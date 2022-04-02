19 актеров и актрис, которые словно рождены для того, чтобы сыграть героев культовых мультфильмов

С недавнего времени кинематографисты не упускают шанса порадовать нас игровыми адаптациями наших любимых мультфильмов. Некоторые зрители ждут премьеру с предвкушением. Другие, напротив, возмущаются тем, что студии не могут придумать ничего нового и пользуются популярностью шедевров прошлых лет.