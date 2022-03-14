19 актеров и актрис, которым пришлось пожалеть о том, что они согласились на известные роли

Актеры и актрисы чаще всего гордятся своей работой. Но даже у именитых и заслуженных тружеников большого экрана порой возникает сожаление об участии в некоторых проектах. И не всегда речь идет о провальных фильмах и раскритикованных ролях. Иногда у знаменитостей есть только им понятные причины жалеть о том, что когда-то приняли предложение.

Мы в AdMe.ru не ожидали узнать, что многие звезды впоследствии предпочли бы не соглашаться на те неоднозначные роли, которые принесли им славу.

Мерил Стрип — «Женщина французского лейтенанта»

На «Шоу Грэма Нортона» в 2016 году Мерил Стрип призналась, что в ее послужном списке есть фильм, работой в котором она осталась не удовлетворена. Речь идет об экранизации романа Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Актриса сообщила, что недовольна своей игрой. Она не чувствовала связи со своей героиней, которая была британкой, поэтому не смогла вжиться в роль.

Энн Хэтэуэй — «Ведьмы»

Энн Хэтэуэй расстроена тем, как ее роль восприняли люди и особенно дети с врожденной деформацией конечностей. Дело в том, что в фильме кисти с тремя пальцами связаны со злом, у героини Энн Хэтэуэй — верховной ведьмы — их тоже 3. Актриса извинилась за эту роль и написала на своей странице в инстраграме: «Мне очень жаль. Я не увидела этой связи, когда мне представили описание моего персонажа. Если бы я это учла, то ничего этого не случилось бы».

Хью Лори — «Доктор Хаус»

Когда Хью Лори предложили роль язвительного доктора, он уже был известен в Великобритании. А согласившись на участие в проекте, получил еще и мировую славу. Сериал стал для него золотой клеткой. Актеру пришлось сделать тонировку стекол автомобиля и отказаться от походов в магазин, потому что люди постоянно фотографировали его и даже содержимое его корзины. Кроме того, во время съемок его семья оставалась в Англии, а ему приходилось жить в Лос-Анджелесе. Хью Лори сказал об этом: «Кому-то это покажется абсурдом. В конце концов, что я делал кроме того, что развлекался в компании очень милых людей? Но когда делаешь одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом, это становится кошмаром». Он признался, что иногда по дороге на студию мечтал попасть в небольшую аварию, чтобы получить пару дней выходных.

Зак Эфрон — «Классный мюзикл»

Большинству людей Зак Эфрон знаком как Трой Болтон из «Классного мюзикла». Однако сам актер хотел бы запомниться чем-то другим: «Я смотрю на себя и хочу навалять этому парню. Он делал крутые штуки с крутыми людьми и лишь однажды согласился на ту забавную роль, но для всех он — тот дурацкий пацан из „Классного мюзикла“». Он также сказал, что быть звездой Disney — это не то, о чем он мечтал.

Идрис Эльба — «Прослушка»

До выхода культового сериала в 2002 году Идрис Эльба был малоизвестным актером. В «Прослушке» он сыграл члена преступного сообщества Стрингера Белла. Его персонаж получился крутым и обаятельным, и в этом Эльба видит проблему: «Мы идеализируем Стрингера Белла, но кто он на самом деле? Преступник». Идрис говорит, что работать над фильмом ему было интересно, но этой ролью он не гордится.

Бен Аффлек — «Сорвиголова»

Бен Аффлек с содроганием вспоминает роль Сорвиголовы в одноименной ленте, которую называют худшей супергеройской картиной в истории. Актер сказал об этой работе: «Фильм „Сорвиголова“ провалился. Если я хотел, чтобы он имел успех, мне нужно было меньше деликатничать». Он также заметил, что для хорошего супергеройского проекта недостаточно «надеть на парня красный кожаный костюм и заставить ловить плохих парней, а потом просто обналичить чек».

Колин Фаррелл — «Полиция Майами. Отдел нравов»

Не многие актеры способны так откровенно говорить о своих провалах, как Колин Фаррелл. О боевике 2006 года он заявил: «Мне он не особо понравился. Я думал, что здесь стиль должен преобладать над содержанием, и я беру на себя большую долю ответственности».

Блейк Лайвли — «Сплетница»

Блейк Лайвли считает, что предала некоторые свои принципы, сыграв Серену ван дер Вудсен. Она сказала: «Людям сериал понравился, но я всегда чувствовала небольшой укор совести. Мне хотелось бы донести до них более конструктивный посыл».

Арнольд Шварценеггер — «Рыжая Соня»

«Это худший фильм в моей карьере», — говорит Арнольд Шварценеггер о картине в жанре фэнтези, которая набрала всего 19 % на Rotten Tomatoes. «Когда мои дети переходят черту, я отправляю их в свои комнаты и заставляю 10 раз смотреть „Рыжую Соню“. Похоже, это работает, потому что обычно они хорошо себя ведут», — добавляет актер.

Алек Болдуин — «Рок на века»

Алек Болдуин утверждает, что согласился на роль в этом фильме, потому что давно хотел поработать с режиссером Адамом Шенкманом. Но уже через неделю об этом пожалел: «Господи, что я натворил?» — вопрошал актер.

