19 актеров, на чьи фото в молодости не стоит смотреть, иначе в комнате станет слишком жарко
В конце 1970-х Джон Траволта лихо отплясывал на танцполе в фильме «Лихорадка субботнего вечера», а сейчас этому талантливому актеру уже 66. Обаятельный Рассел Кроу разменял шестой десяток, а Брендану Фрейзеру из «Мумии» внезапно перевалило за 50.
Мы в AdMe.ru сами в шоке от того, как быстро летит время, и внезапно осознали, что многих кумиров уже сложно вспомнить молодыми. Конечно, у каждого возраста свои плюсы, но давайте поностальгируем и посмотрим, какими красавчиками были когда-то наши любимые актеры.
Рассел Кроу — 56 и 26 лет
Джон Траволта — 66 лет и 23 года
Рэйф Файнс — 56 и 30 лет
Кеннет Брана — 60 и 30 лет
Эрик Робертс — 64 года и 28 лет
Венсан Перес — 56 и 36 лет
Вуди Харрельсон — 58 лет и 21 год
Джереми Айронс — 71 год и 33 года
Винс Вон — 49 и 28 лет
Брендан Фрейзер — 49 и 26 лет
Дэвид Тьюлис — 56 лет и 34 года
Иэн Глен — 57 и 29 лет
Питер Галлахер — 64 года и 40 лет
Николас Кейдж — 56 лет и 22 года
Курт Рассел — 69 и 28 лет
Жан-Клод Ван Дамм — 59 и 29 лет
Шон Пенн — 60 лет и 24 года
Джим Керри — 58 и 37 лет
Кристофер Ламберт — 61 год и 29 лет
Какие актеры из старой гвардии, на ваш взгляд, дадут фору современным красавчикам?
Фото на превью Invision / Invision / East News, EAST NEWS