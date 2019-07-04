18 редких снимков, показывающих, что на самом деле происходит за кадром известных фильмов

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Съемочный процесс может быть очень сложным и порой не менее захватывающим, чем сам фильм. Актеры и продюсеры делятся с нами памятными моментами и техническими тонкостями, а мы только рады открывать новые секреты любимого кино.

AdMe.ru подготовил 19 фотографий, способных показать нечто новое даже искушенным киноманам.

1. «Малефисента» до и после применения спецэффектов

2. Вот как выглядят дублеры актеров из «Аквамена»

3. А вот и 1-й кадр Анджелины Джоли (Малефисента) и Эль Фэннинг (Аврора) со съемок «Малефисенты-2»

Here’s your first look at Angelina Jolie & Elle Fanning as Maleficent & Aurora on the set of “Maleficent II.” pic.twitter.com/T9tieSHFtD — Maleficent: Mistress of Evil (@Maleficent) May 29, 2018

4. Реальность vs. Виртуальность в «Мстителях»

5. Прыжок до и после добавления спецэффектов в «Стражах Галактики»

6. Подготовка к съемкам «Железного Человека»

7. Сцена со спецэффектами и без них в «Лиге справедливости»

8. Секреты съемок ленты «Мстители: Финал»

9. Джоэль Харлоу и Майкл Б. Джордан на съемках «Черной Пантеры»

10. Бой Скарлетт Йоханссон и Джереми Реннера в сцене из фильма «Капитан Америка: Гражданская война»

11. Даг Джонс, Шэйн Махан, Шон Сэнсом и Майк Хилл на съемках «Формы воды»

12. За кадром «Железного Человека»

13. Съемочный процесс «Мстителей»

14. И фильма «Капитан Америка: Гражданская война»

15. Сцена из «Игры престолов» без спецэффектов

16. Кейт Бланшетт и ее дублер на съемках фильма «Тор: Рагнарёк»

17. Вот так команда работает над «Расхитительницей гробниц»

18. Кадр из «Игры престолов» до и после обработки

Секреты съемок какого кино вам хотелось бы узнать больше всего? Поделитесь с нами в комментариях!