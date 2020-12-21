19 актеров, на чьи фото в молодости не стоит смотреть, иначе в комнате станет слишком жарко

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В конце 1970-х Джон Траволта лихо отплясывал на танцполе в фильме «Лихорадка субботнего вечера», а сейчас этому талантливому актеру уже 66. Обаятельный Рассел Кроу разменял шестой десяток, а Брендану Фрейзеру из «Мумии» внезапно перевалило за 50.

Мы в AdMe.ru сами в шоке от того, как быстро летит время, и внезапно осознали, что многих кумиров уже сложно вспомнить молодыми. Конечно, у каждого возраста свои плюсы, но давайте поностальгируем и посмотрим, какими красавчиками были когда-то наши любимые актеры.

Рассел Кроу — 56 и 26 лет

Джон Траволта — 66 лет и 23 года

Рэйф Файнс — 56 и 30 лет

Кеннет Брана — 60 и 30 лет

Эрик Робертс — 64 года и 28 лет

Венсан Перес — 56 и 36 лет

Вуди Харрельсон — 58 лет и 21 год

Джереми Айронс — 71 год и 33 года

Винс Вон — 49 и 28 лет

Брендан Фрейзер — 49 и 26 лет

Дэвид Тьюлис — 56 лет и 34 года

Иэн Глен — 57 и 29 лет

Питер Галлахер — 64 года и 40 лет

Николас Кейдж — 56 лет и 22 года

Курт Рассел — 69 и 28 лет

Жан-Клод Ван Дамм — 59 и 29 лет

Шон Пенн — 60 лет и 24 года

Джим Керри — 58 и 37 лет

Кристофер Ламберт — 61 год и 29 лет