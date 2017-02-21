18 сериалов, основанных на реальных событиях

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Порой мы смотрим сериалы и думаем, что все эти истории — сплошная выдумка. Но иногда создателей даже самых безумных сюжетов вдохновляют реальные случаи из жизни. AdMe.ru нашел для своих читателей сериалы, которые рассказывают зрителям совсем не выдуманные истории.

Манхэттен Manhattan

В ролях: Рэйчел Броснахэн, Майкл Чернус, Кристофер Денэм События сериала разворачиваются на фоне секретных работ США по созданию первой в мире атомной бомбы. Лучшие ученые работают над проектом в пустыне Нью-Мексико и вместе со своими семьями пытаются выжить в мире, где секреты и ложь прочно проникли в их жизни. Рейтинг IMDb — 7,8

Голдберги The Goldbergs

В ролях: Джордж Сигал, Венди Маклендон-Кови Сериал рассказывает историю еврейской семьи, проживающей в Америке в 1980-х годах. Каждый из членов этой скандально известной семьи имеет свои отличительные черты характера, благодаря которым славится на всю округу. Герои были списаны с членов семьи создателя сериала Адама Голдберга, который фактически перенес на экраны истории из своего детства. Рейтинг IMDb — 8,1

Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black

В ролях: Тейлор Шиллинг, Майкл Харни, Кейт Малгрю Экранизация мемуаров Пайпер Керман. За совершенное в прошлом преступление главная героиня оказывается в тюрьме на долгие 15 месяцев. Отныне ей необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и просто выжить. Рейтинг IMDb — 8,3

Кабульская кухня Kaboul Kitchen

В ролях: Аззедин Рийяд, Симон Абкарян Сериал, который можно отнести к жанру черной комедии, основан на реальной истории француза, который в 2005 году открыл ресторан в столице Афганистана. Рейтинг IMDb — 7,6

Братья по оружию Band of Brothers

В ролях: Дэмиэн Льюис, Рон Ливингстон, Дэвид Швиммер Экранизация одноименной книги Стивена Эдварда Амброза, в которой рассказывается о боевом пути роты E (Easy) от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, операцию «Маркет Гарден» и Бастонское сражение до конца войны. Рейтинг IMDb — 9,5

Во все тяжкие Breaking Bad

В ролях: Брайан Крэнстон, Аарон Пол На создание этого сериала, который стал настоящим мировым хитом, продюсеров вдохновили реальные истории сразу нескольких учителей химии — Уильма Дункана, который варил метамфетамин прямо на территории школы в Техасе, и замешанного в продаже наркотиков Стивена Дорана, у которого диагностировали рак третьей стадии. Рейтинг IMDb — 9,5

Подпольная империя Boardwalk Empire

В ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли Макдоналд, Майкл Шеннон Экранизация книги Нельсона Джонсона, в которой описывается превращение Атлантик-Сити из небольшого тихого курортного города в одну из известнейших столиц азартных игр и шоу-бизнеса. Действие сериала происходит в 1920-х годах. Рейтинг IMDb — 8,6

Версаль Versailles

В ролях: Джордж Благден, Александр Влахос Сериал рассказывает о Людовике XIV, который взошел на престол, когда ему было 4 года. Чтобы выжить под давлением совета министров, который управлял страной долгие годы, король пытается выстроить новую власть в деревушке, расположенной вдалеке от Парижа. Рейтинг IMDb — 7,8

Секреты на кухне Kitchen Confidential

В ролях: Брэдли Купер, Николас Брендон, Джон Фрэнсис Дейли Экранизация одноименной книги шеф-повара Энтони Бурдена, в которой он рассказывает о том, что же на самом деле происходит за закрытыми дверями профессиональных кухонь всего мира. Рейтинг IMDb — 8,3

Воспитанный волками Raised by Wolves

В ролях: Филип Джексон, Ребека Стэтон, Хелен Монкс Комедийный сериал о матери-одиночке, которая самостоятельно воспитывает шестерых детей. Рейтинг IMDb — 8,3

Нарко Narcos

В ролях: Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Педро Паскаль Сериал, основанный на реальной хронике криминальной жизни известнейшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который заработал миллиарды на своем незаконном бизнесе. Рейтинг IMDb — 8,9

Зовите повитуху Call the Midwife

В ролях: Лаура Майн, Стефен МакГэнн, Ванесса Редгрейв В 50-х годах акушерка Дженнифер Ли прибыла в беднейший район Лондона, поселилась в монастыре Ноннатус и вместе с монахинями взялась решать медицинские проблемы Ист-Энда. Рейтинг IMDb — 8,4

Крах The Fall

В ролях: Джиллиан Андерсон, Джейми Дорнан Местное население города в Северной Ирландии терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. История реально существовавшего американского серийного убийцы Денниса Рейдера, который действовал в США в 1974–1991 годах. Рейтинг IMDb — 8,3

Трудности ассимиляции Fresh Off the Boat

В ролях: Рэндолл Парк, Констанс Ву, Хадсон Янг Реальная история азиатской семьи, живущей в Америке в 1990-х годах. Однажды все семейство переезжает из Вашингтона в Орландо с целью открыть мясной ресторан. И этот переезд становится для них настоящим культурным шоком. Рейтинг IMDb — 8,0

Клиника Scrubs

В ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Нил Флинн Популярный ситком 2000-х годов основан на реальных событиях из жизни друга создателя сериала Билла Лоуренса. После того Джонатан Дорис рассказал ему о своей работе в клинике в качестве начинающего врача, продюсер решил снять полноценный сериал, посвященный жизни и карьере молодых ординаторов. Рейтинг IMDb — 8,4

Скандал Scandal

В ролях: Керри Вашингтон, Гильермо Диас Реальная история специалиста по связям с общественностью Джуди Смит. После продолжительной работы на самого президента США героиня создает собственное антикризисное агентство, цель которого — устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием. Рейтинг IMDb — 7,9

Все ненавидят Криса Everybody Hates Chris

В ролях: Крис Рок, Тайлер Джеймс Уильямс, Терри Крюс Крис — самый старший ребенок в семье, и поэтому на него частично ложится воспитание младших сестры и брата. Но в отличие от них ему приходится ходить не в привилегированную школу, где он сразу становится мишенью для остальных одноклассников. Сериал основан на реальных событиях из жизни комика Криса Рока. Рейтинг IMDb — 7,4

Тут Tut

В ролях: Бен Кингсли, Эван Джогиа, Сибилла Дин Короткий сериал рассказывает о восхождении к власти фараона Тутанхамона, о его попытках править разобщенной империей, и о тайне, покрывшей историю его смерти. Рейтинг IMDb — 7,2