сериала была вдохновлена сценой из «Джентльменов удачи» .

. Еще одна отсылка к популярному кино — 10-й выпуск, который является, по сути, адаптированным пересказом новеллы «Напарник» из «Операции „Ы“» .

. Эпизод из мультика, где в сносимом доме играет старый патефон, позже встречается в фильме «Покровские ворота».

Волчица на бампере мотоцикла в 3-й серии появлялась еще в нескольких выпусках мультфильма.

В 7-м выпуске впервые фразу «Ну, Заяц, погоди!» произносит не Волк, а капитан Морж. А эпизод «сражения» Волка с чемоданом сильно напоминает рассказ Ивана Бунина «История с чемоданом».

«Песня Деда Мороза и Снегурочки» в выпуске про Новый год была написана специально для мультфильма.

В Финляндии «Ну, погоди!» долго не хотели принимать из-за излишней жестокости. Причем жестоким там посчитали... Зайца!

Тем не менее «Ну, погоди!» успешно переведен на несколько языков. На английском есть версия «Well, just you wait!», на немецком — «Hase und Wolf». Есть также версии на чешском, польском, испанском и других языках.

Бонус: так, по сообщениям СМИ, может выглядеть обновленный Волк в новых эпизодах

На студии журналистам пояснили: данный образ не окончательный, а лишь один из возможных вариантов. Но пользователи сети все равно не упустили возможности пошутить.

А как вы относитесь к перезапуску «Ну, погоди!»? Как вам возможный образ Волка?