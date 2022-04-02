19 актеров и актрис, которые словно рождены для того, чтобы сыграть героев культовых мультфильмов
С недавнего времени кинематографисты не упускают шанса порадовать нас игровыми адаптациями наших любимых мультфильмов. Некоторые зрители ждут премьеру с предвкушением. Другие, напротив, возмущаются тем, что студии не могут придумать ничего нового и пользуются популярностью шедевров прошлых лет.
Мы в AdMe.ru решили провести воображаемый кастинг на роли персонажей известных мультфильмов. Кажется, мы нашли идеальных претендентов и претенденток.
Рапунцель («Рапунцель: Запутанная история») — Аня Тейлор-Джой
Артур («Меч в камне») — Томас Сангстер
Тиана («Принцесса и лягушка») — Лупита Нионго
Эльза («Холодное сердце») — Дженнифер Лоуренс
Питер («Полет драконов») — Том Холланд
Радость («Головоломка») — Скарлетт Йоханссон
Мерида («Храбрая сердцем») — Дэрби Кэмп
Мигель («Дорога на Эльдорадо») — Оуэн Уилсон
Мадам Аделаида («Коты-аристократы») — Хелен Миррен
Базз («История игрушек») — Генри Кавилл
Моана («Моана») — Зендея
Карл Фредриксен («Вверх») — Роберт Де Ниро
Принцесса Одетт («Принцесса-лебедь») — Марго Робби
Геркулес («Геркулес») — Крис Хемсворт
Фиона («Шрек-2») — Линдси Лохан
Грю («Гадкий я») — Эдриен Броуди
Мегара («Геркулес») — Меган Фокс
Дракула («Монстры на каникулах») — Энди Сэмберг
Анна («Холодное сердце») — Аманда Сейфрид
А кого из актеров и актрис вы представляете в роли известных персонажей мультфильмов?
AdMe/Кино/19 актеров и актрис, которые словно рождены для того, чтобы сыграть героев культовых мультфильмов
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