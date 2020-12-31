18 шуток о вселенной Гарри Поттера, которые рассмешат даже плаксу Миртл
С момента выхода самой первой книги о Гарри Поттере прошло уже более 20 лет, и все это время сошедший с ее страниц волшебный мир будоражит воображение миллионов людей по всему миру. Поклонники вселенной вновь и вновь перечитывают книги, пересматривают фильмы и каждый раз находят в них новые детали, которые могут стать поводом для новой теории или объектом искрометной шутки.
Мы в AdMe.ru готовы часами обсуждать «Гарри Поттера» и уж точно не против поиронизировать над некоторыми моментами. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, как сложно маглам распознать волшебника.
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Бонус: как сложно порой распознать волшебника
Какие моменты из «Гарри Поттера» заставили улыбнуться вас?
Фото на превью _arigate / twitter, Ludushka / wikimedia