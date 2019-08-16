18 свежих экранизаций, которые будут держать вас в напряжении до самого финала

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Многие книги заставляют забыть обо всем, погрузиться в другой мир и представить себе описываемые события во всех красках. Но, когда литературную историю переносят на экран, эффект получается еще более впечатляющим.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили новинки кино и узнали, какие свежие экранизации ни в коем случае нельзя пропустить.

1. Последствия (2019)

Фильм, снятый по одноименной книге Ридли Брука, рассказывает о тяготах послевоенных лет в Германии. Главного героя, британского военного Льюиса Моргана, назначают временным мэром Гамбурга, и теперь он вынужден восстановить переживший разгром и беспорядок город. Льюис вместе с женой, роль которой исполнила Кира Найтли, заселяется в особняк. Супруги еще не подозревают, что им придется соседствовать с бывшими врагами - немецким архитектором и его неуправляемой дочерью-подростком. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,3

2. Прорыв (2019)

Драма основана на автобиографии Джойс Смит, рассказывающей о чудесном исцелении ее сына. Играя с друзьями, 14-летний Джон провалился под лед. Оказавшись в больнице, он более часа не подавал признаков жизни. Любящая мать, которую сыграла известная по сериалу «Это мы» Крисси Метц, до последнего верит, что мальчик выживет. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 5,8

3. Пираньи Неаполя (2019)

Создателей картины, вошедшей в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, вдохновило произведение итальянского писателя Роберто Савиано. Молодому человеку по имени Никола, так же как и его друзьям, хочется красивой жизни. И это заставляет неокрепших юнцов встать на скользкую дорожку, связавшись с криминальным миром. Но намерения у героев самые благие: все они хотят завоевать уважение и любовь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6

4. Ремнант: Все еще вижу тебя (2019)

Триллер, снятый по книге Дэниела Уотерса «Разбей мое сердце 1 000 раз», повествует о фантастических событиях, произошедших на Земле после загадочного взрыва. Погибшие люди превратились в призраков, которые не слышат живых и не могут с ними разговаривать. Вероника, главная героиня фильма, решает раскрыть тайну необычных существ. Рейтинг «КиноПоиска» — 6

Рейтинг IMDb — 5,8

5. Кавалерия (2019)

Военная драма с Крисом Хемсвортом в главной роли основана на научной книге Дуга Стэнтона. Сюжет описывает события после трагедии 11 сентября 2001 года в США. Американская армия направляет в Афганистан отряд с антитеррористической миссией. Там военные объединяются с Северным альянсом, чтобы вместе противостоять талибам. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 6,6

6. Кролик Питер (2018)

В этой семейной картине, созданной по мотивам цикла произведений Беатрис Поттер, гармонично сплелись анимация и актерская игра. Дружная компания кроликов борется за сельскохозяйственное угодье, которое всеми силами пытается охранять молодой фермер Томас. Но интересы пушистых грызунов этим не ограничиваются: они также жаждут подружиться с художницей по имени Беа, которая живет по соседству. Герои понимают, что с кроликами бесполезно бороться, — остается только найти с ними общий язык. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 6,6

7. Чужая ненависть (2018)

Экранизация одноименной книги Майка Гелприна посвящена девушке Старр из гетто, буквально разрывающейся между двумя мирами: криминальным районом, в котором она живет, и благополучной школой, в которой учится. Но настоящие трудности начнутся, когда полиция заподозрит друга Старр в торговле наркотиками. События фильма во многом повторяют историю жизни Тупака Шакура — вплоть до того, что один из героев ездит на такой же машине, которая была у убийцы рэпера — черном седане BMW 7-й серии. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,3

8. Здесь была Бритт-Мари (2019)

Главная героиня киноленты, снятой по роману Фредрика Бакмана, — идеальная домохозяйка и перфекционистка. Ей удалось построить крепкий брак: с супругом они вместе уже 40 лет. Но идиллия терпит крах, когда женщина узнает об измене. Она решает разорвать отношения и отправляется в маленький город на поиски работы. На новом месте героиню ждет не только карьера, но и новая любовь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 4,9

9. Невероятный мир глазами Энцо (2019)

