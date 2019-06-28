19 актеров, рискнувших скрыть свою красоту за жуткими масками суперзлодеев Marvel

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28 июня состоится мировая премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который является продолжением ленты «Человек-паук: Возвращение домой». Впервые в киновселенной Marvel появится новый суперзлодей — Мистерио, а его роль исполнит американский актер Джейк Джилленхол. В фильме его персонаж предстанет без какой-либо устрашающей маски, в отличие от других марвеловских суперзлодеев. Именно поэтому сложно угадать, какой актер или актриса скрывается за этим страшным гримом или цифровым изображением.

В честь выхода нового фильма о приключениях Питера Паркера AdMe.ru решил узнать, кто сыграл самых отъявленных суперзлодеев киновселенной Marvel.

Мистерио — Джейк Джилленхол

Мистерио считается одним из ключевых противников Человека-паука. Одна из самых узнаваемых деталей образа Мистерио — круглый стеклянный шлем. В фильме исполнять роль этого суперзлодея будет Джейк Джилленхол, и, судя по трейлеру, в основном он будет без шлема. Кроме той сцены, где он сражается с Гидроменом, находясь в зеленом дыму. Кстати, в России новый фильм выйдет в прокат 4 июля.

Джаггернаут — Райан Рейнольдс

Мало кому известно, что Райан Рейнольдс сыграл не только роль Дэдпула, но и главного злодея Джаггернаута, который появился во второй части фильма о приключениях отмороженного супергероя. Правда, изображение гиганта было создано на компьютере, а Рейнольдсу принадлежат мимика и жесты Джаггернаута.

Призрак — Ханна Джон-Кеймен

Британская актриса Ханна Джон-Кеймен сыграла Призрака — главного противника Человека-муравья и Осы в одноименном фильме. Эта роль закрепила за Ханной образ харизматичной актрисы.

Железный Торговец — Джефф Бриджес

Настоящее имя этого суперзлодея — Обадая Стей, впервые он появился в «Железном человеке». Вспомните, именно он заплатил за похищение Тони Старка, а потом пытался убить Пеппер Поттс. Железного Торговца сыграл Джефф Бриджес, известный нам по многим фильмам, особенно по главной роли в «Большом Лебовски».

Мистик — Ребекка Ромейн

Эта перевоплощающаяся женщина-мутант, обладающая в естественном виде желтыми глазами и синей кожей, впервые появилась в трех первых фильмах про «Людей Икс». Ее роль исполнила американская актриса и фотомодель Ребекка Ромейн. Кстати, во время съемок актриса вынуждена была сниматься полностью обнаженной, с небольшими накладками на интимных частях тела. Нанесение грима Ребекке занимало 8–9 часов, так как он был невероятно сложным. Мистик также задействована в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис». Только в роли суперзлодейки в них уже играла Дженнифер Лоуренс.

Эрик Киллмонгер — Майкл Б. Джордан

Суперзлодей по имени Эрик Киллмонгер впервые в киновселенной Marvel появился в фильме «Черная пантера». Киллмонгера сыграл Майкл Б. Джордан, получивший наибольшую известность после исполнения главных ролей в фильмах «Крид» и Крид-2″. Кстати, в 2018 году издание Business Insider назвало Эрика Киллмонгера, главного врага Черной Пантеры, лучшим злодеем в киновселенной Marvel.

Хела — Кейт Бланшетт

Безжалостную злодейку Хелу из фильма «Тор: Рагнарек» сыграла Кейт Бланшетт. Ее преображение было таким потрясающим, что почти никто не узнал в этом жутком гриме одну из самых красивых актрис.

Грандмастер — Джефф Голдблюм

Грандмастер — один из вечных Старейшин вселенной Marvel. В фильме «Тор: Рагнарек» его сыграл талантливый актер Джефф Голдблюм, которого мы помним еще по первому «Парку юрского периода».

Проксима Миднайт — Кэрри Кун

Проксима в киновселенной Marvel впервые появилась в фильме «Мстители: Война бесконечности». Она помогает Таносу найти Камни бесконечности. Роль суперзлодейки исполнила американская актриса Кэрри Кун. До этого она снималась в театре, затем в сериале «Оставленные» и третьем сезоне «Фарго». Для создания образа злодейки не использовали грим, а прибегли к технологии захвата движения.

