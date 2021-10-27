18 знаменитых женщин, которые меняют стиль как перчатки

Каждая женщина в течение жизни пробует разные стили в одежде, экспериментирует с цветом волос, стрижкой и макияжем. Для знаменитостей внешний вид и вовсе один из инструментов популярности, так что они с завидной регулярностью меняют образ на радость поклонникам.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за метаморфозами с внешностью, поэтому решили узнать, как менялись эти 18 актрис и певиц на протяжении своей карьеры.

Селин Дион

Келли Осборн

Скарлетт Йоханссон

Виктория Бекхэм

Рианна

Деми Ловато

Эмма Стоун

Майли Сайрус

Эмили Блант

Эмма Уотсон

Ребекка Фергюсон

Билли Айлиш

Аня Тейлор-Джой

Дженнифер Лопес

Кристен Стюарт

Аврил Лавин

Гвен Стефани

Зендея