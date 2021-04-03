18 звезд, которым в этом году стукнет 40, но они слишком круто выглядят, чтобы в это поверить
Многие из нас росли в одно время со звездами, которым в этом году стукнет 40 лет. Мы подпевали их песням еще вчера, переживали за их судьбу в знаменитых кинолентах, пересматривали все фильмы (и даже скучные) с их участием. А сегодня давайте поздравим их с круглой датой.
Мы в AdMe.ru и не заметили, как быстро промчалось время. А в этой статье предлагаем вместе повспоминать, какими были наши любимые артисты, и посмотреть, как они выглядят сейчас.
На фото слева 26-летний Крис Эванс, который снялся всего в 2 фильмах о супергероях. Справа актер, который успел принять участие в 14 картинах о вселенной Marvel
Джессике Альбе слева 23, к тому времени она получила 5 наград в сфере кино. Сейчас она владеет компанией по выпуску нетоксичных продуктов домашнего обихода
До 19 лет Элайджа Вуд снялся в фильме с Брюсом Уиллисом. А к настоящему времени озвучил 14 видеоигр и снялся в 67 картинах
Джастину Тимберлейку слева 22 года, к этому возрасту он получил роль визажиста. Справа он уже стал исполнителем главной роли в фильме Вуди Аллена
Слева Рами Малек в своем первом фильме в 25 лет. А справа фото в наше время, он уже сыграл в 20 фильмах и 11 сериалах
Слева фото Бритни Спирс в 17 лет, тогда она записала первый студийный альбом. На сегодняшний день в честь певицы создан музей, посвященный ее клипам
Слева 23-летняя Натали Портман, она недавно окончила Гарвард, получила степень в области психологии. В наше время актриса имеет около 90 наград в сфере кино
Меган Маркл слева 25 лет, тогда она активно снималась в кино. Сегодня она герцогиня
Джозеф Гордон-Левитт в 23 года бросил учебу, чтобы сосредоточиться на актерской игре. К 40 годам он создал платформу, на которой делает короткометражные фильмы
Том Хиддлстон слева только что стал обладателем своей первой премии в 27 лет. А в наши дни у него насчитывается уже 15 наград
Кристен Риттер слева 25 лет, к тому времени она уже имела 10-летний стаж в моделинге. А на сегодняшний день она получила награду за лучшую женскую роль и выпустила книгу
Бейонсе слева 21 год, она только что выпустила свою первую сольную песню. На фото справа — самая награждаемая женщина в истории «Грэмми»
Слева фото Фань Бинбин, на котором ей 33 года, она уже получила награду за лучшую женскую роль. Сегодня она выпускает косметику под собственным брендом
Алессандра Амбросио слева —лицо Victoria’s Secret в 23 года. В настоящее время модель является основательницей собственного бренда купальников
Майкла Питта в 22 года только стали приглашать в крупные голливудские проекты. А справа он уже был назван лицом модного дома Prada и снял в Италии фильм
На снимке слева Джулии Стайлз 22 года, она уже получила премию за лучшую женскую к роль. В настоящее время она главная героиня в гламурном триллер-сериале «Ривьера»
Слева 33-летняя Мишель Докери в сериале, принесшем ей большую популярность. Справа наши дни, когда актриса представляет одну из главных ролей в картине Гая Ричи
Слева Пэрис Хилтон в 23 года, снявшаяся в своем первом сериале. В наши дни она светская львица, бизнес-леди, дизайнер и модель
А есть ли у вас похожие фото из серии «10 лет назад и сейчас»?
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