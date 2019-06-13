18 актерских пар, которые снимались вместе после расставания. Иногда съемки были под угрозой срыва

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Единицы умеют после завершения отношений оставаться друзьями. Для остальных встреча с бывшими чревата в лучшем случае неловкими паузами в разговоре. Кто-то и вовсе пройдет мимо, не поздоровавшись. А представьте, что вам бы пришлось видеть вашего экс-партнера ежедневно, и не просто видеть, а обнимать его, как прежде, целоваться и шептать признания в любви.

Обычные люди не сталкиваются с подобной необходимостью, а вот актерам порой приходится работать с прежними супругами на одной съемочной площадке. Мы в AdMe.ru всегда интересовались тем, что остается за кадром. Изучив биографии самых ярких кинозвезд, мы выяснили, как бывшим возлюбленным удавалось сниматься вместе и не переубивать при этом друг друга.

Кейли Куоко и Джонни Галэки

Исполнители ролей Пенни и Леонарда в популярном сериале «Теория Большого взрыва» встречались и в реальной жизни. Но продлились их отношения всего 2 года. В 2009 году Куоко и Галэки расстались друзьями. А на экране их роман, наоборот, становился все более страстным, и сценарий предполагал много постельных сцен. В интервью журналу Haute Living Кейли рассказала, что они с Джонни даже шутили на эту тему со съемочной группой: «Эй, мы вообще-то пытаемся завершить свои отношения, а вы толкаете нас друг к другу!» С тех пор Кейли успела выйти замуж и развестись, а в 2017-м снова отправилась под венец. Джонни был в числе приглашенных и даже поздравил молодоженов в инстаграме.

Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров

В 2014 году на съемках комедии «8 новых свиданий» Оксана и Сергей впервые встретились после завершения их скандально-драматического 5-летнего романа. По сценарию идеальный муж главной героини, которую играла Акиньшина, чтобы загладить свою вину, приглашает Шнура, чтобы тот спел с ней дуэтом. А она дает ему от ворот поворот, после чего произносит смешную фразу: «Самого Шнура отшила!» Вопреки ожиданиям, бывшие возлюбленные вели себя на съемках очень дружелюбно, много общались. Но самое интересное началось после: они стали обмениваться комментариями в инстаграме, выходили вместе в свет, а потом и вовсе развелись — Шнуров с Матильдой, а Акиньшина со своим мужем Арчилом Геловани. Поклонники артистов замерли в предвкушении.

Дженнифер Моррисон и Джесси Спенсер

Герои сериала «Доктор Хаус» доктор Кэмерон и доктор Чейз начали свои романтические отношения уже после того, как расстались играющие их актеры. Сначала Джесси и Дженни встречались тайно, потом объявили о помолвке съемочной группе. Предстояла скорая свадьба: было куплено роскошное платье и разосланы приглашения. Но в последний момент Дженнифер Моррисон решила, что не готова к семейной жизни, и вернула Джесси кольцо. После этого на съемочной площадке царила напряженная атмосфера, вчерашние влюбленные старались друг на друга не смотреть, но это было сложно, ведь у их героев был в разгаре страстный роман, который, кстати, в сериале все же закончился свадьбой.

Александр Абдулов и Ирина Алферова

Их называли самой красивой парой советского кино. Отношения возлюбленных продлились 17 лет, и простыми их не назовешь: были и ссоры, и измены. Ирина Алферова признавалась, что ее экранные отношения в фильме «С любимыми не расставайтесь» очень походили на реальную семейную жизнь с Абдуловым. В 1993 году актеры развелись, но сумели сохранить хорошие отношения. В 2007-м режиссеру многосерийного фильма «Капкан» пришла в голову идея снять в главных ролях бывших супругов, но он боялся получить отказ, ведь сценарий предполагал и постельные сцены. Однако Ирина Алферова и Александр Абдулов справились с задачей без каких-либо сложностей и, как говорят, очень друг друга поддерживали на съемочной площадке.

