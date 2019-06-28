19 актеров, рискнувших скрыть свою красоту за жуткими масками суперзлодеев Marvel
28 июня состоится мировая премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который является продолжением ленты «Человек-паук: Возвращение домой». Впервые в киновселенной Marvel появится новый суперзлодей — Мистерио, а его роль исполнит американский актер Джейк Джилленхол. В фильме его персонаж предстанет без какой-либо устрашающей маски, в отличие от других марвеловских суперзлодеев. Именно поэтому сложно угадать, какой актер или актриса скрывается за этим страшным гримом или цифровым изображением.
В честь выхода нового фильма о приключениях Питера Паркера AdMe.ru решил узнать, кто сыграл самых отъявленных суперзлодеев киновселенной Marvel.
Мистерио — Джейк Джилленхол
Мистерио считается одним из ключевых противников Человека-паука. Одна из самых узнаваемых деталей образа Мистерио — круглый стеклянный шлем. В фильме исполнять роль этого суперзлодея будет Джейк Джилленхол, и, судя по трейлеру, в основном он будет без шлема. Кроме той сцены, где он сражается с Гидроменом, находясь в зеленом дыму.
Кстати, в России новый фильм выйдет в прокат 4 июля.
Джаггернаут — Райан Рейнольдс
Мало кому известно, что Райан Рейнольдс сыграл не только роль Дэдпула, но и главного злодея Джаггернаута, который появился во второй части фильма о приключениях отмороженного супергероя. Правда, изображение гиганта было создано на компьютере, а Рейнольдсу принадлежат мимика и жесты Джаггернаута.
Призрак — Ханна Джон-Кеймен
© Ant-Man and The Wasp / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © Hahn Lionel / ABACA / East News
Британская актриса Ханна Джон-Кеймен сыграла Призрака — главного противника Человека-муравья и Осы в одноименном фильме. Эта роль закрепила за Ханной образ харизматичной актрисы.
Железный Торговец — Джефф Бриджес
Настоящее имя этого суперзлодея — Обадая Стей, впервые он появился в «Железном человеке». Вспомните, именно он заплатил за похищение Тони Старка, а потом пытался убить Пеппер Поттс. Железного Торговца сыграл Джефф Бриджес, известный нам по многим фильмам, особенно по главной роли в «Большом Лебовски».
Мистик — Ребекка Ромейн
Эта перевоплощающаяся женщина-мутант, обладающая в естественном виде желтыми глазами и синей кожей, впервые появилась в трех первых фильмах про «Людей Икс». Ее роль исполнила американская актриса и фотомодель Ребекка Ромейн. Кстати, во время съемок актриса вынуждена была сниматься полностью обнаженной, с небольшими накладками на интимных частях тела. Нанесение грима Ребекке занимало 8–9 часов, так как он был невероятно сложным.
Мистик также задействована в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис». Только в роли суперзлодейки в них уже играла Дженнифер Лоуренс.
Эрик Киллмонгер — Майкл Б. Джордан
© Black Panther / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © Arthur Mola / Invision / AP / East News
Суперзлодей по имени Эрик Киллмонгер впервые в киновселенной Marvel появился в фильме «Черная пантера». Киллмонгера сыграл Майкл Б. Джордан, получивший наибольшую известность после исполнения главных ролей в фильмах «Крид» и Крид-2″. Кстати, в 2018 году издание Business Insider назвало Эрика Киллмонгера, главного врага Черной Пантеры, лучшим злодеем в киновселенной Marvel.
Хела — Кейт Бланшетт
Безжалостную злодейку Хелу из фильма «Тор: Рагнарек» сыграла Кейт Бланшетт. Ее преображение было таким потрясающим, что почти никто не узнал в этом жутком гриме одну из самых красивых актрис.
Грандмастер — Джефф Голдблюм
© Thor: Ragnarok / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © Fred Duval/MEGA / Mega Agency / East News
Грандмастер — один из вечных Старейшин вселенной Marvel. В фильме «Тор: Рагнарек» его сыграл талантливый актер Джефф Голдблюм, которого мы помним еще по первому «Парку юрского периода».
Проксима Миднайт — Кэрри Кун
© Avengers: Infinity War / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
Проксима в киновселенной Marvel впервые появилась в фильме «Мстители: Война бесконечности». Она помогает Таносу найти Камни бесконечности. Роль суперзлодейки исполнила американская актриса Кэрри Кун. До этого она снималась в театре, затем в сериале «Оставленные» и третьем сезоне «Фарго». Для создания образа злодейки не использовали грим, а прибегли к технологии захвата движения.
