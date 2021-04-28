18 знаменитостей, у которых точно где-то спрятан портрет, стареющий вместо них
Некоторым звездам невероятно повезло с наследственностью. В то время как одни знаменитости старательно посещают косметолога в надежде отсрочить возрастные изменения внешности, другие уже открыли секрет вечной молодости — и время для них словно замедлилось. Вот брутальный Джейсон Стейтем, например, ни капельки не изменился с середины нулевых, а Джессика Симпсон стала краше, чем была.
Мы в AdMe.ru любим посмотреть на звезд, которые с каждым годом только хорошеют, так что собрали эту статью, чтобы вы тоже могли полюбоваться на нестареющих красавиц и красавчиков.
Эми Адамс в 31 и в 44 года
Элизабет Херли в 38 лет и в 54 года
Пол Радд в 34 года и в 50 лет
Люси Лью в 34 года и в 50 лет
Жаклин Смит в 48 лет и в 73 года
Алисия Сильверстоун в 19 лет и в 43 года
Джейсон Стейтем в 40 лет и в 52 года
Вайнона Райдер в 29 и 48 лет
Виктория Бекхэм в 29 лет и в 44 года
Пэрис Хилтон в 16 и 39 лет
Дженсен Эклс в 27 лет и в 41 год
Мишель Родригес в 27 лет и в 41 год
Дженнифер Гарнер в 32 года и в 48 лет
Джессика Симпсон в 24 года и в 39 лет
Алиша Киз в 23 года и в 38 лет
Джессика Честейн в 27 лет и в 42 года
Гвен Стефани в 36 лет и в 51 год
Элисон Ханниган в 28 и 45 лет
А у вас есть любимые знаменитости, которые сейчас выглядят так же прекрасно, как и 20 лет назад?
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