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19 актеров и актрис, которые словно рождены для того, чтобы сыграть героев культовых мультфильмов

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С недавнего времени кинематографисты не упускают шанса порадовать нас игровыми адаптациями наших любимых мультфильмов. Некоторые зрители ждут премьеру с предвкушением. Другие, напротив, возмущаются тем, что студии не могут придумать ничего нового и пользуются популярностью шедевров прошлых лет.

Мы в AdMe.ru решили провести воображаемый кастинг на роли персонажей известных мультфильмов. Кажется, мы нашли идеальных претендентов и претенденток.

Рапунцель («Рапунцель: Запутанная история») — Аня Тейлор-Джой

Артур («Меч в камне») — Томас Сангстер

Тиана («Принцесса и лягушка») — Лупита Нионго

Эльза («Холодное сердце») — Дженнифер Лоуренс

Питер («Полет драконов») — Том Холланд

Радость («Головоломка») — Скарлетт Йоханссон

Мерида («Храбрая сердцем») — Дэрби Кэмп

Мигель («Дорога на Эльдорадо») — Оуэн Уилсон

Мадам Аделаида («Коты-аристократы») — Хелен Миррен

Базз («История игрушек») — Генри Кавилл

Моана («Моана») — Зендея

Карл Фредриксен («Вверх») — Роберт Де Ниро

Принцесса Одетт («Принцесса-лебедь») — Марго Робби

Геркулес («Геркулес») — Крис Хемсворт

Фиона («Шрек-2») — Линдси Лохан

Грю («Гадкий я») — Эдриен Броуди

Мегара («Геркулес») — Меган Фокс

Дракула («Монстры на каникулах») — Энди Сэмберг

Анна («Холодное сердце») — Аманда Сейфрид

А кого из актеров и актрис вы представляете в роли известных персонажей мультфильмов?

Фото на превью Despicable Me / Universal Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/19 актеров и актрис, которые словно рождены для того, чтобы сыграть героев культовых мультфильмов
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