18 сериалов, основанных на реальных событиях
Порой мы смотрим сериалы и думаем, что все эти истории — сплошная выдумка. Но иногда создателей даже самых безумных сюжетов вдохновляют реальные случаи из жизни.
AdMe.ru нашел для своих читателей сериалы, которые рассказывают зрителям совсем не выдуманные истории.
Манхэттен
Manhattan
В ролях: Рэйчел Броснахэн, Майкл Чернус, Кристофер Денэм
События сериала разворачиваются на фоне секретных работ США по созданию первой в мире атомной бомбы. Лучшие ученые работают над проектом в пустыне Нью-Мексико и вместе со своими семьями пытаются выжить в мире, где секреты и ложь прочно проникли в их жизни.
- Рейтинг IMDb — 7,8
Голдберги
The Goldbergs
В ролях: Джордж Сигал, Венди Маклендон-Кови
Сериал рассказывает историю еврейской семьи, проживающей в Америке в 1980-х годах. Каждый из членов этой скандально известной семьи имеет свои отличительные черты характера, благодаря которым славится на всю округу. Герои были списаны с членов семьи создателя сериала Адама Голдберга, который фактически перенес на экраны истории из своего детства.
- Рейтинг IMDb — 8,1
Оранжевый — хит сезона
Orange Is the New Black
В ролях: Тейлор Шиллинг, Майкл Харни, Кейт Малгрю
Экранизация мемуаров Пайпер Керман. За совершенное в прошлом преступление главная героиня оказывается в тюрьме на долгие 15 месяцев. Отныне ей необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и просто выжить.
- Рейтинг IMDb — 8,3
Кабульская кухня
Kaboul Kitchen
В ролях: Аззедин Рийяд, Симон Абкарян
Сериал, который можно отнести к жанру черной комедии, основан на реальной истории француза, который в 2005 году открыл ресторан в столице Афганистана.
- Рейтинг IMDb — 7,6
Братья по оружию
Band of Brothers
В ролях: Дэмиэн Льюис, Рон Ливингстон, Дэвид Швиммер
Экранизация одноименной книги Стивена Эдварда Амброза, в которой рассказывается о боевом пути роты E (Easy) от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, операцию «Маркет Гарден» и Бастонское сражение до конца войны.
- Рейтинг IMDb — 9,5
Во все тяжкие
Breaking Bad
В ролях: Брайан Крэнстон, Аарон Пол
На создание этого сериала, который стал настоящим мировым хитом, продюсеров вдохновили реальные истории сразу нескольких учителей химии — Уильма Дункана, который варил метамфетамин прямо на территории школы в Техасе, и замешанного в продаже наркотиков Стивена Дорана, у которого диагностировали рак третьей стадии.
- Рейтинг IMDb — 9,5
Подпольная империя
Boardwalk Empire
В ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли Макдоналд, Майкл Шеннон
Экранизация книги Нельсона Джонсона, в которой описывается превращение Атлантик-Сити из небольшого тихого курортного города в одну из известнейших столиц азартных игр и шоу-бизнеса. Действие сериала происходит в 1920-х годах.
- Рейтинг IMDb — 8,6
Версаль
Versailles
В ролях: Джордж Благден, Александр Влахос
Сериал рассказывает о Людовике XIV, который взошел на престол, когда ему было 4 года. Чтобы выжить под давлением совета министров, который управлял страной долгие годы, король пытается выстроить новую власть в деревушке, расположенной вдалеке от Парижа.
- Рейтинг IMDb — 7,8
Секреты на кухне
Kitchen Confidential
В ролях: Брэдли Купер, Николас Брендон, Джон Фрэнсис Дейли
Экранизация одноименной книги шеф-повара Энтони Бурдена, в которой он рассказывает о том, что же на самом деле происходит за закрытыми дверями профессиональных кухонь всего мира.
- Рейтинг IMDb — 8,3
Воспитанный волками
Raised by Wolves
В ролях: Филип Джексон, Ребека Стэтон, Хелен Монкс
Комедийный сериал о матери-одиночке, которая самостоятельно воспитывает шестерых детей.
- Рейтинг IMDb — 8,3
Нарко
Narcos
В ролях: Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Педро Паскаль
Сериал, основанный на реальной хронике криминальной жизни известнейшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который заработал миллиарды на своем незаконном бизнесе.
- Рейтинг IMDb — 8,9
Зовите повитуху
Call the Midwife
В ролях: Лаура Майн, Стефен МакГэнн, Ванесса Редгрейв
В 50-х годах акушерка Дженнифер Ли прибыла в беднейший район Лондона, поселилась в монастыре Ноннатус и вместе с монахинями взялась решать медицинские проблемы Ист-Энда.
- Рейтинг IMDb — 8,4
Крах
The Fall
В ролях: Джиллиан Андерсон, Джейми Дорнан
Местное население города в Северной Ирландии терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. История реально существовавшего американского серийного убийцы Денниса Рейдера, который действовал в США в 1974–1991 годах.
- Рейтинг IMDb — 8,3
Трудности ассимиляции
Fresh Off the Boat
В ролях: Рэндолл Парк, Констанс Ву, Хадсон Янг
Реальная история азиатской семьи, живущей в Америке в 1990-х годах. Однажды все семейство переезжает из Вашингтона в Орландо с целью открыть мясной ресторан. И этот переезд становится для них настоящим культурным шоком.
- Рейтинг IMDb — 8,0
Клиника
Scrubs
В ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Нил Флинн
Популярный ситком 2000-х годов основан на реальных событиях из жизни друга создателя сериала Билла Лоуренса. После того Джонатан Дорис рассказал ему о своей работе в клинике в качестве начинающего врача, продюсер решил снять полноценный сериал, посвященный жизни и карьере молодых ординаторов.
- Рейтинг IMDb — 8,4
Скандал
Scandal
В ролях: Керри Вашингтон, Гильермо Диас
Реальная история специалиста по связям с общественностью Джуди Смит. После продолжительной работы на самого президента США героиня создает собственное антикризисное агентство, цель которого — устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.
- Рейтинг IMDb — 7,9
Все ненавидят Криса
Everybody Hates Chris
В ролях: Крис Рок, Тайлер Джеймс Уильямс, Терри Крюс
Крис — самый старший ребенок в семье, и поэтому на него частично ложится воспитание младших сестры и брата. Но в отличие от них ему приходится ходить не в привилегированную школу, где он сразу становится мишенью для остальных одноклассников. Сериал основан на реальных событиях из жизни комика Криса Рока.
- Рейтинг IMDb — 7,4
Тут
Tut
В ролях: Бен Кингсли, Эван Джогиа, Сибилла Дин
Короткий сериал рассказывает о восхождении к власти фараона Тутанхамона, о его попытках править разобщенной империей, и о тайне, покрывшей историю его смерти.
- Рейтинг IMDb — 7,2
Фото на превью Lions Gate Television