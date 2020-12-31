18 шуток о вселенной Гарри Поттера, которые рассмешат даже плаксу Миртл

С момента выхода самой первой книги о Гарри Поттере прошло уже более 20 лет, и все это время сошедший с ее страниц волшебный мир будоражит воображение миллионов людей по всему миру. Поклонники вселенной вновь и вновь перечитывают книги, пересматривают фильмы и каждый раз находят в них новые детали, которые могут стать поводом для новой теории или объектом искрометной шутки.