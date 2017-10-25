19 актеров, из-за которых мы бежали к экранам телевизоров в 2000-х

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В начале нулевых каждый из нас наизусть знал программу передач, чтобы не пропустить любимый сериал или новый фильм. А как иначе можно было узнать, что произошло вот с тем симпатичным персонажем из «Бухты Доусона» или с обаятельным героем из «Остаться в живых»? Мы в AdMe.ru решили узнать, как сейчас выглядят те, по кому мы сходили с ума почти 20 лет назад.

Бен Аффлек

Совсем скоро на экраны выходит фильм «Лига справедливости», для которого Бен Аффлек вновь переоделся в костюм летучей мыши. А в 2000-х мы видели его в роли капитана Рэйфа Маккоули из «Перл-Харбора» и множестве других отличных фильмов.

Джош Хартнетт

Джош Хартнетт — один из тех актеров, которые не выбирают роли по размеру гонорара. Именно поэтому звезда «Перл-Харбора» и «Счастливого числа Слевина» не часто снимается в популярных фильмах. Однако актер не оставил киноиндустрию. Сейчас он задействован в нескольких проектах, поэтому довольно скоро мы сможем увидеть Джоша на экранах.

Уэнтуорт Миллер

Известный в 2000-х сериал «Побег» не был бы так популярен, если бы одну из главных ролей не исполнял харизматичный Уэнтуорт Миллер. Кстати, в этом году после длительного перерыва вышел заключительный 5-й сезон, который завершил историю братьев.

Фредди Принц — младший

Фредди Принц — младший был очень известным актером конца 1990-х — начала 2000-х. Многие помнят его по фильму «Скуби-Ду» или молодежному триллеру «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сейчас Фреди Принц — младший все больше времени проводит на кухне и вместе со своей женой Сарой Мишель Геллар выпускает кулинарные книги.

Мэттью Фокс

Мэттью Фокс стал невероятно популярен после выхода сериала «Остаться в живых» (Lost), после чего снялся еще в нескольких довольно успешных фильмах («Точка обстрела», «Козырные тузы») и... пропал из поля зрения своих фанатов. Сейчас актер не снимается, предпочитая путешествовать. К примеру, недавно он был замечен в южноамериканском Белизе.

Джош Холлоуэй

Джош Холлоуэй был одним из самых запоминающихся персонажей сериала «Остаться в живых» (Lost), однако после завершения проекта он предпочел на некоторое время отойти от кинематографа и пожить обычной жизнью. Сейчас Холлоуэйя можно увидеть в главной роли в сериале «Колония» (Colony).

Джулиан Макмэхон

Фиби, героине сериала «Зачарованные», завидовали многие девушки, ведь рядом с ней был опасный, но очень привлекательный Коул, роль которого исполнил Джулиан Макмэхон. В настоящее время актер продолжает сниматься, однако не был замечен в каких-либо известных проектах.

Эд Вествик

Все, кто когда-либо смотрел сериал «Сплетница», отлично помнят наряды Серены и фразу героя Эда Вествика: «Я — Чак Басс». После окончания сериала ходили слухи, что у Эда есть проблемы с запрещенными препаратами, но, похоже, все обошлось. Сейчас он активно снимается как в фильмах, так и в телевизионных проектах.

Пенн Бэджли

Пенну Бэджли в сериале «Сплетница» досталась роль интеллигентного и немного скучного Дэна Хамфри. Однако в реальной жизни все обстоит с точностью до наоборот. Сейчас Бэджли, как и его экранная сестра Тейлор Момсен, активно занимается музыкой и является фронтменом группы MOTHXR.

Чейс Кроуфорд

Чейс Кроуфорд (симпатичный блондин Нэйт Арчибальд из сериала «Сплетница») в настоящее время принимает участие в различных кино- и телепроектах, а также активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни.

Гедеон Буркхард

Гедеон Буркхард многим запомнился благодаря сериалу «Комиссар Рекс», куда он пришел на замену Тобиасу Моретти в качестве напарника пса по кличке Рекс. Однако у себя на родине, в Германии, Гедеон очень популярный актер, задействованный во множестве проектов. А еще он снялся у Тарантино в «Бесславных ублюдках».

Райан Филлипп

Возможно, сейчас Райана Филлиппа многие помнят только как бывшего мужа Риз Уизерспун, но еще некоторое время назад все по нескольку раз пересматривали фильм «Жестокие игры», в котором Райан сыграл роль пресыщенного богатого наследника, играющего жизнями людей. Затем последовали довольно известные фильмы «Столкновение» и «Хаос». Сейчас Райана Филлиппа можно увидеть в сериале «Стрелок» (Shooter).

Адам Броди

Адам Броди запомнился многим по сериалу «О.С. — Одинокие сердца», где сыграл типичного представителя золотой молодежи Сэта Коэна. После завершения проекта Адам продолжает активно сниматься, а еще не так давно он женился на звезде сериала «Сплетница» Лейтон Мистер, с которой они воспитывают дочь.

Бен Маккензи

Бен Маккензи — один из немногих представителей нашего списка, который в настоящее время известен не меньше, чем во времена показа сериала «О.С. — Одинокие сердца». Сейчас он участвует в довольно успешном телевизионном проекте «Готэм», где выступает также в качестве режиссера.

Чад Майкл Мюррей

В 2000-х Чад Майкл Мюррей был довольно успешным актером, который параллельно с участием в известном сериале «Холм одного дерева» снялся в таких фильмах, как «Дом восковых фигур» и «История Золушки». В настоящее время Мюррей продолжает работать в киноиндустрии и задействован в ряде сериалов и фильмов.

Джеймс Ван Дер Бик

Звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик после окончания проекта успел сняться в эпизодических ролях в шоу «Как я встретил вашу маму», «Дурнушка», «Холм одного дерева» и др., однако каких-либо значительных ролей за ним замечено не было. Но не будем списывать Джеймса со счетов: уверены, он еще докажет, что является хорошим актером.

Джошуа Джексон

Кому-то в сериале «Бухта Доусона» нравился Доусон, а кто-то искренне симпатизировал Пэйси, роль которого исполнил Джошуа Джексон. В настоящее время актер не замечен в каких-либо известных проектах, а в последние годы попадал в объективы папарацци только благодаря своей теперь уже бывшей девушке Диане Крюгер.

Джаред Падалеки

Вряд ли найдется хоть один человек с доступом к интернету, который ничего бы не слышал о сериале «Сверхъестественное». Однако до того, как стать Сэмом Винчестером, или просто Лосярой, Джаред Падалеки успел сняться еще в нескольких довольно известных проектах: сериале «Девочки Гилмор», фильмах «Дом восковых фигур», «Пятница, 13-е» и «Мгновения Нью-Йорка» с сестрами Олсен.

Дженсен Эклс

Мало кто помнит, но в «Бухте Доусона» также снимался Дженсен Эклс, ныне известный как Дин Винчестер благодаря сериалу «Сверхъестественное». До того, как стать борцом с нечистью, он успел засветиться еще в нескольких сериалах — «Темном ангеле» с Джессикой Альбой, «Тайнах Смолвиля», а также в отличном фильме «Десятидюймовый герой», где и встретил свою нынешнюю спутницу жизни — Дэннил Эклс.