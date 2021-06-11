18 наших фильмов и сериалов, которые оценили западные зрители, привыкшие к Netflix и HBO

В эпоху стриминговых сервисов производить и распространять кино и сериалы становится проще. Таким образом российские новинки беспрепятственно попадают к западному зрителю. Не упускают своего шанса и зарубежные кинокомпании, которые присматриваются к успешным проектам, однако до сделки по покупке прав на ремейки российских фильмов дело доходит нечасто. Тем интереснее, что в этом году западные продюсеры приобрели права на ремейки сразу 2 успешных российских кинокартин.

В связи с этим мы в AdMe.ru проанализировали рейтинги отечественных сериалов и фильмов последнего десятилетия и выбрали те, которые получили высокие оценки или вызвали большой интерес у зарубежного зрителя.

Вампиры средней полосы (2021)

Свежий проект, уже продленный на 2-й сезон из-за его успешности. Сериал о вампирах, живущих в Смоленске, но отказавшихся от употребления человеческой крови. Возглавляет общину самый старый из них — Святослав Вернидубович. Размеренная жизнь вампиров меняется, когда в городе совершается зловещее преступление. Подозрение падает на кого-то из них. Рейтинг IMDb — 7,6

Медиатор (2021)

Еще одна новинка этого сезона со звездным составом. Герой сериала Андрей Павлов зарабатывает на жизнь, проводя переговоры для крупных бизнесменов. Его помощь обычно требуется там, где дело зашло в тупик. Навык «читать» людей герой развивал в себе с детства, а после прошел обучение в силовых структурах. Но, профессионально перевоплощаясь в других, Андрей понимает, что теряет самого себя. Рейтинг IMDb — 7,5

Спутник (2020)

В 1983 году на Землю возвращается космический аппарат, но из двух космонавтов на борту выживает только один. Из-за некоторых странностей его состояния на засекреченную военную базу приглашают нейрофизиолога Татьяну Климову. После кинотеатрального проката «Спутник» возглавил американский iTunes, заняв 1-е место в категории «хоррор» и 5-е в разделе «кино». Сейчас в Голливуде готовят ремейк российской фантастики. Производством фильма займутся компании Village Roadshow, создавшие «Матрицу» и «Джокера», XYZ Films и 6th & Idaho. Рейтинг IMDb — 6,4

Внутри Лапенко (2019–2021)

Веб-сериал, выросший из серии скетчей в Instagram. Всех персонажей играет Антон Лапенко, а действие разных эпизодов происходит в 80-х и 90-х годах. Юмористический проект получил премию веб-индустрии в сфере сериалов, доступных на бесплатных видеосервисах. В феврале 2021 года был анонсирован документальный фильм по теме сериала. Рейтинг IMDb — 8,1

Дорогие товарищи! (2020)

Людмила в исполнении Юлии Высоцкой возмущена поведением рабочих, устроивших забастовку на местном заводе. Но, когда пропадает ее дочь, она вынуждена пересмотреть свою точку зрения. Картина Андрея Кончаловского была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, где получила специальный приз жюри. Также фильм удостоился приза за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Чикаго. Рейтинг IMDb — 7,3

Китобой (2020)

Молодой чукотский охотник Леша влюбляется в девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, герой всерьез увлекается мечтой когда-нибудь увидеться с загадочной незнакомкой. Премьера «Китобоя» состоялась в 2020 году на 77-м Венецианском кинофестивале. Фильм получил приз в программе «Дни авторов» от молодежного жюри. Рейтинг IMDb — 6,5

Счастье в конверте (2020)

Фильм вырос из короткометражки, презентованной на Каннском кинофестивале в 2017 году в программе короткого метра. Картина состоит из 3 новелл: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза». Истории повествуют о жизни простых людей из разных уголков нашей страны. Поэтому к участию в фильме намеренно не стали привлекать никаких звезд. Рейтинг IMDb — 7,4

Трудные подростки (2019)

Этот проект оказывался в трендах YouTube, а также стал лауреатом российский премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал». Популярный футболист Антон Ковалев, нарушив закон, лишается всех перспектив, которые сулило ему будущее. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается на предложение. Рейтинг IMDb — 7,5

