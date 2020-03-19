18 звездных отцов, которые не побоялись быть на родах (В обморок упал только один)

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Партнерские роды — достаточно новое явление, к которому пока сохраняется противоречивое отношение. Однако отцы по всему миру все чаще стремятся находиться с супругами в столь ответственный момент. Даже британские принцы пренебрегают запретом и поддерживают жен в родильных залах.

Мы в AdMe.ru узнали о 18 знаменитых папах, которые не побоялись совместных родов и поделились своим опытом.

1. Дуэйн Джонсон

В 2018 году у актера родилась третья дочка. Скала присутствовал при этом важном событии и поделился с поклонниками трогательным фото. «Если вы хотите пережить самые сильные эмоции в жизни, посмотрите на рождение вашего ребенка. Это изменит вашу жизнь, а любовь и уважение к женщине станут безграничны», — написал Джонсон на своей странице.

2. Тимати

Тимати с новорожденной дочкой Алисой.

Тимати и Анастасия Решетова в ожидании рождения сына Ратмира.

В 2014 году Алена Шишкова родила певцу дочку, а в конце прошлого года у него родился сын от Анастасии Решетовой. Оба раза заботливый отец присутствовал на родах и поддерживал своих возлюбленных. После появления на свет дочери Тимати поделился эмоциями, пережитыми в тот день: «Я не просто волновался, я раз шесть по дороге в госпиталь поменял цвет! Синий, зеленый, фиолетовый, все цвета радуги».

3. Ченнинг Татум

Когда в 2013 году Дженна Дуан родила дочку, актер был рядом в течение всего процесса. Позже он назвал это событие «самым удивительным, что когда-либо испытывал в своей жизни».

4. Игорь Сивов

В 2018 году певица Нюша родила первенца. Для ее мужа Игоря Сивова это третий ребенок, но присутствовал на родах он впервые. После события молодой отец поделился эмоциями: «Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил, — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном: женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин».

5. Джейсон Судейкис

В 2014 году Оливия Уайлд родила актеру их первого ребенка. Джейсон присутствовал на родах и потом очень эмоционально рассказал об этом событии на шоу: «Мы думали, что времени еще много, Оливия была в больнице, а я отправился перекусить. Потом жена позвонила и сообщила, что все начинается. Я бежал обратно в госпиталь, как Том Круз в блокбастере, и успел прямо к рождению своего сына».

6. Максим Матвеев

В конце 2018 года Елизавета Боярская родила мужу сына Гришу. Максим разместил трогательное фото в соцсетях и написал: «Спасибо, Лиза, за это чудо, за эту радость! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь! Ура, ура, ура!»

6. Мэттью Макконахи

После рождения первого ребенка актер дал достаточно откровенное интервью о родах его супруги Камилы Алвес. Он рассказал, что процесс занял около 40 часов, а Мэттью все время был рядом и сам перерезал пуповину. Сейчас у супругов уже трое детей.

7. Дмитрий Дибров

Молодая супруга родила телеведущему троих детей, и каждый раз Дмитрий принимал участие в родах. По устоявшейся традиции он перерезал пуповину и своему третьему ребенку, который появился на свет в 2015 году.

8. Гордон Рамзи

В прошлом году знаменитый шеф-повар стал отцом в пятый раз и впервые присутствовал на родах. Этот опыт точно запомнится Гордону на всю жизнь: от переизбытка эмоций он упал в обморок, и это был его первый обморок за 52 года жизни.

9. Курбан Омаров

В 2015 году Ксения Бородина родила дочку Теону. Курбан поддерживал супругу в течение всего процесса, о чем телеведущая написала в своем инстаграме: «Я люблю тебя! Ты мой герой, который был со мной все это время! Папа ушел только в самом конце».

11. Орландо Блум

В 2011 году Миранда Керр родила актеру сына. Роды длились 27 часов, и все это время Орландо мужественно присутствовал в родильном зале. Позже в телешоу Миранда призналась, что не отпускала мужа даже в туалет, и ему пришлось справлять нужду в бутылку. Модель похвалила актера за поддержку, назвав его «лучшим, что случалось с ней в жизни».

12. Владимир Пресняков

Наталья Подольская с супругом долго мечтали о детях, и когда на свет должен был появиться их сын, счастливый отец не мог пропустить этот момент. Чуть позже певица рассказала о родах в интервью: «Володя поцеловал меня, сел на кровать и просто смотрел на сына. А я сидела рядом и смотрела на него, на Володю, который смотрит на Тему. И слезы катились по щекам от счастья».

13. Райан Рейнольдс

Актер и его жена Блейк Лайвли — родители троих дочек. В 2017 году после рождения второго ребенка Блейк рассказала, как прошли роды. По ее словам, Райан был с ней все время, но снова пустил в ход свое знаменитое чувство юмора. Он включил песню, которая не очень обрадовала рожающую супругу. А доктора музыка рассмешила так сильно, что Блейк переживала, как бы он не уронил младенца.

14. Антон Макарский

Актер с супругой — родители двоих детей, и Антон принимал участие в рождении обоих. Его жена Виктория дала откровенное интервью после появления на свет дочери: «Несмотря на запреты врачей, Антон, когда присутствовал на первых наших родах, прямо во время операции бегал за занавеску посмотреть, как и что именно там происходит. Все увиденное вызывало у него вместо обморока полный восторг! Супруг первый взял Машу на руки, сам вымыл ее и запеленал».

15. Принц Уильям

Уильям и Кейт Миддлтон являются образцовой королевской семьей. Но одно правило принц все же нарушил: он был с супругой при появлении на свет всех троих детей.

17. Сергей Безруков

В 2018 году Анна Матисон родила актеру второго ребенка. Сергей, как и в первый раз, находился с супругой и всячески ей помогал. В тот же день он выложил в инстаграм фото и признался Анне в любви: «Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!»

18. Сет Майерс

Вот уж кто точно прошел испытание на прочность. Популярный телеведущий помогал принимать роды у своей жены, потому что ребенок не хотел ждать и появился на свет прямо в холле дома, где живут Сет и его супруга.

Как вы относитесь к партнерским родам?