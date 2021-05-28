18 знаменитостей, которые умеют быть красивыми в любом возрасте

Свежесть в 20–30 лет, уверенность в себе в 40–50 и мудрость в 60–70. У каждого возраста есть свое очарование, и находить его — увлекательное занятие. Звезды знают об этом не понаслышке. Начиная с дебюта на большом экране и до настоящего момента они продолжают доказывать нам, что возраста не стоит бояться.