19 дублеров-каскадеров, которые выглядят как 100-процентные копии известных актеров

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В тени известных актеров остаются незамеченными герои, без которых наши любимые фильмы никогда не увидели бы свет. У всех знаменитостей есть свои личные каскадеры, заменяющие их в кадре. Но мы едва ли обращаем на них внимание, так как большую часть времени они почти не отличаются от своих звездных коллег.