18 свежих отечественных сериалов, которые уверенно держат марку

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Сериалы давно уже перестали быть прерогативой домохозяек и потеснили полнометражные фильмы. Один только Netflix предлагает огромный выбор различных киноэпопей на любой, даже самый взыскательный вкус. Но и отечественные режиссеры и продюсеры не отстают от ожесточенной гонки за внимание зрителя.

Мы в AdMe.ru согласны, что многосерийное кино сегодня не менее успешно, чем кассовые блокбастеры, чьи яркие афиши зазывают в кинотеатры. В нашей сегодняшней подборке — недавно вышедшие российские сериалы, которые могут составить конкуренцию зарубежным.

1. Коп (2018)

Американский полицейский Джон Макензи, роль которого исполнил Кирилл Зайцев, знакомый зрителям по фильму «Движение вверх», приезжает работать в Россию по обмену. Здесь он знакомится со строгой девушкой-следователем Василисой, которой предстоит стать его напарницей. Новоиспеченные коллеги, следящие за иностранными шпионами, не сразу находят общий язык. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

2. Победители (2017)

Действие сериала разворачивается в конце XIX века. В центре повествования — молодой и успешный адвокат Николай Андронов, который пока не проиграл ни одного дела. Герою всегда есть на кого положиться: его лучшие друзья тоже сделали блестящую юридическую карьеру. Всем им удается не только оправдывать подзащитных, но и выводить на чистую воду опасных преступников, не покидая зала заседаний. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

3. А.Л.Ж.И.Р. (2018)

Драматическая история о событиях конца 30-х — начала 40-х годов прошлого века. Супруга авиаконструктора Ольга и оперная певица София попадают в лагерь изменников родины. Сюда кроме них сосланы 8 тысяч жен военных, писателей и ученых, которых объединяет одно — все они оказались неугодны государству. Главные роли в сериале исполнили Дарья Екамасова, известная по фильму «Легенда № 17», и заслуженная актриса России Екатерина Гусева. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

4. Sпарта (2018–2019)

В одной из петербургских школ происходит трагедия: из окна на глазах у одноклассников выпрыгивает ученица. Разбираться в причине поступка пытается капитан полиции Игорь Крюков. Лидер класса Миша, которого сыграл Александр Петров, приходит ему на помощь. Совершенно неожиданно для себя Игорь оказывается втянутым в опасную игру. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

5. Операция «Мухаббат» (2017)

События сериала разворачиваются в СССР середины 1980-х. Страна охвачена ужасом грядущей перестройки и затянувшимся афганским конфликтом. Но тяжелые времена не помеха чувствам главных героев — Мити и Ани. Он — сын советника генсека, вынужденный остаться на Родине, она — дочь диссидентов, которой приходится эмигрировать в США. Американские агенты пытаются использовать любовь молодых людей в корыстных целях и разрабатывают специальную операцию. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

6. Лачуга должника (2017)

В основу сериала легла одноименная повесть советского фантаста Вадима Шефнера. Действие происходит в 1940 году. Два 7-летних брата, Павел и Петр, играют на пляже и находят загадочную капсулу. 12-летний Витя решает сам осмотреть находку, пока малыши гуляют у реки. Капсула оказывается посланием из далекого будущего и содержит странный препарат, сулящий долголетие, который Витя смело выпивает. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

7. Вольная грамота (2018)

Полина, главная героиня сериала, была рождена крепостной, но смогла стать истинной барышней благодаря воспитавшему ее помещику Головину. Тот временил с оформлением бумаг, в соответствии с которыми приемная дочь оставалась крепостной, и так и не успел ими заняться: его схватил удар на одном из балов. Осознав, что больше нельзя тянуть, Головин поручает документы нотариусу Борису Григорьевичу, но тот, руководствуясь личными интересами, вписывает в вольную грамоту другое имя. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

8. Икра (2017)

События сериала происходят в эпоху брежневского застоя. Советский следователь Александр Костенко, которого сыграл Павел Майков, пытается раскрыть тайну гибели своего лучшего друга. Тот скончался в рыбном порту при невыясненных обстоятельствах. Подозрения падают на высокопоставленных чиновников из министерства рыбного хозяйства, и Александр быстро наживает себе серьезных врагов. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

9. Проклятие спящих (2017)