Джастин Тимберлейк и Камерон Диас

Когда Камерон Диас и Джастин Тимберлейк начали встречаться, она уже была известной актрисой, а он — начинающим музыкантом. Камерон стала для Джастина наставницей: она знакомила его с нужными людьми, и именно тогда он дебютировал в кино. Причиной расставания некоторые источники называют разницу в возрасте, которая составляет 8 лет. Через несколько лет судьба свела их в комедии «Очень плохая училка», где между героями Камерон Диас и Джастина Тимберлейка случилась одна очень страстная сцена. Никаких проблем на съемочной площадке не возникло, и оба актера радовались, что им удалось сделать по-настоящему смешной фильм.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Несмотря на то что в 2011 году они расстались после 10-летнего брака, Дженнифер Лопес и Марк Энтони продолжали работать в совместном шоу «Q’Viva! The Chosen», а в 2016-м вместе записали альбом на испанском языке. Марк Энтони говорил о сотрудничестве с Джей Ло, что их прежние отношения просто перешли на другой уровень и они навсегда останутся в жизни друг друга. Дженнифер утверждает, что у них после развода и так было все прекрасно — и в личной жизни, и в отношениях с их общими детьми, а совместная работа только способствует продолжению доброй дружбы.

Аль Пачино и Дайан Китон

Продюсеры попросили их познакомиться за несколько дней до начала съемок «Крестного отца», и между молодыми актерами сразу пробежала искра. Аль Пачино сыграл главного героя Майкла Корлеоне, а Дайан Китон — его девушку, а затем и жену. Во второй части трилогии их герои развелись. В реальной жизни Аль Пачино и Дайан не раз сходились и расходились. В 1989 году на съемках третьей части актеров, как и их героев, уже связывали только хорошие приятельские отношения. Недавно Китон выпустила мемуары, в которых подробно рассказывает о своих отношениях с Аль Пачино.

Эванджелин Лилли и Доминик Монаган

Красавица и умница Кейт и наркоман Чарли в реальной жизни были парой — с 2004-го по 2007 год. Предположительно, Доминик заинтересовал Эванджелин тем, что снимался в роли хоббита Мерри в ее любимой экранизации «Властелина колец». Она развелась с мужем, и их роман в перерывах между съемками набирал обороты. В 2007-м все внезапно прекратилось. Актеры объявили о том, что решили остаться друзьями, и продолжили совместные съемки. Но, похоже, Доминику было не очень комфортно работать бок о бок с бывшей. Есть мнение, что именно из-за этого Монаган попросил сценаристов «убить» его героя.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

До того как стать парой, актеры состояли в длительных дружеских отношениях. Шарлиз Терон и Шон Пенн были вместе всего 1,5 года, после чего в прессе стали появляться сообщения о том, что Шарлиз уехала и не отвечает на звонки Шона. Их отношения испортились во время съемок фильма «Последнее лицо», где Шон Пенн был режиссером, а Шарлиз Терон играла главную роль. После этого они расстались, но должны были участвовать в промотурах, а летом 2016 года — представлять свой фильм в Каннах. Сотни фотокамер запечатлели их неловкие поздравительные поцелуи на красной дорожке.

Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек

Отношения Бена Аффлека с утонченной Гвинет Пэлтроу начались незадолго до съемок фильма «Влюбленный Шекспир», где актриса сыграла одну из главных ролей. Гвинет, как известно, отказалась от помощи дублерши в эротических сценах, и долгое время ходили слухи, что у нее была интрижка с исполнителем роли Шекспира Джозефом Файнсом. Это не лучшим образом сказалось на романе Пэлтроу с Аффлеком, который играл в том же фильме второстепенную роль актера. Последним их совместным проектом во всех отношениях стала мелодрама «Чужой билет» — ради него они вновь сошлись, но после съемок расстались уже навсегда.

Александр Цекало и Лолита

Кабаре-дуэт «Академию» называли русскими Сонни и Шер: Саша и Лолита тоже муж и жена, которые выступают с комедийными номерами, подкалывая друг друга. Лолита, как и Шер, немного выше мужа. В 1990-х популярность дуэта зашкаливала, а в 2000-м они внезапно развелись. Звезды не общались и даже не здоровались друг с другом несколько лет. В 2006 году их пригласили участвовать в шоу «Две звезды», и бывшие партнеры согласились. Руководство Первого канала решило таким образом повысить свои рейтинги. Так и произошло: за воссоединением дуэта следило рекордное число зрителей. После окончания шоу Лолита признавалась, что стала относиться к бывшему мужу как к младшему брату.

