18 знаменитостей, которые за годы своей карьеры успели пощеголять с разными прическами

Были времена, когда Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс и Кэмерон Диас были брюнетками, Энн Хэтэуэй — блондинкой со стрижкой пикси, а Джейсон Момоа еще не отрастил свою роскошную гриву. Мы быстро привыкаем к их новой внешности, и нам сложно поверить в то, что они когда-то выглядели иначе. Однако, если взглянуть на старые фотографии звезд, можно заметить, что порой они решались на кардинальные перемены.

Мы в AdMe.ru вспомнили, как наши любимые знаменитости меняли свои фирменные прически, и сделали коллажи, чтобы показать эти поразительные преображения.

Кара Делевинь: из платиновой блондинки со стрижкой пикси в 2017 году превратилась в обладательницу длинных вьющихся русых волос в 2022-м

Энди Макдауэлл: не стесняется своих натуральных седых волос

Риз Уизерспун: из яркой брюнетки превратилась в ослепительную блондинку

Билли Айлиш: покрасила черные и неоново-зеленые волосы в светлый цвет

Мишель Уильямс: вместо пикси стала носить боб-каре

Лейтон Мистер: была блондинкой, стала брюнеткой

Дженнифер Лоуренс: из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку

Блейк Лайвли: из рыжей превратилась в блондинку

Эмма Стоун: была рыжей, стала брюнеткой

Джейсон Момоа: отрастил длинные волосы вместо коротких

Кэмерон Диас: была брюнеткой, стала платиновой блондинкой

Кейт Хадсон: из длинноволосой блондинки превратилась в брюнетку со стрижкой пикси

Пэрис Хилтон: сменила темные волосы на платиновый блонд

Линдси Лохан: из брюнетки превратилась в блондинку

Люси Лью: сменила длинные волосы на стрижку каре

Шакира: была блондинкой, покрасилась в ярко-розовый

Энн Хэтэуэй: в 1999 году были темные волосы и кудри, в 2013 году покрасилась в блондинку и сделала стрижку пикси, в 2022-м у нее темные прямые волосы и челка

Генри Кавилл: в 2008 году стригся коротко, в 2013 году ходил с кудрями, с 2019-го предпочитает классическую стрижку