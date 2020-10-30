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18 знаменитых мужчин, которых возраст сделал брутальными красавчиками

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В актерской работе, помимо таланта и харизмы, внешность также является одним из главных критериев успеха. И если с каждым годом актерам выглядеть безупречно становится труднее, то в молодости многие об этом даже не задумываются, ведь природа многих из них наградила потрясающей внешностью.

Мы в AdMe.ru вспомнили, как выглядели горячие мужчины Голливуда 15–20 лет назад. И, бесспорно, такая красота не могла остаться незамеченной.

1. Джейк Джилленхол, 38 лет и 23 года

© Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, © The Day After Tomorrow / 20th Century Fox

2. Райан Гослинг, 37 и 18 лет

© ANDER GILLENEA/AFP/East News, © Young Hercules / NBCUniversal Media

3. Дженсен Эклс, 40 и 27 лет

© Jason Mendez/Everett Collection/East News, © Supernatural / Warner Bros. Television

4. Джаред Падалеки, 35 лет и 22 года

© Charles Sykes/Invision/AP/East News, © EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

5. Кристиан Бейл, 45 лет и 22 года

© AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA/Mega Agency/East News, © EAST NEWS

6. Дуэйн Джонсон, 47 и 25 лет

© Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, © That '70s Show / The Carsey-Werner Company

7. Том Круз, 56 лет и 33 года

© Tammie Arroyo/AFF-USA.com / MEGA/EAST NEWS, © AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

8. Том Харди, 41 год и 28 лет

© Jaxon/Mega/Mega Agency/East News, © Scenes of a Sexual Nature / Tin Pan Films

9. Брэдли Купер, 44 года и 31 год

© Fred Duval/MEGA/Mega Agency/East News, © PARAMOUNT PICTURES / MASI, FRANK / AlbumEAST NEWS

10. Мэтт Диллон, 56 и 26 лет

© Invision/Invision/East News, © EAST NEWS

11. Райан Рейнольдс, 41 год и 25 лет

© Invision/Invision/East News, © Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

12. Дэниел Крейг, 52 года и 27 лет

© Invision/Invision/East News, © AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

13. Брэд Питт, 55 и 26 лет

© Grosby Group/East News, © EAST NEWS

14. Хью Джекман, 49 лет и 34 года

© Isabelle Vautier/KCS/East News, © Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

15. Киллиан Мерфи, 42 года и 25 лет

© Peaky Blinders / BBC, © 28 Days Later / Fox Searchlight Pictures

16. Бенедикт Камбербэтч, 41 год и 28 лет

© Lumeimages, PacificCoastNews/EAST NEWS, © Dave M. Benett / Getty Images Entertainment / Getty Images

17. Джеймс Франко, 39 лет и 23 года

© AFP/EAST NEWS, © Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

18. Мэтт Деймон, 48 и 27 лет

© VALERIE MACON/AFP/East News, © AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

Как вы считаете, кто из актеров с годами стал только краше?

Фото на превью Peaky Blinders / BBC, 28 Days Later / Fox Searchlight Pictures
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