Экранизация книги Гарта Стайна «Гонки на мокром асфальте» рассказывает о судьбе пса, который сопровождает на соревнованих своего хозяина, гонщика по имени Дэнни. Повествование ведется от лица четвероногого друга, который переживает вместе с Дэнни все взлеты и падения. И это касается не только гонок, но и жизненных коллизий и любовных переживаний. Дата премьеры в России: 24 октября 2019

10. Мой друг Зигмунд Фрейд (2018)

Фильм — экранизация романа «Табачник» австрийского писателя Роберта Ситалера. Скромный юноша по имени Франц переезжает из глубинки в Вену и устраивается на работу в табачную лавку. Под влиянием магии романтичного города он впервые влюбляется: объектом его чувств становится богемная танцовщица. Молодому человеку трудно разобраться в себе, и он решает прибегнуть к помощи специалиста. Так у Зигмунда Фрейда, которого сыграл Бруно Ганц, появляется новый пациент. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 6,5

11. Глупый и бессмысленный жест (2018)

Эта комедия с элементами драмы снята по мотивам одноименной книги Джоша Карпа. Фильм рассказывает историю редактора журнала, который придумывал искрометные юморески и буквально возродил юмористический жанр. Правда, в частной жизни успешному автору было не до смеха. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 6,8

12. Придержи тьму (2018)

В основу триллера лег сюжет романа Уильяма Джиральди. Действие фильма разворачивается в небольшом городе на Аляске. В последнее время здесь участились случаи похищения людей волками. Когда игравший на улице 6-летний мальчик бесследно исчезает, его мама решает обратиться к местному исследователю с просьбой выследить волка и спасти сына. Рейтинг «КиноПоиска» — 6

Рейтинг IMDb — 5,6

13. Король Лир (2018)

Новое прочтение нестареющего произведения Шекспира с Энтони Хопкинсом в главной роли. Действие фильма происходит в современной Англии. Военный диктатор принимает решение разделить власть между 3 своими дочерьми, которых блистательно сыграли Эмма Томпсон, Эмили Уотсон и Флоренс Пью. Героини, которым нужно всячески завоевывать любовь отца, не гнушаются ничего, даже грубой лести и заискивания. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,1

14. Маленькая ведьма (2018)

Фэнтезийная драма снята по мотивам произведения немецкого писателя Отфрида Пройслера. Юная ведьма мечтает попасть на праздник в честь Вальпургиевой ночи, но не проходит по возрасту. Когда она пытается незаметно просочиться в толпу весельчаков, ее ловят и в знак подтверждения «взрослости» заставляют за один год выучить все заклинания из магической книги. Для девушки, чьими сильными сторонами никак не являются усердие и трудолюбие, это становится действительно тяжким испытанием. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,2

15. Счастье в волосах (2018)

В основу картины лег роман американской писательницы Триши Томас. В центре повествования — история девушки по имени Вайолет, перфекционистки до мозга костей. В жизни героини идеально буквально все: работа, отношения и, главное, прическа. Но, когда совершенный мир начинает рушиться, Вайолет решается на крупные перемены и начинает с волос. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,4

16. Офелия (2018)

В центре еще одной свежей экранизации Шекспира — история Офелии, героини «Гамлета». Королевство охвачено ужасом: на смену умершему правителю приходит самозванец. Гамлет намерен отомстить, и лишь любовь к Офелии помогает королевскому наследнику охладить пыл. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 7

17. Дамы в черном (2018)

Фильм снят по книге австралийской писательницы Мадлен Сент-Джон. События разворачиваются в Сиднее конца 50-х. Главная героиня по имени Лиза в предверии поступления в университет устраивается на летнюю подработку в большой магазин. Здесь она заводит новые знакомства, позволяющие юной девушке открыть глаза на взрослую жизнь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,7

18. Три секунды (2019)

Криминальный боевик, снятый по мотивам одноименного детектива Андерса Рослунда и Бёрге Хельстрёма, рассказывает историю информатора ФБР. Тот оказался втянут в мафиозную ловушку. У героя только три секунды, чтобы принять жизненно важное решение, — именно столько летит пуля, выпущенная из снайперской винтовки. Дата премьеры в России: 5 сентября 2019 года

А какие новые фильмы, снятые по книгам, понравились вам?