18 случаев, когда киношники не продумали грим и наделали сюжетных дыр

Готовый фильм — результат работы огромной команды людей. Многие из них остаются в тени актеров, сценаристов, съемочной группы и режиссера, а их вклад в творческий процесс может казаться незначительным. По крайней мере, пока они исправно выполняют свою работу, ведь стоит кому-то из визажистов, гримеров или костюмеров допустить досадную оплошность, как это тут же бросается в глаза зрителям и сказывается на общем впечатлении от просмотра.

Мы в AdMe.ru понимаем, что даже профессионалы порой совершают ошибки. И все же решили вспомнить случаи, когда грим киногероев выглядел неестественно, шел вразрез с обстоятельствами или даже создавал сюжетные дыры.

Голодные игры (2012)

В первом фильме популярной франшизы Китнисс приходилось отчаянно бороться за свою жизнь в лесу, однако это никоим образом не сказалось на ее лице. Большую часть Игр она проходила с идеально ровным тоном кожи и подведенными глазами. У главной героини даже не потрескались губы, а ведь ей приходилось страдать от жажды.

Титаник (1997)

Хотя Роза выглядела обворожительно, а визажисты умело подчеркнули и без того яркие черты лица Кейт Уинслет, представительницы класса, к которому принадлежала героиня, в то время не носили столь броский макияж, а красную помаду суфражистки и вовсе тогда использовали в знак протеста.

Игра престолов (2011–2019)

Несмотря на вымышленный сюжет и драконов, сериал создает ощущение достоверности происходящего. Вот только события развиваются в Средневековье (или, во всяком случае, имитируют его), а большинство персонажей при этом может похвастать ровными и ослепительно белыми зубами.

Птичий короб (2018)

На протяжении всего фильма героиня Сандры Буллок ходила с аккуратным, хоть и неброским макияжем, включая накрашенные тушью ресницы и подводку. Но ведь каждый раз, выходя из дома, Мэлори приходилось надевать на глаза повязку.

Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

Если героиню Шарлиз Терон гримеры попытались сделать изможденной, то в случае с женами Несмертного Джо они явно допустили оплошность. Все 5 актрис скитались по пустыне, в условиях страшной засухи, с аккуратным макияжем, накрашенными не пойми откуда взявшейся помадой губами, подведенными бровями и увлажненной кожей, сияющей от бронзера.

Белые цыпочки (2004)

По сюжету главные герои комедии, темнокожие агенты ФБР Маркус и Кевин, перевоплощаются в наследниц гостиничной империи, чтобы их защитить. Однако давайте признаем: в таком гриме героев не то что за миловидных девушек сложно принять — они и на людей-то не особо похожи.

2012 (2009)

Несмотря на апокалипсис и страх перед концом света, Кейт всегда находила время подкрасить губы и освежить макияж.

Далласский клуб покупателей (2013)

Чтобы воплотить на экране своего персонажа, тяжелобольного Рона Вудруфа, Мэттью Макконахи пришлось пойти на немалые жертвы. За время подготовки к фильму и съемочного процесса актер сбросил более 22 кг. Но если Макконахи подошел к своей работе со всей ответственностью, то гримеры явно продумали не все. По сюжету Рон вел беспорядочный образ жизни и медленно угасал от неизлечимой болезни, при этом его зубы весь фильм оставались жемчужно-белыми: ни пятен, ни воспаленных десен, ни язв на губах.

Кей Си. Под прикрытием (2015–2018)

Сериал повествует о простой девочке Кей Си, которая пошла по стопам своих родителей-шпионов. В одной из сцен, будучи под прикрытием в образе парня, героиня Зендаи снимает парик и уже буквально в следующее мгновение красуется с изысканным макияжем, хотя за секунду до этого на ее лице были нарисованная щетина и накладной подбородок.

Первый мститель: Другая война (2014)

В ходе отчаянной драки Черной вдове каким-то образом удалось сохранить безупречный макияж: косметика ничуть не размазалась, а ее лицо ни капельки не увлажнилось.

Бурлеск (2010)

Героиня Шер пару раз провела чистой кисточкой по лицу Кристины Агилеры, и вот уже на ней красуется безупречный макияж, достойный профессионального визажиста.

Миссис Даутфайр (1993)

Хотя на внешних трансформациях главного героя завязывается сюжет фильма, все же сложно поверить, что никто из персонажей, глядя на милую старушку вблизи, не заподозрил неладное. Такое количество косметики и грима, нереалистичные нос и морщины и молодые глаза Робина Уильямса окружающие уж точно не оставили бы без внимания, тем более родные Дэниела.

Сотня (2014–2020)

На момент, когда по сюжету сериала цивилизация пережила два апокалипсиса, главная героиня Кларк выходит из криогенного сна с аккуратно накрашенными глазами. Интересно, где она достала тушь в подобных обстоятельствах?

Солт (2010)

По сюжету героиня Анджелины Джоли — натуральная блондинка, но качество ее парика оставляет желать лучшего. Волосы Эвелин выглядели абсолютно неестественно, напоминая скорее прическу куклы Барби.

Остаться в живых (2004–2010)

Герои культового сериала выживают в авиакатастрофе и оказываются на необитаемом острове. И даже в таких условиях у Кейт, как и у других женских персонажей, накрашенные глаза и аккуратные брови, не говоря уже об отсутствии волос на теле.

Как я встретил вашу маму (2005–2014)

В одной из серий Робин говорит, что в данный момент не накрашена, и Барни восхищается ее естественной красотой. Но надо признать, что макияж актрисы все же заметен, особенно подведенные глаза.

Криминальное чтиво (1994)

В одной сцене у героини Умы Турман несколько раз меняются длина волос и укладка.

Тор (2011) и Мстители (2012)

Для съемок в первом фильме о Торе актеру Крису Хемсворту пришлось осветлить брови, что выглядело нелепо и сильно бросалось в глаза. В одном из интервью глава Marvel Studios Кевин Файги признался, что очень сожалеет об этом. «Мы тогда решили: „Ну, Тор же блондин, поэтому и брови у него должны быть светлые“. Но сейчас я смотрю на некоторые кадры из фильма и думаю: „Боже, бедный Крис, мы заставили его осветлить брови. Как же нелепо это смотрится“». Но хуже всего то, что уже в следующем фильме с участием персонажа брови Тора резко потемнели.