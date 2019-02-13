18 сильных отечественных фильмов о жизни такой, какая она есть

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Возможно, отечественные фильмы не дотягивают до голливудских экшенов, которые собирают аншлаги в кинотеатрах. Зато российский кинематограф умеет создавать по-настоящему серьезное кино, заглядывать в самые потаенные уголки души и пронзать электрическим током.

Мы в AdMe.ru не рекомендуем смотреть эти 18 фильмов ночью, потому что вам точно будет не до сна, а захочется посидеть на кухне и пофилософствовать с кем-то близким.

«Без меня», 2018

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. Они отправляются к морю, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

«Дурак», 2014

На очередном вызове простой сантехник Дмитрий Никитин понимает, что старое общежитие вот-вот рухнет. Главный герой пытается достучаться до властей и спасти жизни 800 человек. Правдивая и философская картина удостоена множества премий и наград, а пользователи «КиноПоиска» назвали ее лучшим российским фильмом за последние 15 лет. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

«Подбросы», 2018

У сироты Дениса есть необычное свойство: он не чувствует физической боли. Когда-то бросившая его мать неожиданно появляется, окружает парня заботой и любовью, одновременно втягивая в рискованные авантюры. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

«Айка», 2018

Молодая девушка приезжает из Киргизии в Москву на заработки, оставляя своего новорожденного сына в роддоме. Однако проснувшиеся материнские чувства не дают ей смириться с разлукой. Фильм победил на 71-м Каннском международном кинофестивале в номинации «Приз за лучшую женскую роль» и попал в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

«Детям до 16», 2010

Студенты Максим, Кирилл, Даша и Лея вступают в новую для себя взрослую жизнь с азартом и максимализмом юности. Они переживают первую любовь, разочарование, измены, которые помогают им делать выводы и взрослеть. Актерам удалось сыграть не просто героев фильма, а настоящих живых людей, которые совершают ошибки и учатся на них. Поэтому актриса Анна Старшенбаум, сыгравшая Лею, получила 4 награды за лучшую женскую роль на различных фестивалях. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

«После тебя», 2016

Темников — гениальный танцор, переставший выступать из-за травмы, последствия которой медленно лишают его даже возможности ходить. Мужчина отчаивается, закрывается ото всех. Тяжелый характер и неоспоримый талант превращают его жизнь в тотальное одиночество. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

«Птица», 2017

Скандально известный рок-музыкант, в исполнении харизматичного Ивана Охлобыстина, проходит лечение в клинике, где знакомится со сложным подростком Катей, которая доставляет много хлопот всей больнице. Между ними возникает дружба, переворачивающая судьбы обоих. А экстравагантный певец Гарик Сукачев в роли ангела стал изюминкой картины и ее главным украшением. Фильм пришелся по вкусу зрителю в мировом прокате, был представлен на многих конкурсах, начиная с фестиваля «Окно в Европу» и заканчивая индийским «Оскаром». Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

«Мотылек», 2016

Главная героиня ночью на шоссе встречает таинственную девочку. Она рассказывает, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться неожиданно и стремительно. Кино с непредсказуемым сюжетом и своеобразной философией в формате притчи. Зрители оценили его очень противоречиво, но никто не остался равнодушным: главной идеей либо восхищались, либо критиковали ее. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,6

«Под электрическими облаками», 2015

Главные герои — разные и противоречивые люди, которых в классической русской литературе называют «лишними». Они живут в ожидании большой войны, преодолевая свои личные трудности. Поэтичное и остроумное кино в жанре антиутопии, в работе над которым приняли участие сразу 3 страны: Россия, Польша и Украина. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

«Облепиховое лето», 2018

Творческий человек, он задыхался в коридорах и кабинетах. И вот в августе 1972-го, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остается там навсегда. Глубокомысленное биографическое кино о великом советском драматурге Александре Вампилове. После просмотра непременно захочется прочитать его пьесы, в которых прослеживается и его личная трагедия. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

«БАгИ», 2010

Ветеран-афганец и молодой программист должны за короткий срок найти большую сумму денег для близкого человека. Не догадываясь о существовании друг друга, каждый из них пытается получить деньги так, как может и умеет, исходя из своих представлений о жизни и морали. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

«С пяти до семи», 2015

Он ждал Анну в одном и том же кафе полгода с пяти до семи. Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч, попыток освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь — за столиком в кафе. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

«Волчок», 2009

У 6-летней девочки есть единственное напоминание о матери — маленькая игрушка-волчок. Ребенок искренне и преданно любит маму, хотя та снова и снова бежит от дочери в поисках себя, пытаясь устроить личную жизнь. Фильм получил 4 приза кинофестиваля «Кинотавр», в том числе за лучший фильм, приз кинофестиваля в Цюрихе за лучший фильм, премию «Ника» за лучшую операторскую работу и множество других наград. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

«Скиф», 2018

Ратник Лютобор и пленный скиф Куница — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе через дикий степной мир к пристанищу последних скифов во времена смены цивилизаций, где их ждет почти неминуемая смерть. Фильм не является исторически достоверным, это скорее художественный вымысел, мрачная и натуралистичная история о верности и предательстве, мудрости, героизме и чести. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», 2014

Почтальон Алексей Тряпицын — единственное связующее звено между цивилизацией и забытой глубинкой. Люди там живут хорошо и дружно, но однажды любимая женщина героя решает переехать в город. Фильм завершил трилогию режиссера Андрея Кончаловского о российской глубинке. Работа получила главный режиссерский приз на 71-м Венецианском кинофестивале и отмечена наградой «Золотой орел» за лучший сценарий. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

«Отторжение», 2009

Главный герой Андрей, проснувшись утром, обнаруживает, что весь мир вокруг изменился. Город опустел, люди паникуют, на улицах брошенный транспорт и военная техника, а небо стало зеленого цвета. Все, что было привычно и дорого, вдруг исчезло. Андрей вместе со своим соседом отправляется в путь, чтобы выяснить, что же случилось. По словам создателей фильма, это драма-фантасмагория об удивительной любви при очень необычных обстоятельствах. Сюжет сначала может показаться непонятным, но неожиданный финал расставляет все по местам. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

«Язычники», 2017

Нежданно-негаданно к семье, у которой все давно не ладится, приезжает бабушка после 10 лет скитаний по святым местам. Никто не рад внезапной гостье, раздражающей религиозными нравоучениями, но с ее появлением чудесным образом начинает налаживаться жизнь сына, невестки и даже непутевого соседа. Только в жизни 19-летней внучки Кристины этот приезд спровоцирует настоящую трагедию. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

«Мама навсегда», 2018

Киноальманах, состоящий из 3 драматических новелл на темы семьи, любви и счастья: новенькая ученица решила преподать урок школьному задире («Стрела»); режиссер театра глухих завел роман с главной актрисой своего спектакля и хочет разводиться с женой («Забытое»); подросток считает свою мать старшей сестрой, а бабушку и дедушку — настоящими родителями («Мама»). Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Вы уже смотрели какой-нибудь из этих фильмов? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.