Корат — Джимон Хонсу
© Captain Marvel) / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © Everett Collection / East Newst News
Подчиненный Ронана Обвинителя — Кората — впервые появляется на экране в фильме «Стражи Галактики». Его роль исполняет американский актер и модель бенинского происхождения Джимон Хонсу. Помните Соломона Ванди из «Кровавого алмаза» с Ди Каприо? За эту роль, между прочим, Хонсу был номинирован на премию «Оскар». Кстати, актер сыграл Кората и в недавно вышедшем фильме «Капитан Марвел».
Эбони Мо (Эбеновый Зоб) — Том Вон-Лолор
Эбони Мо — один из детей Таноса, который в фильме «Мстители: Война бесконечности» помогает Таносу найти Камни бесконечности. Роль Эбони сыграл ирландский актер Том Вон-Лолор. Для изменения его внешности также не пользовались гримом, а расплющенный нос, серую морщинистую кожу и белые волосы сделали с помощью компьютерной графики.
Малекит Проклятый — Кристофер Экклстон
© Thor: The Dark World / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © Jonathan Short / Invision / AP / East News
Этот суперзлодей, обладающий сверхчеловеческим интеллектом, силой, выносливостью и ловкостью, впервые на киноэкранах появился в фильме «Тор-2: Царство тьмы». Напомним, в этом фильме он стремился вернуть Вселенную к ее исходному состоянию. Роль Малекита исполнил английский актер театра, кино и телевидения Кристофер Экклстон. Это он в 2005 году стал девятой инкарнацией Доктора в телесериале «Доктор Кто».
Алгрим Сильный / Курс — Адевале Акиннуойе-Агбадже
© Thor: The Dark World / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © Mavrixonline.com / East News
Алгрим впервые появляется в фильме «Тор-2: Царство тьмы» в качестве близкого подчиненного Малекита Проклятого. Позже он превращается в последнего из чудовищных солдат Темных эльфов «Курсед». Этого злодея сыграл британский актер Адевале Акиннуойе-Агбадже, известный по фильмам «Мумия возвращается», «Идентификация Борна» и «Отряд самоубийц».
Дормамму — Бенедикт Камбербэтч
Этот персонаж, состоящий из чистой мистической энергии, является одним из самых мощных магов вселенной Marvel. Он — злейший враг супергероя по имени Доктор Стрэндж. Впервые на экране он появился в одноименном фильме. Интересно, что его озвучил Бенедикт Камбербэтч, исполнивший еще и роль Стивена Стрэнджа. Для создания образа суперзлодея была использована технология захвата движения и мимики Камбербэтча, а его голос смешали с голосом другого британского актера.
Кецилий — Мадс Миккельсен
© Doctor Strange / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © ICHPL Imaginechina / Associated Press / East News
В фильме «Доктор Стрэндж» датский актер Мадс Миккельсен сыграл главного злодея Кецилия, вступившего в борьбу с персонажем Бенедикта Камбербэтча. Кстати, в копилке Миккельсена есть приз 65-го Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Охота» режиссера Томаса Винтерберга.
Доктор Дум — Джулиан Макмэхон, Тоби Кеббелл
© Fantastic Four / 20th Century Fox © Richard Shotwell / Invision / AP / East News © Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer / 20th Century Fox © Kirwin, PacificCoastNews / East News
Виктор фон Дум, более известный как Доктор Дум, считается одним из величайших злодеев вселенной Marvel. Он является заклятым врагом команды супергероев Фантастической четверки. Собственно, в одноименном фильме 2005 года и его продолжении Доктора Дума сыграл Джулиан Макмэхон. А в фильме-перезапуске «Фантастическая четверка» 2015 года злодея на большом экране воплотил Тоби Кеббелл.
Мерзость — Тим Рот
Мерзость является одним из наиболее известных врагов Халка. В кино он впервые появляется в «Невероятном Халке» 2008 года. Мерзость представлен как главный антагонист. Его роль исполнил британский актер Тим Рот, завоевавший славу благодаря съемкам в фильмах Квентина Тарантино, а также «Легенде о пианисте» и сериале «Обмани меня».
Кроссбоунс — Фрэнк Грилло
© Captain America: Civil War / Marvel Studios © Walt Disney Studios Motion Pictures © Byron Purvis / AdMedia / Sipa USA / East News
Роль Кроссбоунса в фильмах «Первый мститель: Другая война», его продолжении, а также в последних «Мстителях» сыграл американский актер Фрэнк Грилло.
Кстати, о других актерах, сыгравших роли суперзлодеев в фильмах студии Marvel, мы уже рассказывали тут.
Интересно, а вы узнали Райана Рейнольдса за массивным чудищем по прозвищу Джаггернаут?