Надо мною солнце не садится (2019)

Герой фильма по имени Алтан приезжает работать на Крайний Север и знакомится со своим соседом — стариком Байбалом. Тот приехал сюда доживать последние дни, но Алтан проникается к нему симпатией и придумывает для соседа все новые поводы прожить еще один лишний день. Среди прочих фильм получил награду на кинофестивале в Котбусе (Германия, 2019), завоевав приз FIPRESCI и зрительских симпатий. Рейтинг IMDb — 7,1

Холоп (2019)

Самый кассовый российский фильм в истории. Чтобы перевоспитать своего сына Гришу, отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается быт России XIX века, куда и попадает Гриша, но не в качестве барина, а как простой крепостной. Недавно стало известно, что ремейки фильма выйдут в 7 странах мира. Одним из покупателей прав стала Sony Pictures, которая планирует производство ремейка в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Права на съемки адаптаций «Холопа» на территории своих стран также приобрели польская и французская компании. Рейтинг IMDb — 6,7

Гранд (2018)

«Гранд» — российский комедийный сериал, являющийся продолжением ситкома «Отель Элеон». Действие сериала начинается вскоре после событий 3-го сезона. Новым центральным персонажем становится амбициозная студентка 5-го курса Алтайского университета туризма и отдыха Ксения Завгородняя, которая мечтает работать в гостиничном бизнесе и открыть собственный отель. Рейтинг IMDb — 7,4

Тихий Дон (2015)

Телепроект является 4-й по счету экранизацией романа Михаила Шолохова. Выход сериала был приурочен к 110-летию писателя. В центре сюжета — жизнь казачьей семьи Мелеховых и жителей хутора Татарского. Рейтинг IMDb — 7,3

Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына (2014)

Почтальон Алексей — главное связующее звено между немногочисленными жителями заброшенных деревень и городской цивилизацией. Доставляя корреспонденцию, он каждый раз пересекает озеро на лодке, так как это единственный способ добраться до села, где живут всего несколько человек. Иногда герои, как и сам Алексей, подумывают о том, чтобы перебраться в город. Фильм завершил трилогию Андрея Кончаловского о российской глубинке и, войдя в конкурсную программу 71-го Венецианского кинофестиваля, получил главный режиссерский приз «Серебряный лев». Рейтинг IMDb — 7,1

Екатерина (2014)

Исторический сериал о Екатерине Великой и годах ее правления. Состоит из 3 сезонов, но в 2020 году был официально продлен на заключительный 4-й сезон. Его премьера ориентировочно запланирована на 2022 год. Первые сезоны были переведены на 20 языков, сериал продан в более чем 100 стран. Рейтинг IMDb — 8,1

Романовы (2013)

Сериал посвящен 400-летию воцарения династии Романовых. Сочетает в себе документальные и постановочные кадры. Сюжет включает все исторические события начиная от воцарения Михаила Федоровича и заканчивая событиями 1918 года. Рейтинг IMDb — 8,4

Пока цветет папоротник (2012)

Приключенческий фэнтези-сериал про москвича Кирилла Андреева, который работает журналистом в желтой газете, но все меняется, когда его коллега-фотограф привозит ему в подарок амулет, который оказывается волшебным. С помощью амулета Кирилл неожиданно попадает на Алтай, где сталкивается с жителями загадочной страны. Рейтинг IMDb — 7

Беловодье. Тайна затерянной страны (2019)

Является сиквелом телесериала «Пока цветет папоротник» и освещает события, которые произошли спустя 3 года. Центральный персонаж — москвич Кирилл в исполнении Александра Петрова. По сюжету темные силы вновь угрожают жизни на Земле. Спасение кроется в магической стране Беловодье, в трех озерах Источника Познания, путь к которому откроется только чистой и светлой душе. Рейтинг IMDb — 7,2

Реутов ТВ (2010–2013)

Комедийная программа, пародирующая корреспондентов региональных телевизионных каналов. На протяжении 4 сезонов журналисты готовят информационно-аналитические выпуски, рассказывают о фешен-индустрии, проводят расследования и вовсю экспериментируют с форматами шоу, стремясь через юмор лучше понять нашу страну. Рейтинг IMDb — 7,8