Корат — Джимон Хонсу

Подчиненный Ронана Обвинителя — Кората — впервые появляется на экране в фильме «Стражи Галактики». Его роль исполняет американский актер и модель бенинского происхождения Джимон Хонсу. Помните Соломона Ванди из «Кровавого алмаза» с Ди Каприо? За эту роль, между прочим, Хонсу был номинирован на премию «Оскар». Кстати, актер сыграл Кората и в недавно вышедшем фильме «Капитан Марвел».

Эбони Мо (Эбеновый Зоб) — Том Вон-Лолор

Эбони Мо — один из детей Таноса, который в фильме «Мстители: Война бесконечности» помогает Таносу найти Камни бесконечности. Роль Эбони сыграл ирландский актер Том Вон-Лолор. Для изменения его внешности также не пользовались гримом, а расплющенный нос, серую морщинистую кожу и белые волосы сделали с помощью компьютерной графики.

Малекит Проклятый — Кристофер Экклстон

Этот суперзлодей, обладающий сверхчеловеческим интеллектом, силой, выносливостью и ловкостью, впервые на киноэкранах появился в фильме «Тор-2: Царство тьмы». Напомним, в этом фильме он стремился вернуть Вселенную к ее исходному состоянию. Роль Малекита исполнил английский актер театра, кино и телевидения Кристофер Экклстон. Это он в 2005 году стал девятой инкарнацией Доктора в телесериале «Доктор Кто».

Алгрим Сильный / Курс — Адевале Акиннуойе-Агбадже

Алгрим впервые появляется в фильме «Тор-2: Царство тьмы» в качестве близкого подчиненного Малекита Проклятого. Позже он превращается в последнего из чудовищных солдат Темных эльфов «Курсед». Этого злодея сыграл британский актер Адевале Акиннуойе-Агбадже, известный по фильмам «Мумия возвращается», «Идентификация Борна» и «Отряд самоубийц».

Дормамму — Бенедикт Камбербэтч

Этот персонаж, состоящий из чистой мистической энергии, является одним из самых мощных магов вселенной Marvel. Он — злейший враг супергероя по имени Доктор Стрэндж. Впервые на экране он появился в одноименном фильме. Интересно, что его озвучил Бенедикт Камбербэтч, исполнивший еще и роль Стивена Стрэнджа. Для создания образа суперзлодея была использована технология захвата движения и мимики Камбербэтча, а его голос смешали с голосом другого британского актера.

Кецилий — Мадс Миккельсен

В фильме «Доктор Стрэндж» датский актер Мадс Миккельсен сыграл главного злодея Кецилия, вступившего в борьбу с персонажем Бенедикта Камбербэтча. Кстати, в копилке Миккельсена есть приз 65-го Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Охота» режиссера Томаса Винтерберга.

Доктор Дум — Джулиан Макмэхон, Тоби Кеббелл

Виктор фон Дум, более известный как Доктор Дум, считается одним из величайших злодеев вселенной Marvel. Он является заклятым врагом команды супергероев Фантастической четверки. Собственно, в одноименном фильме 2005 года и его продолжении Доктора Дума сыграл Джулиан Макмэхон. А в фильме-перезапуске «Фантастическая четверка» 2015 года злодея на большом экране воплотил Тоби Кеббелл.

Мерзость — Тим Рот

Мерзость является одним из наиболее известных врагов Халка. В кино он впервые появляется в «Невероятном Халке» 2008 года. Мерзость представлен как главный антагонист. Его роль исполнил британский актер Тим Рот, завоевавший славу благодаря съемкам в фильмах Квентина Тарантино, а также «Легенде о пианисте» и сериале «Обмани меня».

Кроссбоунс — Фрэнк Грилло

Роль Кроссбоунса в фильмах «Первый мститель: Другая война», его продолжении, а также в последних «Мстителях» сыграл американский актер Фрэнк Грилло.