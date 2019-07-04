18 редких снимков, показывающих, что на самом деле происходит за кадром известных фильмов
Съемочный процесс может быть очень сложным и порой не менее захватывающим, чем сам фильм. Актеры и продюсеры делятся с нами памятными моментами и техническими тонкостями, а мы только рады открывать новые секреты любимого кино.
AdMe.ru подготовил 19 фотографий, способных показать нечто новое даже искушенным киноманам.
1. «Малефисента» до и после применения спецэффектов
2. Вот как выглядят дублеры актеров из «Аквамена»
3. А вот и 1-й кадр Анджелины Джоли (Малефисента) и Эль Фэннинг (Аврора) со съемок «Малефисенты-2»
4. Реальность vs. Виртуальность в «Мстителях»
5. Прыжок до и после добавления спецэффектов в «Стражах Галактики»
6. Подготовка к съемкам «Железного Человека»
7. Сцена со спецэффектами и без них в «Лиге справедливости»
8. Секреты съемок ленты «Мстители: Финал»
9. Джоэль Харлоу и Майкл Б. Джордан на съемках «Черной Пантеры»
10. Бой Скарлетт Йоханссон и Джереми Реннера в сцене из фильма «Капитан Америка: Гражданская война»
11. Даг Джонс, Шэйн Махан, Шон Сэнсом и Майк Хилл на съемках «Формы воды»
12. За кадром «Железного Человека»
13. Съемочный процесс «Мстителей»
14. И фильма «Капитан Америка: Гражданская война»
15. Сцена из «Игры престолов» без спецэффектов
16. Кейт Бланшетт и ее дублер на съемках фильма «Тор: Рагнарёк»
17. Вот так команда работает над «Расхитительницей гробниц»
18. Кадр из «Игры престолов» до и после обработки
Секреты съемок какого кино вам хотелось бы узнать больше всего? Поделитесь с нами в комментариях!
Фото на превью Maleficent: Mistress of EvilCompte / twitter