18 пар зарубежных и наших звезд, которые оказались одногодками

За просмотром любимых фильмов и сериалов зрители, увлеченные процессом, редко задумываются о возрасте актеров, а зря. Если узнать, например, о том, что Анна Кузина из сериала «Универ. Новая общага» и Ким Кардашьян ровесницы или Крис Хемсворт и Тимати одногодки, взгляды на этих знаменитостей могут резко поменяться.

Мы в AdMe.ru в сегодняшней статье собрали пары из наших и зарубежных звезд, которые были рождены в один год и добились успехов на своем поприще.

Орнелла Мути и Лариса Удовиченко — 66 лет

Каран Сони и Александр Петров — 32 года

Ванесса Уильямс и Людмила Артемьева — 58 лет

Крис Хемсворт и Тимати — 37 лет

Зои Салдана и Ирина Пегова — 42 года

Иван Реон и Роман Курцын — 36 лет

Анджелина Джоли и Елена Захарова — 45 лет

Риз Уизерспун и Тина Канделаки — 45 лет

Ким Кардашьян и Анна Кузина — 40 лет

Розамунд Пайк и Светлана Камынина — 42 года

Джессика Лэнг и Ирина Муравьева — 72 года

Ким Бейсингер и Татьяна Кравченко — 67 лет

Райан Гослинг и Гарик Харламов — 40 лет

Зак Эфрон и Павел Прилучный — 33 года

Пол Радд и Михаил Пореченков — 52 года

Пенелопа Крус и Анна Михалкова — 47 лет

Дженнифер Лопес и Юлия Меньшова — 51 год

Кэмерон Диас и Дарья Повереннова — 48 лет