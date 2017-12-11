Посмотрите, какие впечатляющие сцены получаются в результате актерских импровизаций

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Сценаристы обычно прописывают каждое слово и действие героев фильма. Но когда роли исполняют маститые актеры, они позволяют себе отойти от сценария и импровизируют, да так красочно, что режиссеры оставляют эти «испорченные» дубли в финальных версиях фильмов. AdMe.ru собрал 19 знаменитых сцен в кино, в которых актеры не следовали сценарию, а сделали даже круче.

Леон

Играя в фильме психопата по имени Стэнсфилд, неподражаемый Гэри Олдмен много импровизировал, благо роль неадекватного персонажа позволяла разгуляться. Так, в начале фильма герой Олдмена подходит к отцу Матильды и начинает его обнюхивать. Его партнеру по сцене от этой импровизации даже стало немного не по себе.

Позже, когда Стэнсфилд рассказывает отцу Матильды о своей любви к Людвигу ван Бетховену, он полностью импровизирует, так как в сценарии этого нет. Мало того, эту сцену переснимали несколько раз, и в каждом дубле актер придумывал новую историю о своей настоящей любви к творчеству композитора.

В конце фильма Стэн по сценарию говорит своему помощнику, чтобы тот вызвал всех полицейских на дело. Было снято несколько дублей, где Олдмен произносит свою фразу нормальным голосом, но затем, решив подшутить над Люком Бессоном и партнером по сцене, он проорал фразу во весь голос. Бессону понравилась импровизация, и он включил ее в фильм.

Джанго освобожденный

В фильме есть сцена, где Леонардо Ди Каприо, согласно сценарию, бьет рукой по столу. Но актер немного промахнулся и разбил рукой бокал. В итоге он сильно поранил ладонь, и в кино мы видим реальную кровь. Присмотритесь, как все актеры встрепенулись и не на шутку перепугались. Но, несмотря на боль, Ди Каприо остался в образе и продолжил играть.

Более того, актер решил уже отыгрывать на полную: Лео неожиданно измазал кровью лицо главной героини, которую сыграла Керри Вашингтон. Если внимательно присмотреться, то видно, как она от этого в полной прострации. А Квентин Тарантино назвал всю эту сцену «завораживающей». Кстати, в этом интервью Лео рассказывает и показывает, какая реакция была у Тарантино на непредвиденную ситуацию во время съемок.

Славные парни

В фильме есть сцена в ресторане, в которой персонаж Джо Пеши рассказывает своим друзьям забавную историю, после чего все смеются и Рэй Лиотта произносит: «Ты смешной парень». Так было прописано в сценарии. Но Пеши решил добавить остроты этой сцене и предложил режиссеру Мартину Скорсезе разыграть Рэя Лиотту. В итоге во время съемок сцены Пеши сделал вид, что прицепился к словам Лиотты, посчитав их оскорблением: «Я что, похож на клоуна, а? Веселю тебя, развлекаю... Что значит я смешной, объясни!» По реакции Рэя Лиотты явно видно, что он опешил от такого поворота событий, а сама сцена получилась просто шикарной, и Скорсезе включил этот дубль в фильм.

Спасти рядового Райана

В фильме Стивена Спилберга есть сцена, в которой, согласно сценарию, герои Тома Хэнкса и Мэтта Деймона обмениваются воспоминаниями о доме. Так, история Деймона про амбар, который чуть не сгорел из-за него и его братьев, была им придумана прямо во время съемок.

Энни Холл

В фильме есть сцена, в которой Вуди Аллен разглядывает шкатулку с бутафорским кокаином. Актер (он же и режиссер) решил добавить комичности сцене и неожиданно для всех чихнул так, что весь кокаин полетел в лицо актера Тони Робертса. Поначалу Аллен посчитал, что шутка все-таки была лишней, но во время предпросмотра вся аудитория смеялась на этой сцене так громко, что Аллен решил ее оставить.

