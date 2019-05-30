18 редких фото, за которыми скрывается настоящая магия кино

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Еще полвека назад для массовки в фильмах использовали пластиковые манекены, а сегодня толпы людей легко добавляют в любую сцену с помощью графики. Благодаря техническому прогрессу весомая часть современной киноленты — это результат работы графического дизайнера. Но несмотря на эту модернизацию, за кадром по-прежнему трудятся гримеры, декораторы и художники, чей кропотливый труд в сочетании с компьютерными технологиями дает поистине впечатляющий результат.

AdMe.ru приоткрыл завесу закадровой жизни кинематографа, чтобы показать магию создания культовых картин.

Отсутствие носовой перегородки у Волан-де-Морта — результат компьютерной графики, а не грима

Дублеры Арнольда Шварценеггера (живой и механический) на съемках фильма «Вспомнить все»

Том Холланд на вершине небоскреба во время съемок «Человека-паука»

Съемки романтической сцены в фильме «В джазе только девушки»

Майкл Китон поднимает Джека Николсона при помощи трамплина

Массовка фильма «Спартак» отдыхает после боя

Сундук, который появляется в кадре в одной из частей «Индианы Джонса», на самом деле кусок картона

Ридли Скотт выливает сгущенку на Иэна Холма для сцены фильма «Чужой»

Масштабная модель снежной крепости из фильма «Начало»

Сцена с огнем из культового «Терминатора»

За кадром фильма «Гладиатор»

Так снималась сцена с поездом для фильма «Годзилла»

Фрэнк Оз манипулирует Йодой на съемках 5-го эпизода «Звездных войн»

Билл Мюррей на съемках картины «Бесподобный мистер Фокс»

Хит Леджер в финале фильма «Темный рыцарь»

Джонни Депп в одной из сцен картины Тима Бертона «Мрачные тени»

За кадром кукла Чаки больше похожа на марионетку, чем на зловещего персонажа фильма ужасов

Для съемки одной из сцен в фильме «Игры» 1967 года задействовали Олимпийский стадион в Риме. Для создания массовки на трибунах было использовано 50 тыс. пластиковых манекенов

Каким фильмам отдаете предпочтение вы? Вечной классике без спецэффектов или современным картинам, в которых и одной сцены не обходится без графики?