18 звезд, которым в этом году стукнет 40, но они слишком круто выглядят, чтобы в это поверить

Многие из нас росли в одно время со звездами, которым в этом году стукнет 40 лет. Мы подпевали их песням еще вчера, переживали за их судьбу в знаменитых кинолентах, пересматривали все фильмы (и даже скучные) с их участием. А сегодня давайте поздравим их с круглой датой.