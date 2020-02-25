18 восковых фигур, которые оставляют открытым вопрос «Кого хотел изобразить автор?»

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Даже самые лучшие восковые фигуры, почти неотличимые от оригинала, выглядят немного пугающе. Что уж говорить о неудачных экспонатах, при создании которых что-то явно пошло не так. Увидишь такую скульптуру воочию, и потом пару ночей будешь плохо спать.

Мы в AdMe.ru надеемся, что фотографии в нашей подборке не слишком сильно вас напугают. Большинство из представленных на них восковых фигур довольно забавны в своей нелепости.

1. Эмилия Кларк от своей восковой фигуры, мягко говоря, не в восторге

2. Бедный,бедный Арни

3. Фигура напоминает кого угодно, но только не Майли Сайрус

4. Над Анджелиной поработали явно лучше, чем над ее спутником (назвать его Брэдом Питтом язык не поворачивается)

5. Том Хэнкс не был таким даже в фильме «Изгой»

6. Это даже близко не Кайли Миноуг

7. Луи Армстронга можно узнать разве что по трубе

8. А доктора Хауса — по трости

9. Эмма Уотсон слегка напряжена

10. Ни за что не догадаетесь, что это принц Уильям

11. Элвис Пресли запечатлен не в лучший период своей жизни

12. Никогда бы не подумали, что это Николь Кидман

13. Чета Бекхэмов явно не в своей тарелке

14. Сможете угадать, кто есть кто среди этих фигур участников The Beatles?

15. Мы тоже не знаем, почему Джастин Бибер позеленел

16. Гарри Поттер явно сбежал из другого фильма

17. Лео был бы таким, если бы у него отобрали всю его харизму

18. А как вам такие Джек и Роза?