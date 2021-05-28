18 знаменитостей, которые умеют быть красивыми в любом возрасте
Свежесть в 20–30 лет, уверенность в себе в 40–50 и мудрость в 60–70. У каждого возраста есть свое очарование, и находить его — увлекательное занятие. Звезды знают об этом не понаслышке. Начиная с дебюта на большом экране и до настоящего момента они продолжают доказывать нам, что возраста не стоит бояться.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии зрелых знаменитостей, которые красиво вошли в элегантный возраст и выглядят потрясающе независимо от того, сколько им лет.
1. Хелен Миррен
2. Кортни Кокс
3. Гленн Клоуз
4. Джейн Фонда
5. Сьюзан Сарандон
6. Сигурни Уивер
7. Дайан Китон
8. Мерил Стрип
9. Кевин Костнер
10. Майкл Китон
11. Джиллиан Андерсон
12. Мишель Пфайффер
13. Джефф Бриджес
14. Салли Филд
15. Джоди Фостер
16. Хью Грант
17. Лора Дерн
18. Джейми Ли Кертис
А кто ваш любимый актер или актриса?
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