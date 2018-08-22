18 скрытых деталей из фильмов и мультфильмов, которые почти никто не заметил

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Существуют по-настоящему хорошие фильмы / мультфильмы, интерес к просмотру которых не пропадает, даже если их видел уже раз 10. А все потому, что, помимо захватывающего сценария и качественной картинки, в них есть скрытые детали, которые может заметить только дотошный зритель. Благодаря им мы узнали, что в «Тайне Коко» на мгновение появляется наркобарон Пабло Эскобар, в «Головоломке» можно увидеть шары памяти со сценами из мультфильма «Вверх», а Дэдшот из «Отряда самоубийц», оказывается, является экспертом по оружию, в частности по картофельной пушке.

Редакция AdMe.ru пересмотрела некоторые популярные фильмы и нашла в них 18 малозаметных деталей, на которые ранее, как и обычный зритель, не обращала внимания.

1. Когда в фильме «Джуманджи: Зов джунглей» (2017) герои возвращают «глаз ягуара» на место, мы видим джунгли с высоты птичьего полета. Они имеют тот же макет (рельеф, тропы), что и настольная игра из оригинального фильма 1995 года

2. В мультфильме «Тайна Коко» (2017) в очереди у пропускного пункта в мир мертвых можно увидеть скелет колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Он передает небольшой сверток (вероятно, с чем-то незаконным) другому скелету

3. В фильме «Славные парни» (2016) главные герои находят мертвого продюсера фильмов для взрослых. Эту эпизодическую роль сыграл Роберт Дауни — младший

4. В фильме «Оно» (2017) в одной из сцен на разрисованной стене на мгновение появляется лицо Пеннивайза

5. В мультфильме «Головоломка» (2015) на одной из полок можно увидеть шарики с воспоминаниями, которые содержат в себе сцены из мультфильма «Вверх» (2009). В одном шаре — свадьба Карла и Элли, в другом — их дом

6. В фильме «Рэмпейдж» (2018) в одной из сцен Дэвис (персонаж Дуэйна Джонсона) говорит: «Успокойся, это я» — и стучит кулаком по кулаку. На американском жестовом языке (ASL) это означает: «Я — скала»

7. В фильме «Интерстеллар» (2014) в сценах, когда главные герои находятся на планете Миллер, в фоновом режиме отчетливо слышно тикание с промежутком в 1,25 секунды. Каждый такой тик равен одному прожитому дню на Земле

8. В начале фильма «Отряд самоубийц» (2016) зрителей знакомят с Флойдом Лоутоном (Дэдшотом). Помимо прочего, указано, что он эксперт по многим видам оружия, в том числе по картофельной пушке (potato cannon)

9. Если при просмотре фильма «Малыш на драйве» (2017) использовать наушники, то каждый раз, когда показывают Малыша с одним наушником, зритель услышит музыку только в одном ухе

10. В «Моане» (2016) одним из монстров, изображенных на гобеленах, является Маршмеллоу из «Холодного сердца» (2013)

11. В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) главный герой находит загадочный предмет, который использовался в фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015)

12. В фильме «Человек-муравей» (2015) есть эпизод с актером по имени Гарретт Моррис. Он был первым, кто изобразил Человека-муравья (в 1979 году в телепередаче Saturday Night Live)

13. В «Зверополисе» (2016) в одной из сцен Ник говорит, что на поиски мистера Выдрингтона у них осталось 10 часов, и жестом показывает 8 пальцев. Джуди замечает несовпадение и на мгновение задумывается

И напоследок — несколько интересных деталей из лент, ставших классикой

14. В «Матрице» (1999) в одной из сцен Морфеус кивает сидящему в фойе незрячему провидцу. Провидец кивает в ответ

15. Бандана Дока Брауна в фильме «Назад в будущее — 3» (1990) сделана из его рубашки, которую он носил в фильме «Назад в будущее — 2» (1989)

16. В мультфильме «Тачки» (2006) в одной из сцен можно увидеть мух, которые на самом деле являются крошечными машинками с крыльями

17. Еще в этом же мультфильме горные хребты стилизованы под популярную в США достопримечательность — «Ранчо Кадиллак»