18 советских актрис, которые оказались модницами не только в кино, но и в обычной жизни

Главные героини культовых советских фильмов приковывали зрителей к экранам. Образы, созданные на съемочной площадке, копировало не одно поколение девушек. Оказывается, гениальные актрисы, сыгравшие любимых персонажей, в жизни были такими же модницами. Каждой по-своему удавалось дополнить и подчеркнуть свой образ одеждой и аксессуарами и получить статус иконы стиля.

AdMe.ru с удовольствием вспоминает модные предпочтения актрис, которые сводили с ума миллионы поклонников.

Людмила Гурченко

По словам Александра Васильева, Людмила Гурченко с детства была влюблена в немецкий кинематограф. Будучи маленькой девочкой, она смотрела черно-белые фильмы, благодаря которым в ее голове создавался будущий образ. В гардеробе актрисы было около 400 платьев, которые она постоянно носила. Но еще больше нарядов хранилось на даче, куда она отвозила все, что давно не надевала. Кроме того, Людмила Марковна отлично шила и без проблем могла перекроить любое платье. Артистка любила подчеркивать талию с помощью широких или зауженных юбок. А еще предпочитала модный сейчас монохромный стиль.

Любовь Орлова

Стиль Любови Орловой сформировался благодаря Григорию Александрову. Режиссер подарил Советскому Союзу собственную Марлен Дитрих, потому как именно ее обликом он вдохновлялся, создавая образ Орловой в кино. Но кинематографом дело не ограничилось. Особое отношение у актрисы сложилось к белому цвету, локонам и аксессуарам. Александр Васильев, который собирает свою коллекцию нарядов, целых 25 лет гонялся за ее туфлями.

Клара Лучко

Двоюродная сестра Клары Лучко рассказала, что та с детства пристрастилась к моде: тайком примеряла мамины туфли на каблуках и накручивала волосы. Для нее эталоном красоты была Любовь Орлова. Клара даже прогуливала школу, чтобы попасть на концерт артистки.



Кстати, Лучко обходила стороной салоны красоты, не сидела на диетах и не занималась спортом. Только наносила на лицо питательный крем перед сном.

Ирина Алферова

Для Ирины Алферовой икона стиля — Роми Шнайдер. Актриса рассказала, что в минуты грусти или отчаяния всегда включает фильмы с участием Шнайдер и исцеляется. В одном из интервью Ирина упомянула, что не боится старости, выступает против пластических операций и считает, что нет ничего лучше проверенных кремов, массажей, масок и прогулок. И надо сказать, что все она делает правильно, ведь не зря в 2017-м получила премию «Икона стиля».

Анастасия Вертинская

Анастасия и ее сестра Марианна с самого детства не были обделены красивой одеждой. Даже когда родители отправили девочек в пионерлагерь, каждой собрали по чемодану ярких нарядов, чтобы было в чем выйти на линейку. За своим внешним видом Анастасия Вертинская следит и сейчас, особенное внимание уделяя лицу. Актриса убеждена, что на лице отражаются жизнь, характер и поступки, поэтому старается беречь себя от негативных эмоций.

Наталья Варлей

Внешностью Натальи Варлей восхищались во времена ее молодости и продолжают восторгаться до сих пор. Некоторые настолько завидовали ее стилю, что однажды испортили ей одежду. Актриса привезла из-за границы кофточку, а после спектакля нашла ее в своей гримерке прожженной. Многие также отмечают красоту волос Натальи. Она рассказала, что моет голову каждый день с 14 лет вне зависимости от условий. Так, однажды ей пришлось делать это прямо в туалете поезда.

Светлана Светличная

Светлана Светличная рассказала, что с детства любит красивую одежду. Чувство стиля маленькой девочке привила мама, которая одевала дочь как куколку. Она же научила ее подбирать перчатки и правильно носить платья. А однажды Светлана увидела французскую певицу в интересном наряде, нарисовала эскиз и вместе с портнихой сшила платье на выпускной. Надо ли говорить, что все одноклассницы чуть не сошли с ума от зависти.

Марина Неелова

Марина Неелова любит элегантную дорогую одежду и такие же украшения. В повседневной жизни актриса предпочитает брюки. Окружающие отмечали, что Марина Мстиславовна отлично держит спину при ходьбе на высоких каблуках.

