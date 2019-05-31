18 красавчиков старого Голливуда, на которых равняются нынешние актеры

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Золотой век Голливуда — это то время, когда от актеров требовалось не просто эффектно смотреться в кадре, но еще и быть максимально талантливыми от природы. Этот период начался в 1927 году с ленты «Джазовый певец», первого звукового фильма, в котором были озвучены всего несколько минут вокала, и просуществовал по 1950-е годы. Тогда была создана и налажена система производства фильмов, которая существует и поныне.

Редакция AdMe.ru подготовила краткий обзор красавчиков того времени, когда их просто ловили на улице, предлагали сняться в кино и обучали прямо на месте. Большинство из них стали не только эталоном мужской красоты, но и образцом для будущего поколения актеров.

1. Марлон Брандо

Существует понятие о том, что кинематограф можно разделить на время до Брандо и после него. И не зря. Марлон подарил 60 лет своей жизни золотой эпохе Голливуда, ее развитию, а также был одним из первых, кто начал использовать флеш-карты для запоминания своих реплик. Обладатель 2 «Оскаров», один из которых он получил за легендарную роль Дона Корлеоне в «Крестном отце», а второй — за лучшую мужскую роль в фильме «В порту».

2. Джеймс Стюарт

Джеймс вошел в тройку самых талантливых актеров золотого века Голливуда. Стал лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Филадельфийская история». Внедрил тип литературного героя «маленький человек» — это персонаж невысокого социального положения, без выдающихся способностей, но при этом безгранично добрый и вызывающий поддержку и сочувствие у зрителей. Сотрудничал с Альфредом Хичкоком и Энтони Манном, а также долгое время являлся амбассадором киностудии со знаменитым львом на заставке — Metro-Goldwyn-Mayer.

3. Кристофер Пламмер

Фанат своей профессии, который только в 82 года получил заслуженную награду, «Оскар», за лучшую роль второго плана в фильме «Начинающие». Несмотря на свой преклонный возраст, он до сих пор в деле: среди лент с его участием — нашумевший фильм «Девушка с татуировкой дракона» и один из самых свежих — «Все деньги мира». Возможно, он нацелился еще на одну заветную статуэтку кинематографа?

4. Шон Коннери

Да, это он сыграл рекордное количество — 7 — раз Джеймса Бонда. А вот «Оскар» получил не за эту роль, а снявшись в фильме «Неприкасаемые». В 2003 году он завершил свою карьеру, несмотря на предложения сыграть Грэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец» и в продолжениях фильма об агенте 007.

5. Гэри Купер

Один из самых ответственных красавчиков этой эпохи. За 35 лет успел сняться в главной роли в 84 фильмах. Начал свою карьеру с немого кино и относился к работе в стиле «пока смерть не разлучит нас». Несмотря на свои травмы во время съемок и болезней, с которыми он боролся не на равных, трижды стал обладателем «Оскара». На протяжении 18 лет считался самым высокооплачиваемым актером.

6. Грегори Пек

Грегори неспроста называли феноменом своего века, а в Голливуде он был нарасхват. За 50 лет своей головокружительной карьеры успел сняться в 50 кинокартинах и один раз получить «Оскар» за роль адвоката в фильме «Убить пересмешника».

7. Кирк Дуглас

Самому старшему из ныне живущих актеров золотой эры Голливуда в этом году исполнится 102. В 1996 году получил «Оскар» за «50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе». Кирк активно ведет свой профиль в MySpace, а в 94 года был признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.

8. Кэри Грант

Его настоящее имя — Арчибальд Александр Лич. Кэри начал свой путь с труппой бродячих акробатических танцоров The Penders в роли ходулиста. После он работал над собой и в итоге наладил особую манеру речи, которую называют среднеатлантическим выговором и зачастую пародируют. Первыми его заметили руководители кинокомпании Paramount Pictures и придумали ему сценический псевдоним. Стал популярным он благодаря актрисе Мэй Уэст, которая потребовала, чтобы именно он сыграл ее любовника в картинах «Она обошлась с ним нечестно» и «Я не ангел». А в 1970 году его наградили статуэткой «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.

9. Лоуренс Оливье

Этот красавчик покорил не одно девичье сердце, а позже и весь Голливуд. Лоуренс был не только талантливым актером, но и режиссером, сценаристом и продюсером. Лауреат 4 премий «Оскар»: за лучшую мужскую роль, лучший фильм («Гамлет») и 2 — за особые заслуги в киноискусстве. А в 1970 году первым из актеров был удостоен пожизненного звания высшего дворянства — пэра.

