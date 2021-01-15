18 знаменитых мужчин, которые с годами стали такими горячими, что вам придется открыть окно
Как ни крути, время неумолимо. Но есть редкая категория людей, к которым оно на удивление благосклонно, и среди них немало знаменитостей. Иначе как объяснить то, что c годами эти мужчины становятся все привлекательнее и привлекательнее? Хотя, казалось бы, куда дальше.
Мы в AdMe.ru просто-таки залюбовались именитыми красавцами. И, конечно же, мы не могли лишить наших читателей возможности сделать то же самое.
Крис Хемсворт, 35 лет и 26 лет
Иэн Сомерхолдер, 41 год и 17 лет
Крис Пратт, 39 лет и 23 года
Крис Эванс, 38 лет и 23 года
Бен Барнс, 38 лет и 25 лет
Дэвид Бекхэм, 43 года и 24 года
Джеймс Макэвой, 38 лет и 31 год
Николас Холт, 28 лет и 19 лет
Зак Эфрон, 30 лет и 17 лет
Джерард Батлер, 49 лет и 35 лет
Колин Фаррелл, 42 года и 26 лет
Джаред Лето, 48 лет и 33 года
Юэн Макгрегор, 48 лет и 25 лет
Мадс Миккельсен, 55 лет и 40 лет
Станислав Яневский, 34 года и 20 лет
Руфус Сьюэлл, 50 лет и 29 лет
Крис Пайн, 38 лет и 24 года
Орландо Блум, 42 года и 25 лет
А кого вы бы добавили в наш список?