Анна Самохина

Самохина долго не понимала, насколько она красива. До начала карьеры Анна жила с мужем и дочкой в общежитии и большую часть времени ходила в халате. И только попав на съемочную площадку фильма «Узник замка Иф», актриса переоделась в бархатные платья, расшитые золотом, шелка и кружева. С того момента Анна Самохина больше никогда не возвращалась к невзрачным нарядам.

Наталья Фатеева

Советская Элизабет Тейлор, Фатеева покорила всех своей внешностью. Девушки в парикмахерских даже просили сделать прическу как у нее. При этом актриса утверждает, что пристрастия к вещам у нее нет. Она покупает одежду только потому, что надо же в чем-то ходить.

Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко никогда не позволяла себе появляться на людях ненакрашенной или растрепанной. Ее внучки говорят, что даже для похода в магазин бабушка одевается красиво. Зинаида считает, что понравиться себе самой можно, только если уделять должное внимание внешнему виду. При этом актриса не доверяет свою красоту салонам и тем более избегает салонных процедур. Считает, что лучше нее самой никто не знает, как ей нужно накраситься или одеться. Правда, шопинг не любит. Ей помогает подруга, работающая в торговом центре: всегда сообщает о появлении новой коллекции. И тогда Кириенко отправляется к ней и покупает сразу несколько вещей.

Любовь Полищук

Любовь Полищук называли советской Софи Лорен, но такое сходство не пошло на пользу актрисе. Из-за него она долго не получала хорошие роли. В одежде артистка предпочитала удобные вещи и всегда наряжалась по настроению. Выбирала теплые оттенки и синий цвет. При всей любви к комфорту Полищук могла надеть мини-шорты, шпильки, кофточку и жилетку от Dior. Для ответственных мероприятий выбирала английскую классику.

Галина Беляева

Галина Беляева предпочитает одеваться скромно, но со вкусом, при этом сохраняя женственность. Каждый наряд актриса стремится дополнить аксессуарами. Она любит носить шляпы и для создания образа скорее выберет неброскую бижутерию, чем драгоценности.

Лариса Голубкина

Лариса Голубкина привыкла к красивым нарядам с детства. Девочка с раннего возраста начала петь, и родители поддерживали ее увлечение. Ларису одевали в яркие платья, ставили на стул, и она давала домашние концерты.

Галина Польских

Галина Польских пошла в актрисы, чтобы жить хорошо и всегда иметь красивые наряды. Она видела, как роскошно живет соседка-билетерша, и тоже так хотела. В детстве одевать ее помогали соседки, которые вязали шапочки и шили одежду. Но и с началом работы в кино наряды у Польских появились не сразу. Однажды она отказалась лететь в Бразилию, потому что не было летних вещей. А позже для поездки на Каннский фестиваль одолжила 2 платья и сумочку у знакомых.

Светлана Тома

Светлана Тома вспоминает, что во времена Советского Союза все одевались у спекулянтов. Так, она на гонорар за фильм купила джинсовый комбинезон в общественном туалете Москвы. Актриса до сих пор его хранит, потому что очень дорожит воспоминаниями и вещами, которые с ними связаны. Светлана Тома на экране всегда яркая, а вот в жизни любит оставаться незаметной: предпочитает минимум макияжа и спортивный стиль в одежде.

Людмила Чурсина

Людмила Чурсина всегда прислушивается к себе. В одежде актриса предпочитает комфорт. Ей неинтересно гнаться за модой и подстраиваться под чьи-то вкусы. А еще она абсолютно равнодушна к украшениям. Артистка справедливо замечает, что заслужила быть в гармонии с собой.

Александра Яковлева

У Александры Яковлевой было много женственной одежды, пока она появлялась на большом экране. Стоило актрисе уйти в транспортную сферу, как из ее гардероба исчезли все платья и юбки. По словам дочери, она стала одеваться скучно и строго. Однажды Яковлева даже на кинофестиваль не пошла, потому что было не в чем. Но благодаря проекту «Модный приговор» Александра Евгеньевна снова вспомнила, как прекрасно чувствует себя в нарядной одежде.