Люди Икс

В одной из сцен герой Хью Джекмана знакомится с профессором Чарльзом Ксавьером. При этом в кабинет входят Шторм и Циклоп, и актер по сценарию должен был спросить профессора: «А тебя как зовут? Лысина?» Но он решил едко пошутить, сымпровизировав: «А тебя как зовут? Колеса?» Видно, как его партнер по сцене немного опешил от этого.

Таксист

В фильме есть сцена, в которой главной герой по сценарию просто беседует со своим отражением в зеркале. Все, что в фильме произносит Роберт де Ниро, — чистая импровизация. В итоге этот эпизод включен в список «100 лучших сцен в истории кино», цитируется и пародируется в мультфильмах и фильмах самых различных жанров.

Форсаж-6

В одной из сцен Тайриз Гибсон по сценарию шутит над героем Дуэйна «Скалы» Джонсона. Но тот сымпровизировал и ответил колкостью: «Ох, получишь ты у меня, толстолобик». Это было неожиданностью для всех, в том числе и для находящегося в кадре актера Криса Бриджеса, который чуть не поперхнулся водой.

Волк с Уолл-стрит

В одной из сцен герой Леонардо Ди Каприо встречается со своим боссом, которого играет Мэттью Макконахи. После наставления, как стать успешным брокером и получать от жизни кайф, Макконахи неожиданно для Ди Каприо начал напевать мелодию, ударяя себя по груди. Этого не было в сценарии, но игра Макконахи была настолько неподражаемой, что Скорсезе не мог не включить ее в фильм.

Тренировочный день

В конце фильма есть сцена, в которой герой Дензела Вашингтона угрожает неприятностями всем своим соседям, оставившим его в беде. Так сухо было написано в сценарии. Следовательно, вся речь Алонзо, в том числе фраза, что «Кинг-Конг — вошь по сравнению с ним» — потрясающая импровизация Вашингтона, которая помогла ему получить «Оскар» за лучшую мужскую роль, а также премию МTV за лучшего злодея.

Маска

А теперь о короле импровизаций. В одной из сцен Маска показывает хулиганам фокусы. После демонстрации надувного жирафа Керри лезет в карман и достает из него использованный презерватив со словами: «Извините, не тот карман». Это чистая импровизация актера. За кадром даже слышен смех одной из актрис.

Тупой и еще тупее

В фильме есть сцена, в которой Ллойд и Гарри едут вместе с преступником. О чем именно герои должны вести диалог, в сценарии не было прописано, и режиссеры разрешили актерам оторваться по полной. Так, они играют в детские игры, поют идиотские песни, а кульминацией сцены стало исполнение Ллойдом «самого противного звука в мире». По мимике Майка Старра, сыгравшего преступника Джо Менталино, отчетливо видно, что он ошарашен потоком идиотизма, вылившимся на его голову во время съемок этой сцены.

Также в фильме есть момент, когда Ллойд, выходя из бара, замечает на стене вырезку из старой газеты про высадку человека на Луну и восклицает: «Не может быть! Мы высадились на Луну!» Этой шутки не было в сценарии, Керри сам ее придумал прямо на ходу.

Эйс Вентура: Розыск домашних животных

В сцене на званом ужине герой в исполнении Джима Керри дергает виолончелиста за руку. Этого в сценарии не было, но этот поступок прекрасно отображал сумасбродность Эйса Вентуры, и режиссер решил оставить этот дубль в итоговой версии фильма.

Кабельщик

В сцене, где главные герои смотрят средневековое шоу, Керри берет кусочки курицы и кладет их себе на лицо. Этим он пародирует сцену из «Молчания ягнят» и вдобавок говорит соответствующим голосом: «Здравствуй, Клэр». Это все импровизация актера, а реакция его партнера по сцене Мэттью Бродерика — подлинная. Режиссеру Бену Стиллеру очень понравился этот идиотизм на съемках, что он включил дубль в фильм.

Шоу Трумана