18 знаменитостей, которые за годы своей карьеры успели пощеголять с разными прическами
Были времена, когда Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс и Кэмерон Диас были брюнетками, Энн Хэтэуэй — блондинкой со стрижкой пикси, а Джейсон Момоа еще не отрастил свою роскошную гриву. Мы быстро привыкаем к их новой внешности, и нам сложно поверить в то, что они когда-то выглядели иначе. Однако, если взглянуть на старые фотографии звезд, можно заметить, что порой они решались на кардинальные перемены.
Мы в AdMe.ru вспомнили, как наши любимые знаменитости меняли свои фирменные прически, и сделали коллажи, чтобы показать эти поразительные преображения.
Кара Делевинь: из платиновой блондинки со стрижкой пикси в 2017 году превратилась в обладательницу длинных вьющихся русых волос в 2022-м
Энди Макдауэлл: не стесняется своих натуральных седых волос
Риз Уизерспун: из яркой брюнетки превратилась в ослепительную блондинку
Билли Айлиш: покрасила черные и неоново-зеленые волосы в светлый цвет
Мишель Уильямс: вместо пикси стала носить боб-каре
Лейтон Мистер: была блондинкой, стала брюнеткой
Дженнифер Лоуренс: из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку
Блейк Лайвли: из рыжей превратилась в блондинку
Эмма Стоун: была рыжей, стала брюнеткой
Джейсон Момоа: отрастил длинные волосы вместо коротких
Кэмерон Диас: была брюнеткой, стала платиновой блондинкой
Кейт Хадсон: из длинноволосой блондинки превратилась в брюнетку со стрижкой пикси
Пэрис Хилтон: сменила темные волосы на платиновый блонд
Линдси Лохан: из брюнетки превратилась в блондинку
Люси Лью: сменила длинные волосы на стрижку каре
Шакира: была блондинкой, покрасилась в ярко-розовый
Энн Хэтэуэй: в 1999 году были темные волосы и кудри, в 2013 году покрасилась в блондинку и сделала стрижку пикси, в 2022-м у нее темные прямые волосы и челка
Генри Кавилл: в 2008 году стригся коротко, в 2013 году ходил с кудрями, с 2019-го предпочитает классическую стрижку
Чей образ, на ваш взгляд, изменился сильнее всего? На какие смелые эксперименты с волосами отважились вы в своей жизни?
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