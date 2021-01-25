19 актеров, которых все уже списали со счетов, а они лихо вернулись на экраны

Мир кино ярок, но иллюзорен. Мы щедро одариваем героев своим вниманием, но быстро забываем полюбившиеся лица, стоит им на некоторое время исчезнуть с экранов. Некоторые актеры становятся заложниками одной роли и оказываются не в силах вызвать столь же сильные эмоции у зрителей в последующих работах. Другим же удается невозможное, и они возвращают себе популярность, пусть и спустя годы.

Мы в AdMe.ru смогли найти звезд, которые вернули к себе интерес аудитории несмотря ни на что.

Гарри Меллинг

Первая же роль в кино принесла Гарри Меллингу известность и успех. Для большинства зрителей он в течение долгого времени был тем самым Дадли Дурслем, вредным кузеном Гарри Поттера. Актер участвовал в нескольких интересных проектах и даже сыграл в фильме братьев Коэн, но новую славу ему принесла роль в сериале «Ход королевы», который вышел на Netflix в 2020 году. Только гляньте, что шахматы с людьми делают. © leni_kotik / Twitter

Ивана Бакеро

Первой большой работой Иваны Бакеро в кино стала роль Офелии в фильме Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна». После этого актриса появлялась еще в нескольких проектах, но последними большими успехами Иваны можно назвать сериалы «Хроники Шаннары» и «Открытое море». Последний — детище компании Netflix.

Бен Барнс

Свою актерскую карьеру Бен Барнс начал в музыкальном театре. Затем последовали эпизодические роли в британских сериалах, но настоящую мировую известность ему принес фильм «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». В дальнейших своих экранных воплощениях Барнс отошел от образа хорошего парня и теперь предпочитает играть сложных антигероев. Именно такого персонажа он воплощает в сериалах «Каратель» и «По расчету».

Анна Попплуэлл

Всемирную известность Анне Попплуэлл принесла роль Сьюзен в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф». Она участвовала и в следующих произведениях серии, но других серьезных работ у актрисы на протяжении нескольких лет не было. Тем приятнее было увидеть ее возвращение в сериале «Царство», который выходил с 2013-го по 2017 год.

Томас Броди-Сангстер

Томас Броди-Сангстер известен в первую очередь своими детскими и подростковыми ролями. Они запомнился зрителям благодаря фильмам «Реальная любовь» и «Моя ужасная няня». Последующие работы актера в серии «Бегущий в лабиринте» были не столь яркими. В 2020 году он появился в образе талантливого шахматиста в сериале «Ход королевы». «Мой герой — это рок-звезда шахматного мира», — сказал Томас.

Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун была настоящей звездой 90-х. Она запомнилась нам по клипам группы Aerosmith и ролям в таких фильмах, как «Увлечение» и «Бестолковые». Потом последовал довольно длительный период, когда звезду вспоминали только благодаря ее предыдущим работам, успешным и не очень. Но в 2020 году Алисия вновь вернулась на экраны, на этот раз в сериале «Клуб нянек», который довольно удачно стартовал на Netflix, получил много хороших отзывов и был продлен на второй сезон.

Скит Ульрих

Лицо Скита Ульриха мы помним благодаря фильму «Крик». Это был яркий фильм ужасов, который не только получил несколько продолжений, но еще и дал жизнь пародийной серии. После этого у Скита было еще несколько ярких ролей, но в 2000-х он почти пропал из нашего поля зрения. Вернулся на экраны в 2017 году в составе сериала «Ривердейл».

Хэйли Джоэл Осмент

Талантливый мальчик с пронзительным взглядом Хэйли Джоэл Осмент дебютировал в большом кино в фильме «Форрест Гамп». Но настоящую известность ему принесли роли в таких произведениях, как «Шестое чувство» и «Искусственный разум». Затем последовало длительное затишье, и про Осмента уже забыли. Но в 2014 году вышла картина «Половое воспитание». А в 2019-м и 2020-м он появился в эпизодических, но заметных ролях в сериалах «Пацаны» и «Чем мы заняты в тени».

Шайа Лабаф

Шайа Лабаф впервые появился на экранах еще в 1998 году, однако настоящая известность к нему пришла спустя десятилетия с выходом фильмов «Паранойя», «Трансформеры» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Непростой характер актера, а также скандалы надолго закрыли Шайе дорогу в большое кино. В последние годы ситуация меняется. Критики высоко оценили его игру в фильме «Милый мальчик» (2019), а последняя картина, «Фрагменты женщины» (2020), стала одной из самых интересных работ Венецианского фестиваля.

