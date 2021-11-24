18 культовых актрис, которые в любом возрасте просто загляденье
Порой следить за тем, как с годами меняется внешность актрис, не менее завораживающе, нежели смотреть фильмы с их участием. Одни с возрастом становятся будто более сдержанными, у вторых, наоборот, появляется уверенность во взгляде. У кого-то яркий образ с самого начала карьеры, а у других красота расцветает со временем.
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Вивьен Ли
Сигурни Уивер
Сьюзан Сарандон
Мэгги Смит
Моника Беллуччи
Джоди Фостер
Джулианна Мур
Одри Хепберн
Мерил Стрип
Шэрон Стоун
Ким Бейсингер
Катрин Денев
Рита Хейворт
Хелен Миррен
Дайан Китон
Софи Лорен
Шарлотта Рэмплинг
Джейн Фонда
Вы могли бы дополнить список актрис, за изменениями которых наблюдать — одно удовольствие?
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