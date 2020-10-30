18 знаменитых мужчин, которых возраст сделал брутальными красавчиками

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В актерской работе, помимо таланта и харизмы, внешность также является одним из главных критериев успеха. И если с каждым годом актерам выглядеть безупречно становится труднее, то в молодости многие об этом даже не задумываются, ведь природа многих из них наградила потрясающей внешностью.

Мы в AdMe.ru вспомнили, как выглядели горячие мужчины Голливуда 15–20 лет назад. И, бесспорно, такая красота не могла остаться незамеченной.

1. Джейк Джилленхол, 38 лет и 23 года

2. Райан Гослинг, 37 и 18 лет

3. Дженсен Эклс, 40 и 27 лет

4. Джаред Падалеки, 35 лет и 22 года

5. Кристиан Бейл, 45 лет и 22 года

6. Дуэйн Джонсон, 47 и 25 лет

7. Том Круз, 56 лет и 33 года

8. Том Харди, 41 год и 28 лет

9. Брэдли Купер, 44 года и 31 год

10. Мэтт Диллон, 56 и 26 лет

11. Райан Рейнольдс, 41 год и 25 лет

12. Дэниел Крейг, 52 года и 27 лет

13. Брэд Питт, 55 и 26 лет

14. Хью Джекман, 49 лет и 34 года

15. Киллиан Мерфи, 42 года и 25 лет

16. Бенедикт Камбербэтч, 41 год и 28 лет

17. Джеймс Франко, 39 лет и 23 года

18. Мэтт Деймон, 48 и 27 лет