Мистический сериал о нескольких картинах, которые объединяет одно: на каждой из них изображен спящий человек. Бизнесмен Павел Воронов узнает о живописце, который заточил душу своей горячо любимой жены в ее посмертный портрет. Героя вдохновила таинственная история, и он начинает коллекционировать картины со спящими. Однажды Павел сталкивается с художником Алексеем Тихоновым, который хочет узнать загадку портретов и продолжить дело мастера, изобразившего свою супругу. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

10. Посольство (2018)

История о Геннадии Марковиче Веденееве, первом секретаре российского посольства, к чьей репутации невозможно было придраться. До тех пор, пока он не оказался втянут в дипломатический скандал, вспыхнувший в одной из восточноевропейских стран. Секретаря задерживают спецслужбы, а российские дипломаты пытаются понять, кто за всем этим стоит, и борются за доброе имя Геннадия Марковича. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

11. Черные бушлаты (2018)

В центре истории — адмирал Головин, командующий Северным флотом, который осознает, что Великой Отечественной войны не избежать. Он создает специальное подразделение, поручая морским пехотинцам рискованные миссии. Старшине Леонтьеву он поручает корректировать огонь двух эсминцев в потаенном месте среди скал Баренцева моря. С ним на задание идет снайпер Маша, для которой борьба — еще и повод свести личные счеты. Рейтинг «КиноПоиска» — 6

12. Улетный экипаж (2018)

Главный герой сериала — пилот Алексей Кулагин, роль которого сыграл Алексей Чадов. Не отличающийся дружелюбием и любовью к людям, Алексей давно принял решение летать только на грузовых самолетах. Но все меняется, когда его коллеге Полине Овечкиной все-таки удается уговорить упрямца вернуться в гражданскую авиацию. Девушка становится его вторым пилотом на комфортабельном «боинге» — теперь напарникам предстоит проводить много времени вместе. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

13. ИП Пирогова (2019)

Семейная жизнь домохозяйки Веры, роль которой исполнила звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская, дала трещину. Чтобы не впасть в депрессию, она решает заняться кондитерским бизнесом. Героине удастся не только создать успешный «сладкий» стартап, но и встретить новую любовь. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

14. Мамы чемпионов (2018)

Вера Лескова — молодой, но уже зарекомендовавший себя тренер по плаванию. У нее есть сын Кирилл, которого она в одиночку растит и готовит к спортивной карьере. Кажется, что жизнь налажена, пока судьба не сталкивает Веру с бывшим парнем, возглавившим сборную. У героев разные взгляды на «чемпионское» воспитание, так что проблем избежать не удастся. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

15. Девочки не сдаются (2017)

Комедийный сериал о 5 женщинах: бывшей модели, стюардессе, ведущей прогноза погоды, студентке медицинского вуза и бизнесвумен. Таких непохожих героинь объединяет одно — все они были вкладчицами одного и того же обанкротившегося банка. Подруги по несчастью решают держаться вместе, чтобы выручать друг друга из жизненных передряг. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

16. Гранд (2018–2019)

Сериал стал продолжением успешного ситкома «Отель „Элеон“». Главная героиня Ксения полна амбиций: она учится на факультете туризма и мечтает открыть собственный отель. Однако из-за натянутых отношений с ректором ей не суждено окончить вуз, и студентка буквально спасается бегством, переезжая из родного Барнаула в Москву. Здесь она надеется устроиться портье в отель, где работает ее отец, но в итоге вынуждена начинать с куда более низкой по рангу должности. Рейтинг «КиноПоиска» — 7

17. Толя-робот (2019)

Сюжет сериала вдохновлен историей Ника Вуйчича. Главный герой, которого сыграл Александр Паль, — инвалид Толя, лишившийся обеих рук и ног. Когда до него доходит очередь на получение бионических протезов, у молодого человека начинается новая жизнь. Толя исполнен новых надежд и готов совершать добрые дела для жителей родного города Электроугли, а также завоевать сердце прекрасной девушки Маши. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

18. Бар «На грудь» (2018)

Сериал посвящен нескольким петербургским жителям, каждый из которых — завсегдатай одного популярного местного бара. Здесь они чувствуют себя как дома и откровенно делятся перипетиями своей жизни. Среди героев — пенсионер, ностальгирующий по 90-м бандит, аккордеонист, потомственный интеллигент и другие не менее колоритные персонажи. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3