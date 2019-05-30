18 редких фото, за которыми скрывается настоящая магия кино
Еще полвека назад для массовки в фильмах использовали пластиковые манекены, а сегодня толпы людей легко добавляют в любую сцену с помощью графики. Благодаря техническому прогрессу весомая часть современной киноленты — это результат работы графического дизайнера. Но несмотря на эту модернизацию, за кадром по-прежнему трудятся гримеры, декораторы и художники, чей кропотливый труд в сочетании с компьютерными технологиями дает поистине впечатляющий результат.
AdMe.ru приоткрыл завесу закадровой жизни кинематографа, чтобы показать магию создания культовых картин.
Отсутствие носовой перегородки у Волан-де-Морта — результат компьютерной графики, а не грима
Дублеры Арнольда Шварценеггера (живой и механический) на съемках фильма «Вспомнить все»
Том Холланд на вершине небоскреба во время съемок «Человека-паука»
Съемки романтической сцены в фильме «В джазе только девушки»
Майкл Китон поднимает Джека Николсона при помощи трамплина
Массовка фильма «Спартак» отдыхает после боя
Сундук, который появляется в кадре в одной из частей «Индианы Джонса», на самом деле кусок картона
Ридли Скотт выливает сгущенку на Иэна Холма для сцены фильма «Чужой»
Масштабная модель снежной крепости из фильма «Начало»
Сцена с огнем из культового «Терминатора»
За кадром фильма «Гладиатор»
Так снималась сцена с поездом для фильма «Годзилла»
Фрэнк Оз манипулирует Йодой на съемках 5-го эпизода «Звездных войн»
Билл Мюррей на съемках картины «Бесподобный мистер Фокс»
Хит Леджер в финале фильма «Темный рыцарь»
Джонни Депп в одной из сцен картины Тима Бертона «Мрачные тени»
За кадром кукла Чаки больше похожа на марионетку, чем на зловещего персонажа фильма ужасов
Для съемки одной из сцен в фильме «Игры» 1967 года задействовали Олимпийский стадион в Риме. Для создания массовки на трибунах было использовано 50 тыс. пластиковых манекенов
Каким фильмам отдаете предпочтение вы? Вечной классике без спецэффектов или современным картинам, в которых и одной сцены не обходится без графики?
Фото на превью Thiswasthebesticouldcomeupwith / Imgur