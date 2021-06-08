18 скрытых деталей из фильмов, которые вы уже не сможете развидеть
Ежегодно только американский кинематограф выпускает на широкие экраны в среднем более 700 новинок. Поэтому у среднестатистического зрителя не остается толком времени ни на то, чтобы посмотреть их все, ни на то, чтобы детально вникнуть хотя бы в половину из них. А ведь некоторые из этих картин просто полны разнообразных отсылок и пасхалок, которые так и ждут часа, когда зоркие киноманы обратят на них внимание.
От «Солнцестояния» и «Хоббита» до «Зверополиса» и «Гарри Поттера»: мы в AdMe.ru откопали для вас 18 примечательных кинодеталей, которые мало кто из зрителей замечает даже при повторном просмотре.
- В сериале «Сокол и Зимний солдат» (2021) у одного из старых врагов мстителей, барона Гельмута Земо, сидящего в тюрьме, на полке есть томик Александра Пушкина в оригинале.
- В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» (2010) снимок семьи маглов в газете не движется как остальные фото в этой газете. Это потому, что кадр был сделан на магловскую камеру.
- В фильме «Первый мститель: Противостояние» (2016) вы можете заметить, что единственные повреждения на щите Капитана Америки — это царапины от когтей Черной Пантеры. Это потому, что и щит, и когти сделаны из вибраниума.
- В «Зверополисе» (2016) капитан Буйволсон надевает очки во время чтения документов. Это отсылка к тому факту, что у буйволов и в самом деле плохое зрение.
- В супергеройской картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) Брюс легко блокирует хуки и апперкоты Кларка. Ранее в фильме Брюс отсматривал у себя в пещере кадры, снятые во время боя Супермена с Генералом Зодом в «Человеке из стали» (2013). Бэтмен запомнил закономерность ударов Кал-Эла.
- В мультфильме «Гадкий я» номер билета (072069С) на концерт девочек является отсылкой к дате первой высадки на Луну — 20 июля 1969 года. Этот билет показывают именно в момент похищения Луны.
- В «Американской истории» (1986) цвет статуи Свободы исторически корректен. Действие мультфильма происходит в 1885 году, когда скульптура была только недавно сооружена. А уже после 1900 года статуя позеленела из-за окисления.
- В фильме «Смерть ей к лицу» (1992) Мэдлин получает брошь после того, как выпивает эликсир молодости. В предыдущих сценах можно заметить, что и Хелен, и мистер Шагалл оба носят такое же украшение, что указывает на то, что они тоже принимали эликсир.
- В триллере «Солнцестояние» (2019) можно увидеть, как дух наблюдает за королевой Майей. Просто внимательнее всмотритесь в левый верхний угол.
- В картине 2017 года «Звездные войны: Последние джедаи» трое детей Марка Хэмилла (исполнителя роли Люка Скайуокера) сыграли бойцов сопротивления. Слева направо: Натан Хэмилл, Челси Хэмилл и Гриффин Хэмилл.
- В «Зверополисе» (2016) главарь мафии Мистер Биг — арктическая бурозубка. Режиссер Рич Мур выбрал именно это животное в качестве босса мафиози, потому что «арктическая бурозубка — самый злобный хищник на Земле». Арктические бурозубки едят в 3 раза больше собственного веса.
- В «Коралине в Стране Кошмаров» (2009) на долларовой купюре изображено лицо Генри Селика, режиссера этого мультфильма.
- В фильме «Хоббит: Битва пяти воинств» в одной из сцен Глоин носит довольно знакомый шлем. Именно этот шлем унаследует его сын Гимли, которого зрители уже видели во «Властелине колец».
- В фильме «Из 13 в 30» (2004) квартира Дженны обставлена так же, как в статье, которую она прочитала в 13 лет.
- В фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) мистер Уизли говорит Гарри, что до введения летающих служебных записок они использовали в министерстве сов. В приквеле «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) можно увидеть этих сов и эльфов, убирающих беспорядок за ними.
- В фильме «007: Координаты „Скайфолл“» (2010) мужчине показывают украденную картину. Это «Женщина с веером» Амедео Модильяни. Она и в самом деле была похищена в 2010 году и до сих пор остается ненайденной.
- В «Корпорации монстров» (2001) в одной из сцен Бу пытается дать Салли игрушку Немо. Однако сам мультфильм «В поисках Немо» выйдет на экраны только через 2 года.
- В фильме «Бэтмен» (1989) Джокер (Джек Николсон) положил глаз на одну из увиденных им картин. Ее же мы можем видеть в одной из сцен в «Джокере» (2019) с Хоакином Фениксом.
А вы часто обращаете внимание на подобные детали при просмотре фильмов? Может, и вам есть чем поделиться?
Фото на превью Midsommar / A24, DwightSchruteA2RM / Reddit
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