Эмилия Кларк — «Игра престолов»

Эмилия Кларк была готова к обилию противоречивых сцен на съемках «Игры престолов» и прекрасно понимала, что это сюжетная необходимость. Но она не учла то, что все это увидят ее родители. И хотя актриса не сожалеет о том, что приняла участие в проекте, она все же не хотела бы, чтобы родители видели все эти сцены.

Майли Сайрус — «Ханна Монтана»

Майли Сайрус была известна как «девочка с канала Disney». Она играла заглавную героиню популярного детского сериала «Ханна Монтана», и ей стоило немалых усилий избавиться от этого образа. Когда отмечалось 10-летие премьеры, она призналась, что не так много хорошего может сказать о тех временах. Из-за того, что актриса-подросток постоянно была на виду, у нее возникли комплексы в отношении собственного тела, что спровоцировало кризис идентичности: «Я играла роль и была собой примерно одинаковое количество времени. Смысл шоу был в том, что я представляла ценность только как персонаж, который был моим альтер эго».

Марлон Брандо — «Трамвай „Желание“»

Съемки в экранизации пьесы Теннесси Уильямса стали прорывом в карьере Марлона Брандо. Роль Стэнли Ковальски имела успех, но актер ненавидел своего персонажа. Он говорил, что качества мачо в этом герое нивелируют его усилия как актера. В своей биографии Брандо написал, что терпеть не мог, когда его сравнивали со Стэнли Ковальски, потому что он играл его, ориентируясь на мужской типаж «мускулистых животных, которые не умеют выражать свои мысли и идут по жизни, удовлетворяя свои нужды и нисколько не сомневаясь».

Сиенна Миллер — «Бросок кобры»

Сиенна Миллер призналась, что сожалеет о том, что сыграла в этом фильме, так как ей пришлось пойти на компромисс и пренебречь своими ценностями. Роль красотки-шпионки оставила в ее душе неприятный осадок. Свои ощущения она объяснила так: «Я ничуть не агрессивна. Я была совсем не на своем месте. Кроха в черном кожаном костюме, которая бегает и расправляется с негодяями, — это просто абсурд».

Эванджелин Лилли — «Остаться в живых»

В одном из эпизодов подкаста The Lost Boys актриса призналась, что осталась недовольна тем, как развивалась ее героиня в сериале: «Я чувствовала, что из самостоятельной девушки со своей историей, своим путем и планами она превращается в героиню, которая гоняется по всему острову за двумя мужчинами. И это меня чертовски раздражало».

Брэд Питт — «Троя»

Брэд Питт признался, что был вынужден сыграть в этом фильме 2004 года, так как отказался от участия в другом проекте и должен был сделать что-то для студии. «Это не было болезненно, но я понял, что в ленте эта история рассказывается совсем не так, как видел ее я. Я также допустил несколько ошибок. В каждом кадре я выглядел как герой. В моем персонаже не было никакой загадки. Примерно тогда же я принял решение, что впредь буду принимать участие только в проектах с качественным сюжетом. И в следующем десятилетии я снимался совсем в другом кино», — сказал он.

Эмма Уотсон — фильмы о Гарри Поттере

Несмотря на то, что Джоан Роулинг считает Эмму Уотсон идеальной Гермионой, в некоторые моменты актриса сожалела о том, что взялась за эту роль. Первые сомнения у нее появились после съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень»: Эмме не понравилось, как выглядят ее волосы. Став старше, она расстраивалась, что не может посвятить достаточно времени образованию. В одном интервью Уотсон сказала следующее: «Больше половины своей жизни я притворялась кем-то другим. Пока мои ровесники красили волосы и искали себя, я пыталась понять, кто такая Гермиона и как лучше ее сыграть».

Энтони Хопкинс — «Ганнибал», «Красный дракон»

Эта роль — одна из самых узнаваемых в карьере Энтони Хопкинса. Но он считает, что ему не стоило играть ее в сиквеле и приквеле «Молчания ягнят»: «Я совершил ошибку, изобразив этого персонажа еще в двух фильмах. Мне следовало остановиться на первом». Когда актеру предложили сыграть Ганнибала Лектера в 4-й раз, он отказался: «Я не хочу. Эта тема для меня закрыта».

Наоми Уоттс — «Диана: История любви»

Наоми Уоттс получила противоречивые оценки своей игры в этой биографической картине о принцессе Диане. Спустя некоторое время после выхода ленты актриса высказала сожаление о своем участии в этом проекте: «Меня соблазнил фантастический персонаж. Диана совершила много разных поступков, которые имели и положительные, и отрицательные последствия. Она была многогранной личностью. Проблема фильма заключается в том, что он принял не то направление, на которое я рассчитывала». Масла в огонь добавил тот факт, что рекламный щит с изображением Наоми в роли Дианы разместили рядом с тоннелем, в котором случилась роковая авария. Критики писали, что кино не трогает и не увлекает, а Уоттс была номинирована на премию «Золотая малина» как худшая актриса.