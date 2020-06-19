18 бездонно красивых фильмов, в которые так и хочется окунуться с головой

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Фильм строится не только на сюжете и персонажах, но и на красивых и цепляющих кадрах. А над последними трудится масса специалистов: режиссеры, художники по костюмам, художники-постановщики, актеры, операторы и не только. Так, Питер Джексон первый применил технологию съемки 48 кадров в секунду, а Мишель Клэптон одела Джона Сноу в меховые коврики IKEA, Руни Мара сделала пирсинг для фильма «Девушка с татуировкой дракона», Роберт Ричардсон сжег свои кеды, снимая пылающий самолет для «Авиатора».

Мы в AdMe.ru ценим эстетически прекрасные фильмы. И зная, на что может пойти съемочная группа, чтобы снять качественный кадр, восхищаемся ими еще сильнее.

1. Как быть хорошей женой (2020)

Хранить семейный очаг и подчиняться супругу без вопросов — вот чему Полетт с энтузиазмом учит в своей школе для домохозяек. Но когда она становится разоренной вдовой, женщина уже не так сильно верит в идеалы семейной жизни. А может, на смелые мысли повлияли возвращение ее первой любви и перемены мая 1968 года во Франции? Мартен Прово, режиссер и сценарист фильма, написал образ Полетт, будучи вдохновленным актрисой Жюльет Бинош. Конечно, она не отказалась от роли. Рейтинг IMDb — 6,3

2. Один вдох (2020)

Фильм основан на истории жизни Натальи Молчановой, которая начала заниматься фридайвингом в 40 лет и сумела установить более 40 мировых рекордов, стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России. Съемки проходили в открытом море у берегов Мальты на глубине 100 метров. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 5,8

3. Русалка в Париже (2020)

Певец парижского бара Гаспар пообещал себе никогда больше не влюбляться. Он знает, что такое разбитое сердце. Но все изменится, когда на берегу Сены он встретит настоящую русалку. А те, как известно, веками губили сердца мужчин. Хвост, в котором снималась актриса, весил 7 кг. Рейтинг IMDb — 7,2

4. Милый друг (2020)

Симон — сирота, живущий в детском доме. У него есть невероятный дар: он может принимать облик любого человека, к которому прикоснется. Саймон мечтает найти родителей, которые полюбят его с таким даром. Поэтому мальчик решает использовать свою суперсилу и открыть новые возможности. Места для съемки фильма были найдены случайно. Один из сценаристов, Сабрина Карин, отправилась в отпуск в Крозон (Бретань, юг Франции). Она позвала режиссера, и как только он оказался на месте, то решил, что будет снимать фильм здесь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,5

5. Счастье в конверте (2019)

Три удивительные истории, которые, казалось бы, рассказывают о разном, но на самом деле об одном: о любви и дружбе, о вере в чудо, о семье, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой ситуации. Герой первой новеллы живет в доме, одиноко стоящем на берегу моря. Найти для съемок подходящий дом не удалось. Поэтому его построили в Севастополе рядом с археологическим комплексом «Херсонес». Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

6. Расправь крылья (2019)

Подросток Том остался на лето у своего отца Кристиана, чудаковатого орнитолога. Он ничего не смыслит в работе отца и вообще считает, что ему было бы веселее остаться в городе с гаджетами и играми, а не следить за экспериментами по разведению гусей. Однако Кристиан решает соорудить специальный дельтаплан и отправиться в полет, чтобы помочь диким гусям отыскать безопасный путь в теплые края. И тут Том уже не сможет остаться в стороне. Съемки проходили сразу в 2 странах — Франции и Норвегии. Весь процесс занял около 5 недель. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 7,3

7. Пиноккио (2019)

К нищему плотнику Джепетто попадает необычное полено, из которого тот создает деревянного человечка. Кукла волшебным образом оживает и ведет себя как настоящий мальчик. Джепетто дает ей имя — Пиноккио — и объявляет всем, что это его сын. Мальчик уже умеет говорить и бегать, но на редкость упрям и бестолков. Его ждет большое путешествие в мир людей, где он познает мир, дружбу и обман, пройдет не одно испытание реальной жизни. Режиссер Маттео Гарроне настаивал, чтобы костюмы выглядели сильно состаренными — так он хотел передать дух бедности в «Пиноккио». Поэтому они были старательно обработаны в мастерской Studio Marbe. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,4

8. Царство (2019)

III век до н. э., период Сражающихся царств, когда на территории современного Китая постоянно воевали друг с другом небольшие государства. Главные герои — сироты Синь и Пяо — тренируются каждый день, чтобы стать легендарными генералами. Пяо поразительно похож на императора и отправляется служить во дворце двойником молодого монарха. Спустя какое-то время он возвращается домой раненым и вскоре погибает. Синь отправляется в далекий путь с целью найти виновных и отомстить за друга. Размах виден невооруженным взглядом, съемки проходили в Японии и Китае. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,7

9. Предатель (2019)

