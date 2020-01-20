19 дублеров-каскадеров, которые выглядят как 100-процентные копии известных актеров
В тени известных актеров остаются незамеченными герои, без которых наши любимые фильмы никогда не увидели бы свет. У всех знаменитостей есть свои личные каскадеры, заменяющие их в кадре. Но мы едва ли обращаем на них внимание, так как большую часть времени они почти не отличаются от своих звездных коллег.
Чтобы исправить эту несправедливость, AdMe.ru хочет познакомить вас с двойниками актеров, при взгляде на фото которых невольно хочется протереть глаза.
1. Киану Ривз и Мак Кур — «Джон Уик — 2»
2. Арнольд Шварценеггер и Питер Кент — «Хищник»
3. Дуэйн «Скала» Джонсон и Таноай Рид — «Джуманджи»
4. Дэвид Боуи и Дейв Ливис — «Лабиринт»
5. Марк Руффало и Энтони Молинари — «Иллюзия обмана»
6. Том Харди и Джейкоб Томури — «Безумный Макс»
7. Линда Картер и Джинни Эппер — «Чудо-женщина»
8. Александр Скарсгард и Марк Слотер — «Легенда о Тарзане»
9. Марк Уолберг и Дэн Маст — «Трансформеры: Эпоха истребления»
10. Крис Прэтт и Тони МакФарр — «Мир юрского периода»
11. Лорен Джерман и Лорен Шоу — «Люцифер»
12. Эндрю Линкольн и Фелипе Саваж — «Ходячие мертвецы»
13. Леа Сейду и Гемита Самарра — «Спектр»
14. Крис Хемсворт и Бадди Холланд — «Белоснежка и охотник — 2»
15. Себастиан Стэн и Джеймс Янг — «Первый мститель: Другая война»
16. Жан-Клод Ван Дамм и Марк Стефанич — «Уличный боец»
17. Грант Гастин и Коди Лодан — «Флэш»
18. Джим Керри и Том Дикман — «Эйс Вентура»
19. Гейтен Матараццо и Крис Надо — «Очень странные дела»
Какой дублер показался вам наиболее точной копией актера? Снимались ли вы сами когда-нибудь в кино?
Фото на превью samoanstuntman / Instagram, orange_cinema / Twitter