18 знаменитых женщин, которые меняют стиль как перчатки
Каждая женщина в течение жизни пробует разные стили в одежде, экспериментирует с цветом волос, стрижкой и макияжем. Для знаменитостей внешний вид и вовсе один из инструментов популярности, так что они с завидной регулярностью меняют образ на радость поклонникам.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать за метаморфозами с внешностью, поэтому решили узнать, как менялись эти 18 актрис и певиц на протяжении своей карьеры.
Селин Дион
Келли Осборн
Скарлетт Йоханссон
Виктория Бекхэм
Рианна
Деми Ловато
Эмма Стоун
Майли Сайрус
Эмили Блант
Эмма Уотсон
Ребекка Фергюсон
Билли Айлиш
Аня Тейлор-Джой
Дженнифер Лопес
Кристен Стюарт
Аврил Лавин
Гвен Стефани
Зендея
Как думаете, эти знаменитости хорошеют с годами или кому-то больше подходит более ранний образ?
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