В начале 1980-х один из членов мафии Томмазо Бушетта оказался в сложном положении во время войны преступных кланов. Он соглашается на сотрудничество с полицией, нарушая священную клятву, данную «Коза ностре». Желая спасти семью, главный свидетель обвинения становится кошмаром всей сицилийской мафии, дав повод для нескольких сотен арестов персон преступного мира. В основе фильма — реальные факты из жизни Томмазо Бушетты, сицилийского мафиози. Мужчина первым нарушил омерту (кодекс чести своего клана), согласившись сотрудничать с полицией. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 7,1

10. Он и она (2019)

В Париже в двух соседних мансардных квартирах живут Он и Она. Между ними стена, мешающая случайному знакомству. Они каждый день ходят по одной улице, покупают вещи в одном магазине и даже консультируются у знакомого психотерапевта. Но все равно не замечают друг друга. Актеры, которые сыграли главные роли, уже снимались вместе в другом фильме режиссера — «Возвращение в Бургундию» (2017). Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDB — 6,6

11. Танцуй сердцем (2019)

Молодой поклонник хип-хопа Джозеф мечтает принять участие в престижном танцевальном конкурсе в Париже. Но теряет команду, и ему приходится сотрудничать с балетной школой. Здесь он знакомится с начинающей балериной Хлоей и объединяет два стиля танца для уникального шоу. Все танцы в фильме разрабатывала и ставила хореограф Марион Мотин, которая работала с исполнителем Stromae. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 5,9

12. Преимущество путешествий поездами (2019)

Редактор Хельга недавно отправила мужа в психиатрическую клинику и на обратном пути знакомится в поезде с психиатром Анхелем. Он рассказывает ей о своем загадочном и опасном пациенте-параноике Мартине, в голове которого сплошная каша из череды странных происшествий и неожиданных финалов. Для Хельги это становится началом поразительных событий, погружающих в водоворот безумия и маний. Первым, кто высказал свое мнение о фильме режиссеру, был автор книги, по которой снят фильм, Антонио Орехудо. Он сказал, что когда он дома в своей пижаме писал роман, то представлял его именно таким. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 6,5

13. В плену надежды (2019)

В родительский дом на берегу моря приезжает взрослый сын. Отец сообщает ему оглушающую новость: накануне 30-летия совместной жизни он собирается уйти от его матери. Героям придется пройти через шок, отрицание и гнев. Съемки фильма проходили в Сифорде (графство Сассекс, Англия). Рейтинг IMDb — 6,4

14. Тень (2018)

Древний Китай. Из-за своенравия командующий Цзы Юй попадет в немилость правителя и лишается привилегий. Но только жена Цзы Юя знает, что вместо супруга уже целый год действует Тень — еще с детства специально обученный двойник, а сам Юй сидит взаперти и строит коварные планы. Фильм снят в черно-белых тонах, чтобы показать взаимодействие света и тьмы и соответствовать гохуа — стилю традиционной китайской живописи, в которой используются минеральные и растительные водяные краски и тушь на шелке или бумаге. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 7,0

15. Первая корова (2019)

Дикий Запад первой половины XIX века. Одинокий повар и иммигрант из Китая запускают бизнес по продаже пончиков в деревне белых поселенцев. Главный ингредиент — молоко, и напарники тайно доят единственную в штате корову местного мэра. Но если секрет знают двое, то это уже не секрет. Ради секундных эпизодов актеры научились плести веревки, готовить мидии и ловить рыбу сачком. Рейтинг IMDb — 7,1

16. Ассистент звезды (2020)

Вот уже 3 года Мэгги работает личным ассистентом одного из своих кумиров — певицы Грэйс Дэвис. Та без своей помощницы как без рук и ведет себя как заправская дива. Внезапно Мэгги понимает, что способна на большее, чем носить кофе и разбирать костюмы. Сценарий фильма изначально назывался Covers и был включен в блэк-лист 2018 года в числе лучших нереализованных сценариев. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 6,0

17. Мой год Сэлинджера (2020)

Осенью 1995 года Джоанна переезжает в Нью-Йорк из Массачусетса, чтобы следовать своей мечте — стать писательницей. Она устраивается на работу к литературному агенту Маргарет, которая убеждена, что из писательниц получаются худшие помощницы. А потому Джоанне приходится отвечать на письма, которые приходят на адрес писателя Дж. Д. Сэлинджера, и разрываться между тягой к писательству и страхом перед неудачей.



Фильм основан на мемуарах нью-йоркской поэтессы Джоанны Ракофф. Рейтинг IMDb — 6,0

18. Капкан (2019)

Флорида пала жертвой кошмарного урагана, который уничтожает все на своем пути. Хейли отправляется к отцу, чтобы узнать, все ли в порядке. Она находит его раненым и попадает в ловушку: вода затапливает дом, а вокруг кружат аллигаторы, сбежавшие с разрушенной фермы. Теперь Хейли предстоит сражаться со страшными хищниками, предотвратить разрушение дома и спасти папу.



В фильме показаны крайне агрессивные миссисипские аллигаторы, хотя в реальной жизни они редко нападают на людей. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

Рейтинг IMDb — 6,2

Некоторые режиссеры специально приглашают неизвестных актеров, чтобы зрители могли оценить весь концепт фильма, не отвлекаясь. А что для вас важнее: знаменитый актер или сюжет?