10. Кларк Гейбл

Король Голливуда — так называли талантливого плейбоя 30–40-х годов. Свою заслуженную награду «Оскар» он получил спустя 10 лет после начала карьеры за лучшую мужскую роль в фильме «Это случилось однажды ночью».

11. Монтгомери Клифт

Был главным конкурентом Марлона Брандо. Фильм «Клуб одиноких сердец» стал его пропуском в мир большого кино. К сожалению, «Оскар» он не получил, хотя 4 раза номинировался. В 1956 году в ходе автомобильной аварии он получил сильные травмы, а после начал вести себя странно, и этот этап его жизни назвали самым долгим суицидом в истории Голливуда.

12. Пол Ньюман

Один из столпов Голливуда и заядлый автогонщик, который озвучивал машины в совместном шоу студии Диснея и «Пиксара». После его смерти эти записи были использованы для озвучки знаменитого мультфильма «Тачки-3». Стал обладателем «Оскара» в 62 года — за лучшую мужскую роль в фильме «Цвет денег». Был основателем летнего лагеря для тяжелобольных детей и не жалел денег на благотворительность.

13. Генри Джейнс Фонда

За 50 лет своей карьеры успел сыграть 106 ролей, а за несколько месяцев до смерти был удостоен 2 премий «Оскар»: за лучшую мужскую роль в драме «На золотом пруду» и за вклад в кинематограф. Он был патриархом не только в своей семье, но и в семьях своих детей и внуков. А президент Рейган говорил о нем так: «Он украсил экран искренностью и точностью, которые сделали его легендой».

14. Чарли Чаплин

Чарли был не только потрясающе талантливым, но и красивым мужчиной, которого любили женщины. Он стоял у истоков зарождения такого вида искусства, как кинематограф, вдохнул в него жизнь и дал обличие. Остальное сделали его последователи. Обладатель 3 наград «Оскар» работал до самой смерти, а Джордж Бернард Шоу называл его единственным гением, который вышел из киноиндустрии.

15. Уильям Холден

Настоящее имя — Уильям Франклин Бидл — младший. Он не получил специального образования, а киноискусству его обучала прямо на съемочной площадке актриса Барбара Стэнвик. Первая значимая роль — боксера Джо Бонапарте в фильме «Золотой мальчик» — стала визитной карточкой, после которой посыпались предложения. Среди них была главная роль в фильме «Лагерь для военнопленных № 17», которая и принесла ему «Оскар». Любовью всей его жизни была Одри Хепберн, и это было взаимно, но, к сожалению, до свадьбы дело не дошло.

16. Джеймс Дин

Самый молодой актер золотой эпохи, который так и не успел повзрослеть из-за своей трагической смерти в автокатастрофе в 24 года. Джеймс успел подписать контракт с Warner Brothers и сняться в лентах «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант», за которые дважды номинировался на «Оскар» посмертно.

17. Юл Бриннер

Русский по происхождению, Юлий Борисович Бринер переехал в Голливуд благодаря своей будущей жене, разлуки с которой он не выдержал и сделал предложение. Поначалу он занимался исполнением романсов и цыганских песен, а позже был приглашен в бродвейский театр. Спустя несколько лет они с женой становятся полноправными хозяевами первого в истории телевизионного ток-шоу «Мистер и Миссис», которое транслировалось ежедневно в течение 3 месяцев. Премию «Оскар» Бриннеру принесла бродвейская пьеса «Король и я», по мотивам которой был снят фильм. Актер умер от рака легкого, а незадолго до этого записал видеообращение для социальной рекламы о вреде курения, которую весь мир увидел в день его смерти.

18. Джек Леммон

Его называли «божественным клоуном», который получил мировую славу благодаря популярной комедии «В джазе только девушки», где сыграл совместно с Мэрилин Монро и Тони Кертисом. Первый «Оскар» Джек получил за комедийную роль в фильме «Мистер Робинс», а второй — за драматическую роль в фильме «Спасите тигра». Был мастером перевоплощения, о чем говорит его грандиозная роль в триллере «Американцы», которая принесла ему «Кубок Вольпи» Венецианского кинофестиваля.