Шон Эстин

Шона Эстина мы все помним по трилогии «Властелин колец», где он исполнял роль Сэмуайза Гэмджи. Эстин не уходил из индустрии развлечений и после этого, но занимался в основном озвучкой. Тем приятнее было снова увидеть его на экране в сериалах «Очень странные дела» и «Теория Большого взрыва».

Карл Урбан

Карл Урбан снимается в кино с 1992 года, но в начале карьеры он появлялся в основном в сериалах. Известность ему принесла роль Эомера в трилогии «Властелин колец». После этого актер с завидной периодичностью появляется на больших экранах, но преимущественно на вторых ролях. Настоящим прорывом последних лет стало его участие в сериале «Пацаны». Некоторые даже надеются, что роль Бутчера даст ему шанс сыграть Росомаху в кинематографической вселенной Marvel.

Элизабет Шу

Элизабет Шу блеснула в качестве подруги Марти Макфлая в двух фильмах: «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3». Но настоящим прорывом для нее стала лента «Покидая Лас-Вегас». В начале 2000-х Элизабет стала уделять больше времени семье и в большое кино вернулась только в 2011 году. Однако заметного успеха ее роли не имели. Талант актрисы мы вновь смогли оценить в сериале «Пацаны».

Даниэль Брюль

Даниэль Брюль стал популярным после выхода в 2003 году фильма «Гуд бай, Ленин». После этого он много снимался в европейском кино. Всемирную известность Даниэль обрел в 2009 году, когда сыграл в ленте «Бесславные ублюдки». Немецкий актер появляется в разных произведениях, но раз в несколько лет радует нас в таких работах, как «Гонка» и «Первый мститель: Противостояние».

Маим Бялик

Маим Бялик часто появлялась на экране в детском возрасте. Большим успехом обернулась ее роль в сериале «Блоссом». Потом девушка в основном оставалась за кадром, отдавая свой голос персонажам мультфильмов. Начиная с 2009 года актриса стала появляться в сериалах, но настоящий прорыв ее ждал в 2010 году, когда она вошла в команду «Теории Большого взрыва». Впрочем, Бялик вполне успешна и вне индустрии кинобизнеса. У нее есть ученая степень по нейробиологии.

Наташа Лионн

Одна из первых серьезных ролей Наташи Лионн была в картине Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя». Но известность ей принесло участие в фильме «Американский пирог». Затем в карьере Наташи наметился спад. Скандалы и неприятности со здоровьем вынудили ее оставить мир кино на какое-то время. В 2013 году она возвращает себе популярность, войдя в команду сериала «Оранжевый — хит сезона». А с 2019 года играет ведущую роль в «Матрешке».

Анна Торв

Анна Торв сначала добилась признания в родной Австралии, а уже потом стала принимать участие в зарубежных проектах. Известность, а также различные награды ей принесло участие в сериале «Грань». Потом в карьере актрисы было некоторое затишье. Но в 2017 году она вновь появляется в интересном сериале, поставленном Дэвидом Финчером, «Охотник за разумом».

Тай Шеридан

Первая же работа Тая Шеридана принесла ему известность. В 2011 году он появился в фильме «Дерево жизни», который стал лауреатом Каннского фестиваля. В 2013 году он играл одну из ведущих ролей в киноленте «Мад». После этого последовало несколько эпизодических появлений в коммерчески успешных лентах. Но популярность ему принесло участие в фильме «Первому игроку приготовиться».

Анна Пэкуин

Анна Пэкуин стала одной из самых молодых актрис, получивших «Оскар», после того как сыграла в фильме «Пианино». Новым громким успехом актрисы стало участие в трилогии «Люди Икс». Спустя несколько лет она впервые снялась в сериале. И это опять оказалось удачным выбором. Анна сыграла одну из главных ролей в «Настоящей крови». Одна из последних работ Анны — дочь главного героя в ленте Скорсезе «Ирландец».

Джозеф Маццелло

Джозеф Маццелло впервые появился на экране в возрасте 7 лет. А спустя 3 года ему повезло сняться в ленте самого Спилберга. Ему отдали роль Тима Мерфи в «Парке юрского периода». Он никогда по-настоящему не уходил из кино, но большинство его работ не были столь успешными. Зато в 2018 году он сыграл басиста группы Queen в байопике «Богемская рапсодия».