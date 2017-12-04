18 крутейших героинь, которых подарили нам сериалы

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Сериалы давно стали неотъемлемой частью нашей жизни: мы обсуждаем новые эпизоды с друзьями и в сети, выбираем наряды, как у любимых героев, разыскиваем саундтреки, делимся мемами по мотивам и, конечно, с нетерпением ожидаем новых сезонов любимых историй. А еще мы влюбляемся в персонажей на экране, обдумываем их поступки, осуждаем или берем пример. AdMe.ru собрал для вас героинь сериалов с сильным характером и запоминающейся судьбой — тех, которыми хочется восхищаться, а сериалы с ними — пересматривать хотя бы раз в несколько лет.

Клэр Андервуд «Карточный домик»

«Пример для подражания» — так чаще всего называют Клэр Андервуд. Она стала президентом США, занимается благотворительностью, хорошо образованна. А еще она всегда прекрасно выглядит и блистает идеальными манерами. Робин Райт получила «Золотой глобус» за эту роль — плюс один повод проникнуться, если вы еще этого не сделали.

Лиза Кадди «Доктор Хаус»

Умная и волевая Лиза Кадди стала самым молодым руководителем больницы, и это ли не повод для восхищения? Но на протяжении сериала мы видим, что вместе с целеустремленной карьеристкой в Лизе уживается ранимая женщина, нуждающаяся в любви и семье. Человечность и непростой характер заставляют сопереживать Кадди как своей подруге.

«Игра престолов»

«Игра престолов» может побороться за место на троне по количеству крутых женских персонажей. Каждая героиня находит своего зрителя, будь то властная Серсея, быстро повзрослевшая Арья, мать драконов Дейенерис, леди Винтерфелла Санса, пламенная Игритт, воинственная Бриенна и многие другие бесспорно достойные героини.

Эми Фарра Фаулер «Теория большого взрыва»

Нейробиолог, которая смогла составить своим интеллектом конкуренцию главным героям сериала. Несмотря на то что поначалу Эми вела себя отстраненно и высокомерно, со временем она открывается как очень милая девушка.

Долорес Абернати «Мир Дикого Запада»

Героиня, переписавшая свою собственную историю, не желающая оставаться всю жизнь «дамой в беде», но при этом не растерявшая окончательно очарование и нежность. Невозможно оторвать взгляд от экрана и не гадать, что же будет с ней дальше.

Лагерта «Викинги»

Известная воительница, сочетающая в себе роль «девы щита» и любящей жены и матери. Она яростна и непоколебима, когда дело касается ее семьи. И в то же время Лагерта — воин, способный отвоевать свои земли и править целым народом.

Мишон «Ходячие мертвецы»

Ее вид и мастерское владение мечом порой пугают больше ходячих, но решительность, отвага и преданность друзьям вызывают восхищение и желание хоть в чем-то походить на эту находчивую и смелую женщину.

Тринадцатая (Реми Хедли) «Доктор Хаус»

Тринадцатая не зря попала в команду Хауса — она виртуозный врач, который применяет нестандартные практики диагностики и лечения. К тому же вокруг нее всегда существует ореол загадочности, начиная с имени, которое мелькает за сериал всего пару раз, заканчивая жизнью вне больницы.

Эннализ Китинг «Как избежать наказания за убийство»

Эннализ Китинг потеряла почти всех, кого любила, втянула своих друзей и учеников в очень сомнительные дела, но при этом она делает все, чтобы спасти невинных и помочь тем, кто в этом нуждается. К героине Виолы Дэвис (которая, к слову получила не одну награду за роль в этом сериале, в том числе и «Эмми») можно относиться по-разному, но вот остаться равнодушным — ни в коем случае.

Эллиот Рид «Клиника»

За всю историю «Клиники» Эллиот совершила огромное и сложное путешествие от неуверенного в себе интерна до очень крутого врача, от хорошего друга до любви всей жизни. Ее упорство в сочетании с некоторой неловкостью очаровывают буквально каждого любителя этого сериала.

Робин Щербатски «Как я встретил вашу маму»

Поп-кумир подростков из Канады, журналист и очень независимая Робин близка обычному зрителю своими неудачами в любви, отменным юмором и готовностью к авантюрам. Она могла быть отличным «вторым пилотом», а потом с той же легкостью растопить сердце самого большого бабника Нью-Йорка.

Ирэн Адлер «Шерлок»

Эта женщина поразила своей красотой, умом и характером не только величайшего сыщика Шерлока Холмса, но и всех зрителей. Даже если мы немного завидуем ей, все равно рады каждому появлению на экране.

Мередит Грей «Анатомия страсти»

Врач с огромным сердцем, готовая рисковать собой ради помощи другим, — вот такой мы видим Мередит. На ее долю выпало немало испытаний, которые не только не сломили ее, но и сделали сильнее и мудрее. Доктор Грей — отличный пример не только для своих коллег, но и для всех зрителей.

Фиби, Моника и Рэйчел «Друзья»

Три подруги, подарившие нам тысячи смешных, трогательных и порой печальных историй. И каждый раз видя фото Рэйчел, Фиби или Моники на просторах интернета, нам хочется снова погрузиться в атмосферу юмора и дружбы.

Баффи Энн Саммерс «Баффи — истребительница вампиров»

Баффи появляется на экранах еще совсем юной, но смелой и решительной девушкой. И проходит нелегкий путь, за который успевает побывать на другой стороне, оплакать свою мать, убить любимого человека и даже спасти мир. Стоит ли еще что-то говорить в подтверждение ее крутости?

Дана Скалли «Секретные материалы»

Секретный агент ФБР, которую знают и любят все. Дана — скептическая половина их с Малдером дуэта. Она отлично сочетает в своей жизни такие вещи, как работа с паранормальными явлениями и походы в церковь. Ее характер, который невозможно сломать, профессионализм и верность цепляют с первых серий.

Одри Хорн «Твин Пикс»

Романтичная и отчаянная Одри Хорн воплощает в себе загадочность и красоту Твин Пикса. Она умеет добиваться того, чего хочет, но при этом искренне и самоотверженно борется за справедливость, искусно используя женские чары.

Саманта, Шарлотта, Миранда и Кэрри «Секс в большом городе»

Ну и как не упомянуть четверку подруг из «Секса в большом городе»? Каждая женщина может найти знакомые черты в таких непохожих, но стремящихся к счастью героинях: раскрепощенной Саманте, независимой Миранде, романтичной Шарлотте. И кто не мечтал о такой же истории любви, как у Кэрри? За 6 сезонов женских откровений и перипетий, каждая из легендарной четверки стала зрительницам практически подругой. За это мы их любим.

Не нашли свою любимую героиню в подборке? Делитесь в комментариях.