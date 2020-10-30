18 знаменитых мужчин, которых возраст сделал брутальными красавчиками
В актерской работе, помимо таланта и харизмы, внешность также является одним из главных критериев успеха. И если с каждым годом актерам выглядеть безупречно становится труднее, то в молодости многие об этом даже не задумываются, ведь природа многих из них наградила потрясающей внешностью.
Мы в AdMe.ru вспомнили, как выглядели горячие мужчины Голливуда 15–20 лет назад. И, бесспорно, такая красота не могла остаться незамеченной.
1. Джейк Джилленхол, 38 лет и 23 года
2. Райан Гослинг, 37 и 18 лет
3. Дженсен Эклс, 40 и 27 лет
4. Джаред Падалеки, 35 лет и 22 года
5. Кристиан Бейл, 45 лет и 22 года
6. Дуэйн Джонсон, 47 и 25 лет
7. Том Круз, 56 лет и 33 года
8. Том Харди, 41 год и 28 лет
9. Брэдли Купер, 44 года и 31 год
10. Мэтт Диллон, 56 и 26 лет
11. Райан Рейнольдс, 41 год и 25 лет
12. Дэниел Крейг, 52 года и 27 лет
13. Брэд Питт, 55 и 26 лет
14. Хью Джекман, 49 лет и 34 года
15. Киллиан Мерфи, 42 года и 25 лет
16. Бенедикт Камбербэтч, 41 год и 28 лет
17. Джеймс Франко, 39 лет и 23 года
18. Мэтт Деймон, 48 и 27 лет
Как вы считаете, кто из актеров с годами стал только краше?
Фото на превью Peaky Blinders / BBC, 28 Days Later / Fox Searchlight Pictures