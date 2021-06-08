18 скрытых деталей из фильмов, которые вы уже не сможете развидеть

Ежегодно только американский кинематограф выпускает на широкие экраны в среднем более 700 новинок. Поэтому у среднестатистического зрителя не остается толком времени ни на то, чтобы посмотреть их все, ни на то, чтобы детально вникнуть хотя бы в половину из них. А ведь некоторые из этих картин просто полны разнообразных отсылок и пасхалок, которые так и ждут часа, когда зоркие киноманы обратят на них внимание.