19 фактов о фильме «12 стульев», который даже спустя 50 лет остается актуальным
Роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова даже спустя 92 года на редкость точно иллюстрирует некоторые стороны жизни нашего общества. Мы и сегодня можем встретить Эллочек-людоедок, отчаянно бегущих за модой, и Остапов, способных ради наживы на все. Поэтому неудивительно, что вышло множество экранизаций этого шедевра. Но сердцу нашего зрителя близки лишь две — от Леонида Гайдая (1971) и Марка Захарова (1976).
Коллектив AdMe.ru желает каждому читателю получить «ключи от квартиры, где деньги лежат» и раскрывает перед вами малоизвестные факты о двух легендарных фильмах.
12 стульев (1971, режиссер — Леонид Гайдай)
- Изначально роман «Двенадцать стульев» собирался экранизировать Георгий Данелия. Но вскоре он перегорел и «подарил» съемки Леониду Гайдаю, который давно мечтал снять этот фильм, но не успел вовремя подать заявку в Госкино.
- Получив должность режиссера, Гайдай развернул масштабный поиск своего Остапа Бендера. В списке претендентов были Андрей Миронов, Валентин Гафт, Муслим Магомаев и даже Владимир Высоцкий. Последний, судя по слухам, и предложил Гайдаю взять на роль Бендера малоизвестного грузинского актера Арчила Гомиашвили.
- Кандидатура Гомиашвили сначала не устраивала студию, поскольку никто не хотел видеть Бендера грузином. Однако Гайдай, который готов был биться за актера до конца, сказал: «Так ведь папа у Остапа турецкоподданный. А почему маме не быть грузинкой?»
- На роль мадам Грицацуевой планировалось взять либо Галину Волчек, либо Нонну Мордюкову. Но Мордюковой роль показалась несмешной, да и Гайдай уже хотел взять Волчек, когда звукорежиссер фильма, Владимир Крачковский, привел на площадку свою жену Наталью. Гайдай увидел ее и сказал: «Вот она, мечта поэта!» И утвердил Крачковскую на роль.
- Михаил Пуговкин почти без проб получил роль отца Федора. Но ждать его согласия пришлось около месяца. Дело том, что его мама была очень набожной женщиной, и актер беспокоился о ее реакции на такой спорный образ священнослужителя. В конце концов мама дала согласие.
- Гайдаю никак не удавалось найти гамбсовский гарнитур для съемок. Когда его наконец разыскали, режиссера ждала еще одна неприятность: хозяйка наотрез отказалась продавать стулья. Разрешила только сфотографировать их и снять мерки. Режиссер не растерялся и заказал стулья у специалистов из далеких Арабских Эмиратов.
- Гайдай очень долго снимал сцену того, как Киса и отец Федор пинали друг друга, держась за один стул. Ему не нравилось, как смотрелись пинки, да и ноги в кадре он хотел видеть подлиннее. Актеры чуть не поругались с режиссером из-за постоянных придирок. В конце концов Гайдай сам встал перед камерой, и именно его ноги мы видим в кадре.
- Голос Арчила Гомиашвили никогда не звучал в фильме. Его дублировал другой актер — Юрий Саранцев. Слухи о причинах разнятся: одни говорят, что Гомиашвили был болен, другие — что Гайдая смущал грузинский акцент актера.
- Арчил Михайлович был очень обижен на Гайдая за это. Он сказал: «Если бы я знал, что Гайдай так поступит, никогда бы не стал сниматься в этом фильме». На что режиссер ответил: «Если бы я знал, что ты такой плохой артист, никогда не снимал бы тебя в своей картине». После этой перепалки они не общались несколько лет.
- А помирила их экранизация от Марка Захарова. В день премьеры режиссер позвонил актеру и сказал: «Включай телевизор. Сейчас ты будешь свидетелем уголовного преступления!»
- Оба деятеля искусства называли версию Марка Захарова «опереточным фарсом», но зрителям, пусть и не сразу, все-таки понравилась новая картина.
12 стульев (1976, режиссер — Марк Захаров)
- И Андрей Миронов, и Анатолий Папанов ранее пробовались на эти же роли в картине Гайдая, но не смогли убедить режиссера.
- Сначала отношения у этих двух именитых актеров были не ахти. Вот как описывает их режиссер Марк Захаров: «Папанов говорил что-то в духе: „Ну кто такой Миронов?! Он пороху в жизни не нюхал! Все его неприятности — это черствое пирожное и остывший кофе!“ Но он быстро сменил гнев на милость и проникся к Андрею уважением».
- Изначально песня «Белеет мой парус» даже не присутствовала в фильме. Ее предложил автор текстов Юлий Ким, и она неожиданно стала чуть ли не главной композицией картины.
- На Лидию Федосееву-Шукшину, которая сыграла мадам Грицацуеву, в одной из сцен падал отнюдь не бутафорский карниз. Актриса старалась удачно выгнуться, чтобы не чувствовать боли за время съемок большого количества дублей.
- Елена Шанина, которая сыграла Эллочку-людоедку, так хотела получить роль у Захарова, что выполнила его требования и сбросила больше 40 кг за 2 месяца до съемок. Но режиссера не устроил результат, и актриса похудела еще на 10 кг.
- Для Любови Полищук этот фильм стал трамплином на большой экран, но, судя по слухам, цену она за это заплатила немалую. В знаменитой сцене танго с Мироновым, где актер эффектно ронял свою спутницу, Полищук часто падала мимо заготовленных матрасов.
- Фильм был полностью снят на студии, включая сцены на открытых пространствах. Режиссер был не очень доволен декорациями и называл их «некачественными и фанерными».
- Захаров всегда говорил, что не хотел снимать фильм как чистую экранизацию. Это музыкальная комедия. Но рискованный ход не сразу оправдал себя, и первый показ фильма на ТВ стал почти провальным. Актер Михаил Козаков сказал тогда Марку Анатольевичу, что картина просто опередила свое время. Так и случилось. Чуть позже она станет не менее почитаемой, чем работа Гайдая.
Самые известные цитаты неподражаемого Остапа Бендера
- Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет.
- Вы прямо герой труда. Вам памятник нерукотворный поставить надо!
- Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница. (Воробьянинову. — Прим. ред.)
- Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе.
- Мы чужие на этом празднике жизни.
- Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
- На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите — они даже не запылились!
- Скоро только кошки родятся.
- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!
- От мертвого осла уши, получишь у Пушкина...
- Командовать парадом буду я!
- Заграница нам поможет.
- Ну, пока! Пишите письма!
А какая из экранизаций нравится вам больше? Какой момент из картин самый любимый?
Фото на превью 12 стульев / Мосфильм