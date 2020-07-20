19 фактов о фильме «12 стульев», который даже спустя 50 лет остается актуальным

Роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова даже спустя 92 года на редкость точно иллюстрирует некоторые стороны жизни нашего общества. Мы и сегодня можем встретить Эллочек-людоедок, отчаянно бегущих за модой, и Остапов, способных ради наживы на все. Поэтому неудивительно, что вышло множество экранизаций этого шедевра. Но сердцу нашего зрителя близки лишь две — от Леонида Гайдая (1971) и Марка Захарова (1976).