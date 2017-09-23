18 доказательств того, что в «Симпсонах» не бывает случайных совпадений

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«Симпсоны» — это уже не просто мультфильм, а настоящая легенда. И вот уже третий десяток лет самые популярные мультипликационные персонажи продолжают с юмором раскрывать острые проблемы человечества. AdMe.ru решил поделиться ответами на интригующие вопросы о семье, которая обрела миллионы фанатов по всему миру.

1. Какая машина у Гомера?

Это можно узнать, посмотрев заставк у (15-я серия, 17-й сезон). Мультяшных героев заменили реальными людьми, и зритель смог увидеть не только как выглядят главные персонажи, но и на чем ездит Гомер Симпсон, а именно — ВАЗ-2105.

2. Сколько стоит Мэгги?

В заставке, когда «пробивают» Мэгги, кассовый аппарат показывает стоимость. Эта цифра — среднемесячная стоимость ухода за новорожденным ребенком (согласно опросам), и каждый раз она меняется под влиянием инфляции.

3. Кто говорил голосом Майкла Джексона?

В 1-й серии 3-го сезона появляется сумасшедший, который считает себя Майклом Джексоном. В действительности же это сам Майкл Джексон, которой был большим фанатом шоу. Некоторые сюжетные линии эпизода предложил сам Джексон , но предпочел остаться инкогнито, поэтому в титрах указан никому не известный актер — Джон Джей Смит.

4. А сколько вы заметили изменений в новой заставке?

В феврале 2009 года обновилась заставка . У Апу появилось восемь младенцев вместо собаки, Мэгги пересадили с переднего кресла автомобиля на заднее (согласно правилам дорожного движения), а в конце Симпсоны собираются перед телевизором с плоским экраном. А какие изменения заметили вы?

5. Для чего нужны диванные заставки?

Диванные заставки — регулятор времени. Если серия слишком длинная, то диванная заставка будет короткой. Если серия короче, чем обычно, — заставку делают длиннее.

6. Почему в «Шоу Щекотки и Царапки» появилась собака?

Компания Fox попросила сценаристов добавить еще одного персонажа в семью Симпсонов. Так собака в «Шоу Щекотки и Царапки» стала компромиссом в решении этого вопроса.

7. Почему Гомер похож на Красти?

Существует причина, по которой Гомер и Красти так похожи между собой. Изначально клоун не задумывался как самостоятельный персонаж, а был тайной сущностью Гомера. Это должно было показать Барту, что тот, кого он не уважает (Гомер) и очень любит (Красти), — один и тот же человек.

8. Почему так много Beatles?

У мультфильма и легендарных музыкантов взаимная симпатия. Трое членов группы Beatles приняли участие в шоу — Джордж Харрисон, Ринго Старр и Пол Маккартни. Джон Леннон умер задолго до премьеры мультсериала, но его песня «Mother» звучала в одном из эпизодов. Таким образом в «Симпсонах» появились все четыре голоса членов знаменитой группы.

9. Какое слово из «Симпсонов» попало в Оксфордский словарь?

Гомеровское «Д’оу!» (англ. D’oh) получило настолько широкое распространение, что было добавлено в Оксфордский словарь английского языка.

10. Как подписывает свои работы Мэтт Грейнинг?

Создатель шоу и аниматор Мэтт Грейнинг заявил, что его инициалы присутствуют в каждом эпизоде «Симпсонов» и это даже показано в одной из серий 16-го сезона.

11. Как выглядит сам Мэтт Грейнинг в мультфильме?

Мэтт Грейнинг — прототип владельца магазина комиксов. «Но это не столько настоящий я, сколько тот, которым я кажусь окружающим», — пояснил создатель «Симпсонов».

12. Чьим голосом произнесла свое первое слово Мэгги?

В 10-м эпизоде 4-го сезона Мэгги произносит свое первое слово — «папа». Для записи этого слова была приглашена Элизабет Тейлор.

13. О какой болезни знали Симпсоны?

В 1997 году в сериале «Симпсоны» была предсказана вспышка лихорадки Эбола. Предсказание сбылось спустя 17 лет.

14. Что «Симпсоны» предсказали Лондону?

Во время поездки Лизы в Лондон (6-й сезон, 19-я серия 1995 года) нам показывают небоскреб за Тауэрским мостом, который очень напоминает силуэт знаменитого «Осколка» и даже совпадает с ним по расположению. Строительство башни началось лишь спустя 14 лет после предсказания.

15. Какие технологии у них уже были в 1995 году?

В этом же эпизоде (6-й сезон, 19-я серия) у будущего жениха Лизы был телефон-часы. И это в 1995 году!

16. И это еще не все

У телефона, пусть и стационарного, уже была видеосвязь, и это все в том же 1995 году (6-й сезон, 19-я серия).

17. И еще одно удивительное «совпадение»

В 2009 году зрители увидели постеры фильмов «Звездные войны» и «Элвин и бурундуки». Предсказание сбылось — в прокат эти фильмы вышли в один день 18 декабря 2015 года.

18. У Симпсонов есть машина времени?

Нет, просто они общаются с персонажами из вселенной «Футурама». Вот кто им все рассказывает!