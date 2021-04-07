19 актеров, которые сыграли важные роли в популярных фильмах, а мы их даже не узнали

Качественный грим и даже простая смена прически способны сделать актеров совершенно неузнаваемыми для зрителей. И только тихий внутренний голос будет, отвлекая от просмотра, нашептывать: «Где-то я его уже видел...»

Мы в AdMe.ru не раз оказывались в таком же положении и до сих пор не перестаем поражаться, как ловко даже именитые звезды способны скрыться от наших глаз.

Ли Пейс

Только самые преданные фанаты могли заметить, что могущественный Трандуил, жестокий Ронан Обвинитель и вампир Гаррет — это один и тот же человек.

Тильда Суинтон

Тильде Суинтон не привыкать к кардинальным сменам облика. Актриса безупречна в образах и ангелов («Константин: Повелитель тьмы»), и старушек («Отель „Гранд Будапешт“»), и колдуний («Хроники Нарнии»). В постапокалиптическом триллере «Сквозь снег» Тильда примерила образ вероломной начальницы по имени Мейсон.

Генри Кавилл

Британский актер, известный ролями Супермена и Ведьмака, практически неузнаваем в «Звездной пыли», где он сыграл надменного богатенького жениха Виктории Хамфри Мандэя.

Аарон Тейлор-Джонсон

Британский актер известен ролями Алексея Вронского в экранизации «Анны Карениной» 2012 года и Ртути — брата Алой Ведьмы.

Лина Хиди

Роль смелой охотницы Анжелики не сделала Лину Хиди суперзвездой, зато на съемках она познакомилась с Хитом Леджером и Мэттом Деймоном. А меньше чем через 10 лет актриса добьется мировой известности и будет 5 раз номинирована на премию «Эмми» за безупречное перевоплощение в Серсею Ланнистер.

Робби Колтрейн

Помните коварного русского мафиози Валентина Дмитриевича Жуковского из 17-го фильма бондианы? Все верно, это наш добрый великан Хагрид.

Иэн Холм

В фильме Люка Бессона актер сыграл святого отца Корнелиуса. Но многим он полюбился в образе добродушного Бильбо Бэггинса, который украл кольцо у Голлума.

Майкл Фассбендер

От спартанца Стелиоса к плантатору Эдвину Эппсу — Майкл Фассбендер явно любит играть сильных, но жестоких мужчин.

Джуди Дэвис

Джуди Дэвис в 2015 году сыграла обезумевшую мать героини Кейт Уинслет, а в 2020-м покорила зрителей ролью властной и стильной медсестры Бетси Баккет.

Чарли Ханнэм

Английского красавца из «Меча короля Артура» и «Джентльменов» невозможно узнать без фирменной бороды в образах доктора Алана Макмайкла и байкера Джекса.

Имельда Стонтон

Что общего между деспотичной Долорес Амбридж и рыжеволосой кухаркой миссис Блэзервик? Нетерпимость к бунтарям и безукоризненная игра британки Имельды Стонтон.

Пол Беттани

В 2006 году Беттани сыграл монаха-альбиноса Сайласа. Но большинство знают актера по роли Вижена в кинофраншизе Marvel.

Миранда Отто

Миранду Отто, которая сыграла храбрую племянницу короля Теодена, непросто узнать в роли могущественной колдуньи Зельды Спеллман.

Чарли Крид-Майлз

Чарли Криду-Майлзу любая роль по зубам: он органично смотрится и в роли нервного добряка Дэвида, и в образе самоуверенного злодея Билли Кимбера.

Бетт Мидлер

Роскошная Бетт Мидлер, которую многие помнят в образе коварной ведьмы, в 2020 году снялась в роли циничной Хадассы Голд — главы предвыборного штаба сенатора Нью-Йорка.

Наталия Тена

В киноиндустрии актриса наиболее известна по образам волшебницы Нимфадоры Тонкс и одичалой Оши, которой доверяет юный Бран.

Энди Серкис

Энди Серкиса зовут, когда нужно безукоризненно сыграть персонажей с помощью технологии захвата движения. Он играл примата Цезаря в «Восстании планеты обезьян» и компьютерного Голлума. Признайтесь, вы тоже не узнали в суперзлодее Улиссе Кло пронырливого хоббита Смеагола?

Брайс Даллас Ховард

Новый цвет волос — и вот Брайс Даллас Ховард уже совершенно другая личность. В 2007-м она сыграла блондинку Гвен Стейси, а в 2015-м — оперативного менеджера «Мира юрского периода» Клэр Диринг.

Хелен Маккрори

Актриса воплотила на экране Нарциссу Малфой — маму Драко. Но наиболее полно ее талант раскрылся в сериале «Острые козырьки», где Маккрори сыграла любимую тетушку братьев Шелби.