Жерар Депардье и Кароль Буке

В начале 1980-х между женатым Депардье и недавно овдовевшей Кароль Буке случился служебный роман на съемках фильма «Берег левый, берег правый», но в серьезные отношения он не перерос. Их следующая встреча состоялась во время совместной работы над фильмом «Слишком красива для тебя». Холодная и сдержанная Кароль стала к тому времени лицом Chanel, и Жерар Депардье в очередной раз не смог перед ней устоять. Начался новый этап их непростых отношений, которые официально закончились в 2005 году. Однако и по сей день Кароль Буке остается для Депардье верным другом и партнером по бизнесу: они совместно владеют несколькими виноградниками, а также ресторанами в Париже.

Дженнифер Лоуренс и Николас Холт

Франшиза «Люди Икс» стала для Дженнифер Лоуренс и Николаса Холта платформой, на которой развивались их отношения: они встретились на съемочной площадке и завершили свой роман в августе 2015 года во время съемок «Люди Икс: Апокалипсис». После расставания они вместе снялись в последний части франшизы «Люди Икс: Темный Феникс». О работе над данным фильмом Холт говорил, что это было «словно возвращение в школу после каникул». Никакой неловкости в общении с Дженнифер он не ощущал. Актерский состав «Людей Икс» — огромный, и любовных историй там хоть отбавляй. Можно легко затеряться на их фоне.

Дженнифер Карпентер и Майкл Холл

В сериале «Правосудие Декстера» они играли брата и сестру, но в реальной жизни были женаты. За 2 года до окончания съемок Майкл Холл и Дженнифер Карпентер объявили о разводе. Обстановка на площадке накалилась до предела, но актеры сумели справиться со своими эмоциями и работали профессионально. На вопрос, как им это удавалось, Майкл Холл ответил шуткой: «Не пытайтесь это повторить!» И добавил, что для них с Дженнифер завершить работу над сериалом было важнее, чем выяснять отношения на съемочной площадке.

Ален Делон и Роми Шнайдер

Роми Шнайдер бросила родную страну, славу и консервативных родителей, чтобы связать свою жизнь с Аленом Делоном. Они оба были юны, талантливы и красивы как боги. Роми верила, что встретила любовь всей жизни, но Ален Делон внезапно ушел к другой, пока она была на съемках в США. Роми так тяжело переживала предательство, что даже пыталась покончить с собой. Через несколько лет ей и Делону предложили роли в фильме «Бассейн». Они должны были сыграть пылких любовников и по сценарию много времени проводили в постели. «Будто стену обнимаю», — говорила она о работе с бывшим возлюбленным.

Лора Дерн и Кайл Маклахлен

Их отношения закончились в 1980-х после съемок в культовом сериале «Твин Пикс» по обоюдному согласию. Но в вышедшем недавно кинопродолжении актерам пришлось вновь поработать вместе. На шоу Эллен Дедженерес Кайл Маклахлен признался, что сниматься в постельной сцене с бывшей девушкой, да еще и спустя 25 лет, было странновато, но весело — они много смеялись в процессе.

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

Пожалуй, самая знаменитая пара Голливуда всегда приковывала к себе внимание общественности: сначала скандальным началом своего романа, потом свадьбой, разводом, еще одной свадьбой и еще одним разводом — уже окончательным, в 1976 году. За годы своих бурных взаимоотношений Элизабет Тейлор и Ричард Бертон снялись вместе в нескольких фильмах. В 1983 году они вновь сыграли вместе — в пьесе Ноэла Кауарда «Частные жизни». Гонорар за несколько спектаклей составил по $ 1 млн каждому из актеров. Зрители шли в театр в надежде стать свидетелями воссоединения легендарной пары, но этого не произошло. Хотя в интервью они периодически упоминали о том, что все еще любят друг друга.

Лина Хиди и Джером Флинн

Никто достоверно не знает, что и когда произошло между Линой Хиди и Джеромом Флинном. Одни говорят, что актеры встречались в начале 2000-х, другие утверждают, что их отношения закончились уже во время съемок «Игры престолов», но, по всей видимости, расстались они так плохо, что даже не могут находиться вместе в одной комнате. И это поставило под угрозу съемки: сценаристам пришлось выкручиваться, чтобы не снимать их вместе. Именно по этой причине за все 8 сезонов у Серсеи Ланнистер и Бронна Черноводного в сериале не было ни одной общей сцены, хотя их персонажи живут в одном замке. Коллеги Хиди рассказывают, что, обычно очень общительная и дружелюбная, Лина стремительно покидала помещение, когда там появлялся Джером.