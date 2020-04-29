19 человек, которые случайно встретили знаменитость и сделали фото на память

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Чтобы встретить какую-нибудь звезду кино или эстрады, совсем не обязательно посещать красные ковровые дорожки или съемочные площадки фильмов. Местом неожиданной встречи может стать аэропорт, кафе, стадион и даже общественный транспорт. Конечно же, в такие моменты практически каждый из нас не упускает возможности сфотографироваться с известным человеком.

Вот 19 человек, которым повезло случайно встретить своего кумира. И мы в AdMe.ru в восторге от того, что некоторые знаменитости так уважительно относятся к своим поклонникам, желающим сделать очередное фото со звездой.

«Встретил этого крутого парня во время 5-часового перелета. Хотел бы с ним поболтать, но не стал его беспокоить, а просто попросил сфотографироваться»

«Несколько лет назад Джефф Голдблюм остановил моего брата в аэропорту Лос-Анджелеса, сказав, что они очень похожи»

«Мой приятель встретил этого странного парня, одетого в рубашку с динозаврами и штаны цвета зебры»

«Дензел Вашингтон пришел к моей бабушке, чтобы поздравить ее с 99-летием»

Бабушка 50 лет проработала в публичной библиотеке и до сих пор помнит, как много лет назад дала маленькому Дензелу Вашингтону его первую библиотечную карточку. Она потом раз 300 говорила, какой он милый и прекрасный человек... Женщины, которые живут с нею в доме престарелых, сделали ей подарок: попросили актера прийти или позвонить и поздравить бабушку с 99-летием. В итоге он позвонил в ее день рождения и мило с ней поболтал. И пообещал, что когда будет в нашем городе, то обязательно заедет. И вот он здесь! Дензел шутил и смеялся с бабулей. И держал ее за руку, будто они с ней старые друзья. © metalgamer

«Сегодня на работе встретил самого крутого парня. Он посещает тот же тренажерный зал, где я работаю»

«Николас Кейдж побывал в маленьком пабе в Сомерсете, Великобритания. Он оплатил всем выпивку. Кейдж оказался прекрасным, дружелюбным человеком»

«Встретила этого парня в спортзале»

«Вечером встретила агента 007. Ему было неловко из-за того, что он прервал празднование моего дня рождения»

«Мой папа и Мухаммед Али, 1970-е годы»

«Недавно я встретил одного из охотников за привидениями»

«Однажды встретил Патрика Стюарта. Он самый добрый знаменитый парень из всех, кого мне доводилось видеть»

«Лицо моей подруги, когда она встретила Брайана Крэнстона»

«Я играла в футбол и увидела, как мимо шли Питер Динклэйдж и Адам Сэндлер. Я была слишком взволнована»

«Мой папа с Робином Уильямсом. Кандагар, Афганистан, 2010 год»

«У меня свой бизнес — такси. Это мой водитель, который сегодня встретил Сару Коннор. Он привез одну девушку к большому фермерскому дому, и Линда Хэмилтон вышла расплатиться за поездку»

«Встретил Стива Бушеми и сказал ему, что он — легенда Reddit. Не уверен, знает ли Стив, что это, но он ответил, что рад этому»

«Я встречала многих интересных людей, но этот человек переплюнул их всех»

«В ресторане встретил моего идола — Джона Сину»

«Мой друг встретил этого джентльмена в аэропорту. По невероятному совпадению друг был одет в свою лучшую футболку»

Надпись на футболке — The Dude — означает «чувак». Актер Джефф Бриджес в фильме «Большой Лебовски» сыграл главную роль — Джеффри Лебовски по кличке Dude (Чувак, в русском дубляже — Дюдя).