18 пар зарубежных и наших звезд, которые оказались одногодками
За просмотром любимых фильмов и сериалов зрители, увлеченные процессом, редко задумываются о возрасте актеров, а зря. Если узнать, например, о том, что Анна Кузина из сериала «Универ. Новая общага» и Ким Кардашьян ровесницы или Крис Хемсворт и Тимати одногодки, взгляды на этих знаменитостей могут резко поменяться.
Мы в AdMe.ru в сегодняшней статье собрали пары из наших и зарубежных звезд, которые были рождены в один год и добились успехов на своем поприще.
Орнелла Мути и Лариса Удовиченко — 66 лет
Каран Сони и Александр Петров — 32 года
Ванесса Уильямс и Людмила Артемьева — 58 лет
Крис Хемсворт и Тимати — 37 лет
Зои Салдана и Ирина Пегова — 42 года
Иван Реон и Роман Курцын — 36 лет
Анджелина Джоли и Елена Захарова — 45 лет
Риз Уизерспун и Тина Канделаки — 45 лет
Ким Кардашьян и Анна Кузина — 40 лет
Розамунд Пайк и Светлана Камынина — 42 года
Джессика Лэнг и Ирина Муравьева — 72 года
Ким Бейсингер и Татьяна Кравченко — 67 лет
Райан Гослинг и Гарик Харламов — 40 лет
Зак Эфрон и Павел Прилучный — 33 года
Пол Радд и Михаил Пореченков — 52 года
Пенелопа Крус и Анна Михалкова — 47 лет
Дженнифер Лопес и Юлия Меньшова — 51 год
Кэмерон Диас и Дарья Повереннова — 48 лет
А вы не задумывались, кто из знаменитостей может быть вашим ровесником?
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